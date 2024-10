To bývala hojnost. Auta, po kterých se lidem stýská a v bazarech se ani neohřejou

Zmizely v propadlišti dějin nebo byly nahrazeny auty s jinou koncepcí. A to navzdory tomu, že ještě před pár lety patřily k oblíbeným rodinným dostavníkům. Kdo je má doma, většinou se o ně hezky stará, aby mu dlouho vydržely. A když už se je rozhodne prodat, obvykle neprodělá.

Když se Markétě Ekrt Válkové narodila třetí dcera, její rodina pocítila nutkavou potřebu vyměnit kompaktní hatchback za podstatně větší Ford Galaxy. "To auto jsem milovala. A měla bych ho určitě doteď, kdyby nemělo nehodu," říká. Protože ale zrovna velkoprostorový Galaxy mezitím u Fordu skončil, rodina filmové režisérky nakonec zvolila o něco větší Volkswagen Caravelle. "Vlastně jsme neměli na výběr. Rodinám s více dětmi se teď automobilky moc nevěnují," krčí rameny. Je příznačné, že už ani mikrobus T 6.1 Caravelle by si Markéta Ekrt Válková v současnosti koupit nemohla, jeho éra skončila letos v létě.

Příklad podnikatele Petra Bučka je v mnohém podobný. Také on si po založení rodiny pořídil dnes už neexistující Citroën C4 Picasso, aby jej po pár letech vyměnil za Renault Grand Scenic. Kdo by se teď zaradoval, že se Scenic stále vyrábí a je dokonce evropským autem roku 2024, měl by vědět, že s původním modelem má společné jen jméno. Z kdysi rodinného MPV se mezitím stalo elektrické SUV.

Na auta tohoto typu ostatně nakonec přešel i Buček, nadšený z toho ale nebyl. "Děti už odrostly a nepotřebovali jsme tak velký kufr. Takže se to nějak dalo," vzpomíná.

Velký zavazadlový prostor hraje důležitou roli i v příběhu Stáni Svobodové, která chtěla v dealerství Škody nahradit svůj letitý Roomster. To je auto jen o málo delší než Fabia, ale díky nafouknutému interiéru nabízí obrovský vnitřní prostor. Jeho výroba však bez náhrady skončila v roce 2015. "Nabízeli mi Scalu, ale ta je uvnitř mnohem menší. Přemýšlela jsem, že bych si Roomster ještě nechala, ale už špatně svítil," vypráví.

Nakonec to pro Stáňu Svobodovou dopadlo ještě docela dobře. Starý Roomster v její garáži nevystřídala nová škodovka, ale zánovní Mercedes třídy B.

To případ Věry Dokoupilové zatím žádné řešení nemá. Bydlí totiž v domě ve svahu, kam vede úzká ulice. A jediné auto, se kterým kdy dokázala zajet na svůj pozemek, je Smart Fortwo. "Vlastně jsem měla už dva, první i druhou generaci. A když jsem zase uvažovala o výměně, zjistila jsem, že Smart, tak jak ho znám já, už neexistuje," říká se smutkem v hlase.

Dobrým řešením díry na trhu může být za jistých okolností záplata v podobě ojetiny. Petr Vaněček ze společnosti Aures Holdings, provozující mimo jiné síť autobazarů AAA Auto, dává jako příklad oblíbené rodinné MPV: "Výroba Fordu S-Max, respektive jeho méně sportovního sourozence Galaxy, skončila loni. V našich autocentrech najdeme aktuálně kolem 40 kusů, nejnovější z roku 2021. Dříve než po třech letech totiž nikdo takové auto neprodává," vysvětluje.

Ceny ojetin jsou logicky nižší než u nových aut, oba fordy stály na konci výroby kolem milionu. "U nás vyjde třeba tříletý S-Max v plné výbavě s nejlepším motorem 2.0 EcoBlue 110 kW, šestistupňovým automatem a nájezdem 76 tisíc kilometrů na 670 tisíc korun. O rok starší kus s podobným nájezdem je pak o 70 tisíc korun levnější," láká Vaněček. "U takových zánovních aut ještě není třeba řešit nějaké servisní problémy, u starších se už vyskytovat mohou," dodává. Osmiletý S-Max s nájezdem 200 tisíc kilometrů vyjde "v áčkách" na 260 tisíc korun, a po koupi bude vyžadovat výměnu provozních kapalin a rozvodového řemene. Pak ale může podle Vaněčka dál bezproblémově sloužit.

Kdo však trvá na novém rodinném autě, musí se připravit na zredukovanou nabídku. Třeba právě Ford, který ještě před pár lety kromě Galaxy a S-Maxu vyráběl také B-Max a C-Max, se nyní zaměřil výhradně na crossovery a SUV. Důvod? O kdysi populární MPV prý není takový zájem.

"Já bych to takhle úplně neviděl," říká pro Aktuálně.cz jeden z pražských prodejců nových vozů, který si nepřál uvést své jméno. "Jednou se MPV v nějaké podobě vrátí, třeba jako monospace, až se víc prosadí elektromobily, za které nám teď lidi nadávají. SUV možná udělá větší parádu, ale dost plýtvá místem, takže nikdy nebude tak praktické," uzavírá prodejce.