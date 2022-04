Test spotřeby: Když chcete milionovou Kiu Sportage, je plug-in výhodnější než diesel

Plug-in hybrid se oproti dieselu nikdy nevyplatí. V Česku to dlouhou dobu bylo jasné pravidlo, které jste se mohli dočíst pomalu v každém testu. Může se tato jednoduchá poučka změnit, jak na totemech čerpacích stanic rostou ceny benzinu a nafty? Na příkladě Kie Sportage vysvětlíme jak a kdy.

K testu nám dorazily dva kousky zbrusu nové Kie Sportage. Zlatý 100kW nafťák 1.6 CRDi a bronzovo-hnědý plug-in hybrid kombinující benzinovou turbojednašestku a elektromotor s celkovým výkonem 195 kilowattů, oba s pohonem všech kol a automatickými převodovkami.

Obvykle by mezi nimi byl cenový rozdíl podle výbavy 145 nebo 150 tisíc korun. Jenže diesel dorazil v naprosto plné výbavě GT Line s černou střechou, metalickou barvou a balíčkem Plus, který zahrnuje mimo jiné kožené čalounění, ventilaci sedadel nebo střešní panoramatické okno. Cena se proto zvedla na 1 155 980 korun.

Plug-in hybrid se k testu hlásí v nižší verzi Top a z příplatků s sebou kromě metalického laku vezl střešní panoramatické okno (+ 35 000 korun), samočinné parkování s 360° kamerovým systémem rovněž za 35 000 a prémiové audio Harman Kardon za 20 000 korun. Když si to všechno dáte dohromady, vyšla bronzová Sportage na 1 200 980 korun. A tak se rozdíl zredukoval na pouhých 45 000 korun.

Rozdíly ve výbavě jsou přitom jen kosmetické: plug-in hybridu chybí adaptivní tlumiče a kožená sedadla s ventilací (tu s látkovým čalouněním ostatně tolik nepotřebujete), jinak jsou po funkční stránce auta totožná. Plug-in hybrid dokonce nabízí navíc možnost popojíždět s autem dopředu a dozadu pomocí dálkového ovládání na klíči, to diesel neumí.

A tak se nabízí zajímavá otázka, tedy za jak dlouho se vám vyplatí, že jste se při výběru milionové Sportage uskrovnili a vzali plug-in?

Prověřit jsme to chtěli na testovací trase, která vedla ze středočeského Smečna přes Kladno příměstským provozem po silnicích druhé třídy do Unhoště, Jenče, Hostivic a Prahy. Tam jsme se po Veletržní "otočili" na magistrálu a Karlovo náměstí a po Plzeňské nabrali směr Beroun, kde jsme z dálnice sjeli a přes Nižbor, křivoklátské lesy a po obchvatu Lán se vrátili do Smečna.

Plug-in vyrazil na 116 kilometrů dlouhou trasu s plně nabitou baterií. Ne že by ji ale dokázal využít naplno. Samotný výrobce v manuálu upozorňuje na to, že pokud je teplota vzduchu nižší než patnáct stupňů a chladicí kapalina pod osmdesáti, auto kvůli slabému elektrickému topení zapne spalovací motor. A tak jsme si topili benzinem.

Nepředstavujte si ale, že by auto v takovém případě "žralo" i trávu u cesty. Palubní počítač ukázal na Zličíně, kde jsme opouštěli Prahu, spotřebu 1,2 litru na sto kilometrů, k čemuž musíme správně připočítat ještě 19,6 dobitých kilowatthodin elektřiny. Diesel jel za 6,3 litru nafty. Kousek za Zličínem, asi dva kilometry dále na dálnici D5, pak plug-in ohlásil vybitou baterii.

Městský a příměstský provoz ukázal silné stránky nové Sportage. Je to prostorné auto s pořádným kufrem a povedeným interiérem. Prohnutý panel kombinující displej budíků a navigace jsme podobně hezky zpracovaný viděli naposled v BMW iX.

Oproti elektrickému bavoráku ale kvitujeme, že Kia nechala fyzické ovládání vyhřívání sedadel nebo volantu a k dispozici je i vyhrazený panel klimatizace, který se dá změnit na rychlé přepínání hlavních funkcí palubního systému. Celek tak působí moderně, ale překvapivě ergonomicky.

V oblasti komfortu plug-in hybrid nezklame, nerovnosti zvládá plavně, nemlátí. V testované podobě o 169 kilo lehčí diesel s adaptivním podvozkem ale umí být ještě o něco přesvědčivější, propadlé kanály a spáry zvládá s větší grácií a žuchnutí jsou ještě o něco jemnější.

Pohodě na palubě nepřidá jen jadrnější projev naftového motoru. Plug-in, který si spalovacím motorem po městě jen pomáhá, je tišší. Což je výhoda, kterou nafťák dorovná větší plynulostí, jeho sedmistupňová dvouspojka řadí hladčeji než ucukaný šestistupňový planetový automat v hybridu.

