Textil proti oceli: Test sněhových řetězů přinesl překvapení, zvítězily nejlevnější

Odborníci rakouského autoklubu ÖAMTC a jejich švýcarští kolegové TCS otestovali před nadcházející zimní sezonou devět typů sněhových řetězů. Postavili přitom proti sobě jak klasické ocelové, tak jejich donedávna vysmívané textilní náhražky.

Při zimní cestě na hory jsou sněhové řetězy prakticky povinnou součástí výbavy, i sebelepší čtyřkolka může jednou dojít na limity trakce pneumatik a pak nezbude nic jiného než řetězy. U aut s předním nebo zadním pohonem bývá jejich pomoc ještě důležitější.

Na trhu jsou dnes nejrůznější typy řetězů, klasické ocelové nebo vylepšené o chytrý systém montáže, pro leckoho zajímavou alternativou mohou být i nejrůznější textilní návleky. Test rakouského a švýcarského autoklubu měl určit, které řešení je nejlepší.

Test se přitom zaměřil na tři oblasti. Tou první je snadnost instalace a vůbec použití řetězů. Kvůli tomu se hodnotilo provedení návodů, nejen jejich názornost a přesnost, ale i odolnost proti vodě, protože manuál často skončí v jednom obalu se sundanými mokrými řetězy.

Instalaci následně bodoval odborník a dva nezkušení uživatelé, kteří se snažili na testovací vozy namontovat řetězy za nejrůznějších podmínek. Během montáže se rovněž hodnotila úroveň zpracování řetězů, jejich protikorozní ochrana, míra napnutí a nutnost dotažení.

V této části se ne úplně překvapivě dařilo textilním návlekům. Manipulace s nimi je snadnější, a tak se na auto montují jednodušeji než klasické ocelové řetězy. Jediné ocelové klasiky, které se textilním alternativcům dokázaly alespoň vyrovnat, byly Pewag Servomatik, které jsou navrženy právě i s ohledem na rychlou montáž a mají automatické dopínání.

Zásadní kapitolou testu bylo pochopitelně hodnocení chování na sněhu. Posuzovalo se brzdění, akcelerace i boční vedení, s testovacími vozy se jezdilo ve stoupání i zatáčkách, přesně se měřila brzdná dráha a trakce řetězů.

A tady přišlo dost možná první překvapení. Textilní náhrady se ocelovým řetězům umí vyrovnat. Obzvlášť to platí o Michelin Easy Grip Evolution, což jsou návleky v podobě jakési textilní sítě spojené kovovými sponami. Řešení od Michelinu dostalo za jízdu na sněhu dokonce absolutně nejvyšší hodnocení, které překonalo i nejlepší ocelové řetězy, zmíněné Pewag Servomatik.

Proto se jeví trochu paradoxní, že textilní náhrady nejsou v Rakousku povolené za modrou dopravní značkou přikazující použití sněhových řetězů. Nesplňují totiž požadované normy ÖNORM V 5117 nebo V 5119. Autosock a Michelin splňují V 5121.

V Česku podobná omezení neplatí. "Z pohledu zákona jsou sněhové řetězy výbavou vozidla a jsou řešeny z hlediska funkčního určení, tj. zlepšení jízdních vlastností vozidla na ledu a sněhu, kdy vlastní materiál či použitá technologie není rozhodující," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Žádný rozdíl není ani za dopravní značkou "Sněhové řetězy", textilní náhrady jsou plnohodnotnou náhradou za klasické ocelové řetězy.

V testu pak přišlo na řadu ještě hodnocení výdrže. Během něj musela auta s nasazenými řetězy nebo nataženými návleky absolvovat 50km trasu po suchém asfaltu rychlostí až 50 km/h. A tady textilní alternativy o svoje vedení přišly. "I po takto relativně krátké jízdě bylo na textilních výrobcích znát poškození a některé již byly roztrhané," říká technik ÖAMTC Steffan Kerbl.

Ne že by tento test na jedničku s hvězdičkou absolvovaly i všechny řetězy, které mají často filigránštější a jemnější konstrukci. Právě Pewag Servomatik dorazily do cíle s jedním roztrženým článkem. O to horší pak je skutečnost, že tyto řetězy vyjdou v případě použití na testovaných vozech s pneumatikami 225/50 R17 na téměř 5000 korun, a patří tedy k těm dražším.

Právě hodnocení výdrže nakonec výsledky celého testu obrátilo a vítězem se staly ty nejjednodušší a nejlevnější Pewag Brenta 9. Jejich instalace sice patří k těm složitějším, na sněhu se ale chovají slušně, a hlavně mají ze všech testovaných typů nejlepší předpokládanou výdrž.