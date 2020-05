Trvalo to jen něco přes dva týdny a VW opět omezuje výrobu. Poptávka je malá

Značka Volkswagen obnovila ve své ústřední fabrice ve Wolfsburgu v souvislosti s koronavirem výrobu teprve nedávno, 27. dubna. Již tento týden ji ale opět částečně zastaví. Příčinou je nízká poptávka po autech.

Omezení se bude týkat především modelů VW Tiguan, VW Touran a Seat Tarraco, které se ve Wolfsburgu vyrábí. Linky na ně budou stát v pátek 15. a pak ve středu 20., pondělí 25. a pátek 29. května. Naplno nepoběží ale ani produkce stěžejního modelu Golf, u něj se ale nezastaví zcela, do práce by neměly přijít jen vybrané směny. VW navíc rozšíří možnost tzv. kurzarbeitu, tedy zkrácené pracovní doby, při níž na platy přispívá stát, i na období od 18. do 31. května.

Do práce se u VW nevrátila asi třetina z 80 000 zaměstnanců, pro něž firma u úřadů o možnost kurzarbeitu požádala. Podle manažera Arneho Meiswinkela nejsou problémem přijatá hygienická opatření, ta fungují dobře, ale poptávka zákazníků, na niž musí VW pružně reagovat. Někteří zaměstnanci tak mohou být chvilku doma a využívat kurzarbeit a pak zase zamířit do výroby.

Kupující zůstávají v době pandemie koronaviru opatrní a nákupy automobilů logicky odkládají. Dealeři navíc musí vyprodat zásoby skladových vozů, a tak se objednávky přímo do továren zrovna nehrnou. Opětovný náběh výroby mohou komplikovat také problémy jednotlivých dodavatelů.

Podle informací agentury DPA pracují továrny značky VW s vytížením od 35 do 50 procent. Přesné číslo závisí na modelu a konkrétním místě. Ve Wolfsburgu chtěl Volkswagen dosáhnout koncem minulého týdne na 40 procent obvyklé kapacity.

Škoda je na tom podle vedoucího komunikace značky Tomáše Kotery lépe. "Společnost nyní disponuje 75procentní kapacitou. Od června budeme připraveni na 100 procent, ale bude záležet na poptávce zákazníků," řekl Aktuálně.cz.

V současné době sjíždí z linek v Mladé Boleslavi a Kvasinách dohromady 2850 vozů denně. Pozvolně nabíhá i výroba dvouspojkových převodovek ve Vrchlabí, ta musí pochopitelně reagovat i na objednávky jednotlivých koncernových značek. Sedmistupňové skříně DQ200 se vedle škodovek používají i ve vozech VW, Seat nebo Audi.

Firma má podle Tomáše Kotery dostatek zakázek z období před pandemií a poptávka se postupně obnovuje v souvislosti s tím, jak se na jednotlivých trzích uvolňují přijatá protipandemická opatření. "Zatím se situace vyvíjí v nově uvolněných trzích poměrně slibně, ale nechceme nic předjímat," dodal.