Co do výkonu slabší diesel rozhodně nezklame, i díky lehké elektrické mildhybridní pomoci a poměrně nakrátko zpřevodované dvouspojce umí přesvědčivě vyrazit z místa. Chybějící koně oproti plug-inu ve městě rozhodně znát nejsou.

Na dálnici začne být u obou aut patrný vyšší aerodynamický hluk. To je asi jediné místo, kde Kia na konkurenci ztrácí. Pro plug-in hybrid začíná na zbytku trasy ale hlavní výzva. Dokáže po vybití baterie spotřebou konkurovat úspornému dieselu?

A odpověď je, že ano. Dálniční úsek z Prahy do Berouna, průjezd středočeským městem i následné serpentiny křivoklátských lesů zvládl hybrid po vybití baterie za 6,7 litru, naftová Sportage potřebovala 6,6 litru. To je zanedbatelný rozdíl.

V zatáčkách ale vyšly najevo i jiné výhody dieselu. Je lehčí a méně se tak potýká s nedotáčivostí. Pokud byste ho také přepnuli do sportovního módu, což jsme neudělali, protože pak převodovka drží vyšší otáčky a zvyšuje spotřebu, omezí se kolébavé náklony karoserie a auto začne působit o poznání obratněji a jistěji. To je výhoda výbavy GT Line, která má adaptivní tlumiče, ostatní verze je nenabídnou ani za příplatek.

Plug-in hybrid naopak s vyšší rychlostí dokáže nabídnout výraznější dynamiku. Vypovídá o tom ostatně i zrychlení z nuly na sto. Dieselu zabere 11,6 vteřiny, plug-inu 8,2.

Celkové srovnání spotřeby pak rovněž vyšlo ve prospěch plug-in hybridu. Trasu absolvoval za čtyři litry a 9,7 kWh na sto kilometrů, naftová Sportage potřebovala 6,4 litru. To je mimochodem na naftové SUV s pohonem všech kol úctyhodné číslo.

Teď je ale nutné vzít do ruky kalkulačku a zjistit, kolik to všechno bude stát. Ve výpočtu vycházíme z průměrných cen pohonných hmot dle společnosti CCS ze sedmého dubna (43,88 Kč za litr benzinu, 46,62 Kč za litr nafty), v případě elektřiny uvažujeme cenu 5,32 Kč/kWh.

Kia Sportage 1.6 CRDi MHEV 4×4 1.6 T-GDI PHEV 4×4 Spotřeba Náklady Spotřeba Náklady Úsek před Prahou a v Praze 6,3 l/100 km 2,94 Kč/km 1,2 l + 19,6 kWh/100 km 1,57 Kč/km Úsek za Prahou 6,6 l/100 km 3,07 Kč/km 6,7 l/100 km 2,94 Kč/km Celkem 6,4 l/100 km 2,98 Kč/km 4,0 l + 9,7 kWh/100 km 2,27 Kč/km

Tabulka s naměřenými hodnotami možná není složitá, ale dobrat se z ní nějakého závěru je těžší. Zatímco spotřeba dieselu je poměrně konstantní, u plug-in hybridu vše výrazně záleží na tom, jak dlouhé trasy většinou absolvujete, jak často budete dobíjet a za jakou cenu.

V případě, že to dělat nebudete, investice do plug-in hybridu se vyplatí až za tak dlouhou dobu, že už auto nejspíš mezitím prodáte. Pak musí přijít na řadu další vlivy, jako možnost parkovat na modré zóně zdarma.

Pokud ale dobíjet budete a většinu tras absolvujete na elektřinu, resp. v zimě naplno využijete baterii, nemusí být celá záležitost pro plug-in hybrid tak ztracená. Pokud bychom srovnávali obě testovaná auta s rozdílnými výbavami, ale zanedbatelným rozdílem 45 000 Kč v ceně, vyplatí se plug-in hybrid po dvou letech. V případě shodných výbav už je to horší, počítat je nutné takřka se sedmi roky, a to už nejspíš přijde chvíle na to se auta zbavit.

Podobné je to, pokud bychom auta srovnávali na základě celkové průměrné spotřeby na testovací trase. V našem případě se plug-in hybrid vyplatí po čtyřech letech, pokud ale budou výbavy shodné, už je návratnost více než 13letá.

Shrnuto, podtrženo, v Česku bez dotací nebo daňového zvýhodnění na plug-in hybridy platí, že pokud máte 1,2 milionu na Sportage, máte svůj plug-in hybrid kde nabíjet, a protože vám možnost jízdy na elektřinu přináší větší potěšení než ventilovaná sedadla, pak se plug-in hybrid oproti dieselu "rentuje" jen na pouhém palivu. A nemusíme zohledňovat bezplatné parkování v Praze a dálniční známky zdarma. V jiných případech to ale tak veselé není.