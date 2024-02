U 2300 korun to neskončí. Ceny dálničních známek porostou podle inflace

Ceny dálničních známek od března zdraží, roční vyjde na 2300 Kč namísto dosavadních 1500 korun. Ministr dopravy Martin Kupka ale přiznává, že ceny známky v budoucnu porostou s inflací.

Ceny dálničních známek by se do budoucna měly zvyšovat už pravidelně podle inflace. Postupně snižovat by se naopak měla podpora u dálničních známek pro hybridní a elektrická vozidla, řekl v pondělí novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při své návštěvě Františkových Lázní na Chebsku.

Letos se od března po deseti letech cena dálniční známky výrazně zvedne, z 1500 korun na 2300 korun.

Podle Kupky bylo zdražení nevyhnutelné. "Pokud by docházelo k postupnému nárůstu ceny dálniční známky podle inflace tak, jak je tomu v jiných státech, tak by dnes dálniční známka stála přes 2500 korun. My jsme se snažili najít přijatelnou výši ceny dálničních známek. Zároveň se ale letos otevře rekordní množství nových dálnic," zdůvodnil zdražení Kupka. Pro motoristy se také zavádí nová jednodenní známka.

Jak ministr podotknul, nové dálnice s sebou nesou na jedné straně větší komfort pro řidiče, zároveň ale přinášejí vyšší náklady na jejich údržbu. Česko se tak podle Kupky vydá cestou postupného zvyšování ceny dálničních známek podle inflace.

"Co se týká dálničních známek pro hybridní vozidla, tak letos platí pro plug-in hybridy 75procentní sleva. A co se týká elektromobilů, tak se o tom budeme do budoucna bavit, protože pochopitelně i elektromobily představují pro dálniční síť zátěž. Je jisté, že i podle toho, jaký bude přístup jinde v Evropě, tam nějaká sleva bude, ale o to jaká, bude teprve debata," uvedl Kupka.