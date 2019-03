MPV vymírají, nahradit je musí osobní dodávky. Vyzkoušeli jsme nový Citroën Berlingo

Klasická osobní MPV aby člověk mezi novými auty pohledal. Na trhu je nahrazují zvýšená SUV a prakticky smýšlející šofér, kterému nejde o řezání zatáček nebo dobývání terénu, ale o komfortní podvozek a maximální vnitřní prostor za skvělé peníze, začíná být při pohledu do ceníků automobilek zoufalý. Situace naštěstí není ztracená. Auta jako nový Citroën Berlingo ukazují, že upravené verze dodávek dokážou zastat roli klasických MPV, aniž byste museli dělat nějaké velké ústupky.

Jde o třetí generaci vozu, který se na trhu objevil poprvé v roce 1996. Dodávku, která se již před dlouhými dvaceti třemi lety rozhodla, že se nebude snažit jen o to dobýt srdce řemeslníků, ale zaměří se i na rodiny s dětmi, které nutně potřebují co největší auto za rozumné peníze.

Citroën s tímto nápadem slavil úspěchy, dodnes má na kontě přes 3,3 milionu prodaných aut a v roce 2017 se po celém světě našlo sedmnáct zemí, kde se jednalo o nejoblíbenější model značky.

Novinka se nevzdává dědictví předků, mimo osobních verzí se prodává i jako van, do něhož se vejdou dvě europalety. Výraznou změnou je ale to, že i osobní variantu můžete pořídit rovnou ve dvou různých délkách: kratší M, která má na délku 4,4 metru a kterou jsme vyzkoušeli, a o 35 centimetrů delší variantu XL.

Prodloužená verze pochopitelně přináší větší vnitřní prostor včetně 850litrového kufru a více místa pro příplatkovou třetí řadu sedadel, která je u XL dokonce posuvná. Přesto si troufáme tvrdit, že většina zákazníků se spokojí i s klasickým modelem M. Pravidelný zavazadlový prostor má základní objem 597 litrů (po roletku), ale po strop se již dá naložit téměř kubík, a když složíte sedadla v druhé řadě, získáte pro svůj náklad přes dva krychlové metry.

Na trojici samostatných dělených sedadel v druhé řadě (od druhé výbavy Feel jsou standardem) navíc Berlingo boduje prostorem pro kolena i hlavu. Dospělí si sice mohou stěžovat na užší sedák, ale třeba pro instalaci dětských sedaček je to velice dobré řešení, které navíc napomáhá variabilitě interiéru.

Pro děti navíc můžete pořídit speciální příplatkové "šmírovací" zrcátko, abyste zjistili, jestli zrovna vzadu neprobíhá souboj o tablet, v balíčku Rodina za tři tisíce jsou i výsuvné roletky v zadních dveřích.

Když se dostaneme ještě o kousek dopředu, od druhé výbavy se dá standardně sklopit dokonce sedadlo spolujezdce. V takovém případě se do kratší varianty nového Berlinga vejdou dokonce 2,7 metru dlouhé latě. Jedno auto pak může sloužit pro cestu ke školce i na stavbu.

Variabilitou hýří i přehledná palubní deska a dveře plné nejrůznějších odkládacích prostor. Nad čelním sklem je velká otevřená polička, další odkládací prostor je i za displejem navigace, před spolujezdcem je dvojice uzavíratelných schránek, schránky a poličky jsou rovněž ve dveřích, s balíčkem Modutop dostanete průběžnou poličku pod střechou. Zakončena je další otevíratelnou schránkou přístupnou z kufru. Vejde se do ní 60 litrů a unese až 10 kilo.

Je jen jedno místo, kde Berlingo na svou koncepci v tomto směru hřeší - zadní posuvné dveře znemožňují to, aby se do nich dala napasovat větší schránka, do které by se vešla třeba lahev s vodou. Některé otvory na palubní desce pak vypadají jako ideální pro odložení kelímku s kávou, pozor ale na to, že mají sklopené dno a hrozí, že se polijete.

Na praktický interiér jsme však byli u Berlinga a ostatní osobních dodávek zvyklí. Teď ale k tomu, čím se třetí generace začíná přibližovat osobákům.

Předně je tu výbava: v ceníku je navigace se slušným dotykovým displejem a podporou technologií Apple CarPlay a Android Auto, můžete si zaplatit za šikovný head-up displej, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat, parkovací kameru nebo dokonce samočinný asistent, který do stání zajede za vás.

Podobné technologie mohou být pro někoho jen pozlátkem, ale výrazné zlepšení přichází i v místech, kde to ocení i majitelé hůře vybavených variant. O poznání se totiž posunul jízdní komfort a odhlučnění.

Z Berlinga tak již při jízdě prakticky není cítit jeho užitkový původ. I na příplatkových 17" discích příjemně tlumí nerovnosti, na dálnici není uvnitř přehnaně hlučné, přední sedadla jsou relativně pohodlná a vyšší posaz a snadné nastupování dnes řada zákazníků ocení.

Citroën Berlingo 1.5 BlueHDI XTR Motor: naftový 4válec, 1499 cm3, turbo

Výkon: 96 kW v 3750 ot./min.

Točivý moment: 300 Nm při 1750 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 186 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,5 s

Kombinovaná spotřeba: 4,3 l/100 km

Provozní hmotnost: 1505 kg

Objem zavazadlového prostoru: 597 l

Cena od: 519 900 Kč

Jen v jedné oblasti šoféra uspokojit nedokáže: v zatáčkách se auto s vysokou krabicovitou karoserií potřebuje zakleknout, nelíbí se mu rychlé změny směru. Tvary vozu také výrazně zvyšují spotřebu při jízdě po dálnici. Absolutní praktičnost totiž jde jen velice těžko skloubit s aerodynamikou vyžadující splývavou záď a nízkou stavbu.

Praktickému charakteru odpovídá i nejsilnější nabízený, 130koňový diesel. Ten má dostatek výkonu, slušnou 6,5 litrovou spotřebu a je dobře utlumený. Vnoučatům o něm vyprávět asi nebudete, ale svoji úlohu plní velice dobře.

Stejně jako celé Berlingo. Není autem, které by bylo plné emocí, ale jako přepravní nástroj je navržené téměř k dokonalosti. Dalo by se dokonce tvrdit, že se jedná o moderní interpretaci legendární kachny. Ta také nevznikla proto, aby přinášela nezapomenutelné zážitky za volantem, ale měla sloužit přesně určenému účelu.

Na přelomu tisíciletí byl najednou problém jiný, Citroën ale opět dokázal přijít s velice dobrým řešením a ve třetí generaci ho vylepšil tak, aby jste se již nemuseli stydět, že jste si místo MPV koupili jen dodávku. Vyplatí se Berlingo ale i finančně?