Z klubu veteránů by ho vypískali. Známý herec udělal ze starého rollsu elektromobil

Hrdina seriálu Hra o trůny Jason Momoa nahradil u svého 95 let starého Rolls-Roycu Phantom řadový šestiválec trakčními bateriemi. S elektromobilem se americkému herci teď bude lépe jezdit, o historickou hodnotu ale auto přišlo.

Model Phantom od značky Rolls-Royce si svého času nemohl koupit každý, automobilka jej rezervovala jen pro významné státníky nebo osoby s královským rodokmenem. Konkrétně Phantom II byl vyroben v pouhých 1681 kusech a v dobrém stavu jej dnes pod šest milionů korun pořídit nelze.

Americké seriálové hvězdě Jasonu Momoaovi však shodou okolností jeden takový Phantom stál doma v garáži. A herec usoudil, že mu auto bude lépe sloužit, když nahradí jeho skoro osmilitrový motor lithiovými bateriemi.

Vyhledal proto nejznámější firmu specializující se na takové přestavby, britský Electrogenic, kde mu prý ochotně vyšli vstříc. Možná i proto, že Momoa proměně věnoval celý jeden díl dokumentárního seriálu Na cestách, který natáčí pro streamovací platformu HBO Max.

Electrogenic se na svých stránkách pyšní tím, že konverze dělá "citlivě a s respektem k originálu". Snaží se, aby auto na pohled nezměnilo podobu, i když veškerá původní technika z auta zmizí. A k vyhledávaným veteránům, jako je Porsche 911, Jaguar E-Type nebo Land-Rover Defender, nabízí i typizované "drop-in" sady, se kterými lze u smluvních partnerů proměnit veterán v elektromobil kdekoliv na světě.

I když firma tvrdí, že její přestavba nenarušuje původní konstrukci a vůz tak lze kdykoliv vrátit do původního stavu, v praxi je změn tolik, že by se to majiteli auta sotva vyplatilo.

U Phantomu museli technici z Electrogenicu mimo jiné nahradit původní centrální mazání podvozku vlastním systémem. A jiné jsou i brzdy - páka brzdového pedálu se původně nacházela pod přepážkou v prostoru, který nově okupují baterie. Brzdové servo bylo zase součástí převodovky, která už se v autě také nenachází.

Ke cti firmě slouží, že se alespoň snažila zachovat dobovou konstrukci brzd - páky a lanka jen přemístila na jiné místo a dokonce zachovala původní poměry mechanického vyvažovacího systému.

Tisková zpráva však zároveň uvádí, že Phantom teď umí rekuperovat, a to před téměř sto lety určitě neuměl. Má také hned několik jízdních režimů, od ekologického až po Sport, což u značky britských aristokratů zní jako svatokrádež. Americký herec si do auta rovněž vymínil špičkový hi-fi systém s podporou Bluetooth - a dostal ho.

"Čas od času to někoho napadne, i když u tak vzácného modelu jde spíš o výjimku," komentuje přestavbu Phantomu na elektrický pohon prezident českého Rolls-Royce a Bentley klubu Martin Kot. "Je ale zřejmé, že historická hodnota takového auta je definitivně zničena," dodává.

S tím souhlasí i majitel automobilového Retromuzea ve Strnadicích Libor Kucharski, který se zabývá i testacemi historických vozů: "O status veterána by auto přišlo i v případě, že by se pod jeho kapotou nacházel motor, který v daném modelu automobilka nepoužívala. Tak rozsáhlá přestavba, jako v případě tohoto Phantomu, nemá s původním autem nic společného," míní Kucharski.

Martin Kot je přesvědčen, že kdyby se Jason Momoa náhodou objevil na některém ze srazů pořádaných Rolls-Royce klubem, jeho členové by na něj koukali jako na exota: "Všichni by říkali, jak je ta přestavba hrozná. A pak by se na ni všichni šli podívat, protože by jim zvědavost prostě nedala," uzavírá Martin Kot.