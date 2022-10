Nejlepší pneumatiky na Golf i Scalu. Český test vybral ideální zimní i celoroční gumy

Od prvního listopadu začíná opět platit povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to za předpokladu, že je na silnici sníh nebo náledí. S výběrem správného obutí je lepší neotálet, čas na přezutí se krátí. Autoklub ČR přišel s vlastním testem nejen zimních, ale i celoročních pneumatik. Ty jsou podle něj bezpečnou volbou, především ale na vozovce bez sněhové pokrývky.

Testem Autoklubu ČR prošlo dohromady deset celoročních plášťů s rozměrem 205/55 R16, což je oblíbený rozměr používaný třeba u kompaktních aut typu Hyundai i30 nebo Škoda Scala, a osm zimních plášťů o rozměru 225/45 R17, které používají rovněž kompakty, třeba Volkswagen Golf.

Od testování evropskými autokluby, mimo jiné německým ADAC, jejichž výsledky jsme zveřejnili zde, se testy Autoklubu ČR významně odlišují. Především tím, že naměřené výsledky porovnává s referenční pneumatikou, která má index 100. V případě zimních gum to byla finská pneumatika Nokian WR Snowproof, u celoročních pak opět Nokian, ale pneumatika s označením Seasonproof.

Jiný je i samotný způsob testování. Zatímco zmíněné zahraniční autokluby gumy testují na sněhu, ledu, mokru, suchu a sledují i jejich hlučnost, opotřebení a spotřebu paliva, český autoklub je testuje v celkem 16 disciplínách na mokrém, suchém a zasněženém povrchu. Výsledky z každého povrchu pak mají stejný třetinový podíl na celkovém hodnocení.

Samotné testování má svou objektivní i subjektivní složku. Pomocí záznamové techniky je zkoumána reakce při akceleraci a brzdění či mezní hranice vzniku aquaplaningu v podélném i příčném směru. Na suchu se měří hlučnost a valivý odpor, na sněhu se testuje trakce v prokluzu kol. Na mokré kruhové dráze se měří čas vozu v obou směrech. Testovací jezdci pak na okruhu v takzvaném handlingu zkoušejí ovladatelnost vozu, subjektivně hodnotí odezvu auta na řízení a jeho stabilitu a posuzuje se také čas na kolo. Testovací piloti přitom nevědí, s jakou pneumatikou zrovna jedou.

Mezi zimními pneumatikami byly čtyři pláště lepší než referenční Nokiany a tři naopak horší. Nejlépe si vedla pneumatika Continental WinterContact TS 870, která byla nejlepší v hodnocení na mokrém povrchu a na sněhu a třetí v hodnocení na suchu. Celkem získala 103,6 bodu, o desetinu bodu více než druhá guma v pořadí: Bridgestone Blizzak LM 005. Ta se v hodnocení chování na sněhu a mokru umístila druhá (odstupy ale byly těsné), na suchu byla nejlepší. Mezi oba pláště pak na suchu pronikla právě referenční guma od Nokianu.

Zimní pneumatiky od Continentalu letos ovládly i pořadí testů autoklubu ADAC (nutno podotknout, že tam testovali jiný rozměr dané gumy), jejich dobrý výsledek tak může být jen těžko překvapivý. Naproti tomu gumy od Bridgestone dostaly v zahraničním testu dle rozměru jen známku 3 a 2,7 a skončily na škále "uspokojivý", což byl horší výsledek než třeba u plášťů Michelin Alpin 6. Ty v zahraničním testu skončily před Bridgestony, v českém až za nimi.

Mezi celoročními pneumatikami skončily poměrně jasně na prvním místě pláště Michelin CrossClimate 2 s celkovým hodnocením 102,7 bodu. Nejlepší byly na suchu, druhé na sněhu a třetí na mokru. Třeba celkově druhé pláště Bridgestone Weather control A005 Evo propadly na sněhu, kde byly z deseti hodnocených pneumatik až sedmé, naopak na mokru spolu s pneumatikami Continental AllSeason Contact, s nimiž se dělí o celkové druhé místo, naprosto dominovaly a na suchu byly celkově třetí.

To částečně ukazuje úskalí celoročních pneumatik. Ty se podle měření Autoklubu ČR hodí i do zimních podmínek a vykazují podobné vlastnosti jako skutečné zimní gumy. Platí to ale s poznámkou, že je to na silnicích bez sněhové pokrývky.

"Celoroční pneumatiky by měli využívat ti řidiči, kteří necestují často do hor a v zimě vyrazí na silnice spíše sporadicky. Jeden víkend za lyžařským sportováním do hor lze určitě zvládnout i s celoročními pneumatikami. Stále ale platí, že pro celoroční vášnivé motoristy jsou nejbezpečnější zimní pneumatiky v zimě a letní v létě," vysvětluje Libor Budina z Autoklubu ČR.

Zajímavostí je, že na rozdíl od loňského roku, kdy celoroční Nokiany skončily poslední, se letos umístily zhruba uprostřed celého pelotonu: čtyři pláště byly horší, pět lepší. Na posledním místě skončily pneumatiky jihokorejského Nexenu, které úplně propadly především při jízdách na sněhu a nedařilo se jim příliš ani na suchu. Ostatně stejný výrobce obsadil i poslední příčku mezi zimními pneumatikami. Naopak polské celoroční gumy Debica na suchu i mokru shodně obsadily poslední příčku, na sněhu ale byly ze všech testovaných plášťů nejlepší.