Reflexní prvky jsou pro chodce na silnici už rok povinností. Počet mrtvých klesl, ukazují statistiky

Chodci, kteří vyrazí na silnici za tmy nebo snížené viditelnosti, musí už rok povinně obléknout i reflexní prvky. Policie je dokonce občas kontroluje a rozdává i pokuty. Snažení se ale vyplatilo. Podle statistik totiž počet zabitých chodců mimo obce klesl. Přesto se najdou tací, kteří na silnicích bez reflexních prvků chodí dál. A někteří za to zaplatí životem.

Loni v pátek 2. září v noci přijali českolipští policisté hlášení od řidiče. Ten upozorňoval na neosvětleného chodce, který po krajnici vedl kolo. Nebyl dobře vidět, ale naštěstí se mu stačil na poslední chvíli vyhnout. Než policisté dojeli na místo, bylo už pozdě. Devětašedesátiletého muže na silnici mezi Bělou pod Bezdězem a Doksy srazilo auto. Na místě zemřel.



Tragické události by šlo s velkou pravděpodobností zabránit, kdyby se muž na cestu vybavil reflexními prvky. Právě ty už jsou na českých silnicích pro chodce rok povinností. A statistiky ukazují, že díky jejich používání ubylo právě takových tragických událostí, jaká se stala na Českolipsku.

Počet usmrcených chodců Rok 2016

Mimo obec za tmy: 28

Mimo obec za snížené viditelnosti: 0

V obci za tmy: 38

V obci za snížené viditelnosti: 11 Rok 2015

Mimo obec za tmy: 38

Mimo obec za snížené viditelnosti: 3

V obci za tmy: 34

V obci za snížené viditelnosti: 8 Zdroj: BESIP

V roce 2016 zemřelo při dopravních nehodách 111 chodců. To je o 20 obětí méně než v roce 2015. Také letošní rok začal lépe, když během lednových nehod zemřelo sedm chodců, oproti 11 v letech 2015 a 2016.



"Pokles tragických nehod chodců je pouze mimo obce. Zatímco v obcích byl počet jejich obětí stejný jako v roce 2015, mimo zemřelo loni o 20 lidí méně," říká šéf BESIP Martin Farář.



Ačkoliv jsou reflexní prvky pro chodce mimo obec povinností, docházelo k nehodám, kdy je lidé na sobě neměli. "Každá nehoda je specifická a těžko můžeme zobecňovat, že by tito lidé žili, kdyby měli reflexní prvky, ale určitě by měli větší šanci přežít," vysvětluje Martin Farář. Podle BESIP je totiž prokázáno, že reflexní prvky mohou za zhoršené viditelnosti snížit riziko smrtelné nehody chodce až desetkrát.

Ze statistik navíc vyplývá, že počet chodců, kteří zemřeli po nehodě v obci, se zvýšil o čtyři, zatímco mimo obce, tedy tam, kde by lidé měli reflexní prvky nosit, počet zabitých chodců klesl o 10. Povinnost platí i přes den za snížené viditelnosti. Za takových podmínek nezemřel v roce 2016 nikdo, o rok dříve ale tři lidé.



BESIP podporuje nošení reflexních prvků kampaní nazvanou "Vidíme se?" V ní informuje o nebezpečí, které na chodce za snížené viditelnosti číhá. Navíc s policisty už rozdal milion reflexních pásků.

autor: Jan Markovič