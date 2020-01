Traktorista na Zetoru se zapsal mezi české rekordmany. Letos plánuje další cestu

Martin Havelka ze Škrdlovic má oficiálně zapsané české rekordy. Hlavně proto, aby měl na příštích cestách co překonávat, říká. Letos se chystá na další výpravu a na svém 66let starém Zetoru chce dojet ještě dál a výš než kdy předtím.

Trpělivost Martinovi Havelkovi nechybí. Zatímco jiní cestují tak, aby se do cílové destinace dostali co nejrychleji, jemu to trvá ne dny, ale týdny, než dojede na konec výpravy. Denně obvykle neujede víc než okolo 150 kilometrů, v extrémních případech přes 300.

Vyráží totiž na traktoru Z25 z roku 1954. A tak se pohybuje rychlostí spíše okolo 20 až 30 km/h, samozřejmě mimo dálnice a rychlostní silnice. Velká výprava se podle jeho slov dá udělat maximálně jednou za rok. K tomu se navíc pravidelně účastní srazů traktoristů v Česku nebo Polsku.

Poslední daleká cesta proběhla během léta 2018, vedla z domu, ze Škrdlovic na vysočině až na Švédský ostrov Orust nacházející se zhruba 100 km nad Goteborgem a zase zpět. Trvala 3 týdny a Martin Havelka na ní ujel 3085 km.

"Do Švédska vedla hlavně proto, že se sem tyto traktory od padesátých let hojně vyvážely, byly velmi populární a je tu spousta sběratelů a příznivců těchto strojů. Některé z nich se mi podařilo navštívit a potkat se s nimi, mnoha jejich traktorům je skoro 70 let," říká.

V Pelhřimově se v úterý 14. ledna zapsaly jeho cesty pod dohledem agentury Dobrý den do České knihy rekordů. "Jde to právě můj první zápis, proto je za již dřívější počiny. Jde o výpravu do Švédska v roce 2018 a tři výjezdy v Alpách do výšky 2571 m.n.m.. Takže nejenom nejdelší ujetá vzdálenost, ale i nejvyšší zdolaná nadmořská výška traktorem. Něco musí být zapsáno jako první, aby bylo v budoucnu co překonávat," dodává.

Ještě letos by chtěl Martin Havelka tyto čerstvě zapsané rekordy překonat, a to hlavně ve výjezdu traktorem do nejvyšší nadmořské výšky. Cílem je dostat se nad 2571 metrů nad mořem i možná i překonat vzdálenost delší než 3100 km. "Kam, zatím nechci říct, kdyby to nevyšlo, abych nebyl za barona Prášila," říká cestovatel.

Začátky traktoristy cestovatele

Havelka, kterého živí rodinná firma na údržbu zeleně, koupil traktor v roce 2010. Jeho předchozí majitel ho pořídil v roce 1968 jen pár dní po srpnové okupaci v obavě o své úspory. "Pamatoval si měnovou reformu z roku 1953 a bál se něčeho podobného," říká Havelka.

Traktor pochází z roku 1954, v roce 1968 byl repasovaný. Stejný model se v Československu vyráběl asi 15 let od roku 1947. Vyrobilo se jich podle Havelky přibližně 165 000, většina šla na export. Sběratelé se najdou po celé Evropě.

Díky těm švédským se Havelka v roce 2018 vydal právě do této skandinávské země. Před tím absolvoval několik srazů historických traktorů na polském pobřeží Baltu. Na rozdíl od jiných účastníků, kteří své stroje přiváželi na sraz na vleku, jel přímo na traktoru. Zdolat vzdálenější břehy Baltského moře pro něj byla výzva.

Traktor má přitom maximální rychlost něco přes 30 kilometrů v hodině. Denně tak za volantem neodpruženého stroje strávil při cestě do Švédska asi deset hodin. Doprovod mu dělala jeho rodina v dodávce. Vezla i náhradní díly, které ale nebyly potřeba. S vážnější poruchou stroje, který byl kdysi perlou československého zemědělství, se nesetkal.

Nejnáročnější tak zůstává řízení bez posilovače a také eliminace otřesů. "Sedačka sice odpružená je, ale v určité chvíli začne fungovat jako trampolína a snaží se vás vyhodit. Valnou část cesty se tak nadzvedáváte v nohách, vlastně pořád dřepujete," řekl Havelka.

Rekord v jízdě do nejvýše položeného místa ustanovil v roce 2017 v Alpách. Klání v jízdě po asfaltové cestě směřující k rakouské nejvyšší hoře Grossglockner se konají pravidelně. Havelka byl první Čech, který se ho účastnil. Vyjel až na Edelweißspitze do nadmořské výšky 2571 metrů, na 30 kilometrech dokázal s traktorem zdolat převýšení 1821 metrů.

"Se svým traktorem jsem od jeho renovace najezdil dohromady asi skoro 20 tisíc kilometrů. Co mě překvapuje a neustále udivuje, je jeho neskutečná spolehlivost a odolnost, dodnes jsem neměl naštěstí žádnou větší závadu a s minimální údržbou a stále brázdíme nejen ty české, ale evropské silnice," uzavírá Havelka svou vášeň cestovatele na traktoru.