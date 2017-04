Test: Pozor na alkohol v krvi. Někdo je ze stejné dávky střízlivý za dvě hodiny, jiný až za deset

před 13 minutami

Během velikonočních svátků je na silnici větší počet policejních hlídek kontrolujících alkohol za volantem. Proto některé řidiče zajímá, kdy mohou po pití vyrazit na silnice. Test BESIP ukazuje, že silně záleží na jejich pohlaví, hmotnosti či věku. Rozdíly v odbourání alkoholu mohou být i v rámci mnoha hodin.

Doporučujeme

Kdy můžu sednout za volant po vypití několika skleniček alkoholu? To je otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Někomu trvá odbourat stejné množství alkoholu jen několik hodin, jiný jich k tomu potřebuje třeba i deset. To zjistil test BESIP, který porovnával schopnost lidí různého věku i tělesné stavby vystřízlivět. Výsledky se zásadně lišily.

"Na každého působí alkohol jinak. Nejde jen o to, kolik vážíme nebo zda jsme muž nebo žena, ale každý produkuje jiné množství enzymu, který má v našem těle zpracování alkoholu na starosti. Záleží také na momentálním zdravotním stavu, psychickém rozpoložení, stravě a dalších aspektech," říká primář toxikologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Radomír Čabala.

K testu přišlo deset lidí, od 27leté ženy vážící 67 kilogramů po 105 kilo těžkého čtyřicátníka. Celkem během 4 hodin vypili 8 odměrek 0,05 l čtyřicetiprocentní vodky. Do laboratoře přišli na lačno, posnídali, pak s pravidelným odstupem pili a podrobovali se měření. Samozřejmostí byla také svačina a oběd ve stejnou dobu. Vzorky krve byly následně podrobeny analýze v toxikologické laboratoři VFN.

"Rozdíly mezi odbouráním stejného množství alkoholu u testovaných osob byly pro nás až překvapivé, protože zatímco nejrychleji by vypitý alkohol odboural 100 kilogramů vážící muž, a to za dvě hodiny, mladá žena vážící 67 kilo by do úplného vystřízlivění musela čekat přes 10 hodin," komentuje výsledky šéf BESIP Martin Farář.

Podle Čabaly je maximální hladina alkoholu v krvi po jeho konzumaci u každého jedince různá. Lidé jí dosahují přibližně po 45 až 90 minutách v závislosti na organizmu a dalších aspektech. Už po tak krátkém čase se tak prokázala u testovaných lidí rozdílná tolerance na alkohol.

"V průběhu celého testu bylo vidět, jak se každý jedinec se stejným množstvím alkoholu vyrovnává jinak. Následně jsme nechali dopočítat, za jak dlouho by každý z testovaných odboural veškerý zkonzumovaný alkohol. Ukázalo se, že u člověka zvyklého na konzumaci alkoholu je odbourávání až okolo 0,2 promile za hodinu, ale to je maximum," říká Farář.

Odborníci upozorňují, že odbourání alkoholu neurychlí žádný prostředek. Nestačí tedy sníst vývar, vypít kávu nebo hodně vody. "Cítíme se potom lépe, dodá nám to na první pohled energii, která nám chyběla, ale to neznamená, že jsme střízliví," upozorňuje Farář.

Výsledky testu si můžete prohlédnout na následujícím obrázku (klikněte na náhled). Vyplývá z nich, že nejhůř odbourávaly alkohol ženy s nižší tělesnou hmotností. Muži obecně střízlivěli rychleji.

autor: Jan Markovič

Související články