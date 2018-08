Test motorky: Sexy Italka od Moto-Guzzi má tak silnou osobnost, že jí odpustíte její neduhy

Kdo by tvrdil, že nejde skloubit italský design s americkým stylem „přebytečné maso musí pryč“, ten by se pořádně mýlil. Motocyklový výrobce s orlem ve znaku pomocí těchto dvou ingrediencí namíchal lektvar jménem V9 Bobber lahodící oku, s osobitostí v každém doušku.

Na první pohled je patrné, že od svého uvedení na trh v roce 2016, kdy Evropu postihla čistka zvaná Euro4, prodělala motorka od Moto-Guzzi pár změn. Žádné chromování kolem světla a prošívané sedlo již není rovné, ale modelované s jasně vymezeným prostorem pro spolujezdce, pro kterého se navíc stupačky posunuly směrem dolu a pro řidiče se přesunuly směrem dozadu.

Originalita a kvalita zpracování, prostupující skrz naskrz V9, zůstaly zachovány. Zdánlivě nesourodé dvě roviny, kdy jednu tvoří křivky vedoucí od nádrže přes sedlo až po zadní blatník a druhou příčně vsazený dvouválcový vidlicový motor, představují v komplexu robustní, stylový stroj se sportovním nádechem, nutící důkladně prohlížet jednotlivé detaily ze všech možných úhlů. Za mě se to povedlo na výbornou a Italové opět předvedli, že prostě umí. Moto-Guzzi je dostupná ve třech matných barevných provedeních - černá, stříbrná a testovaná modrá. Celkový vjem pak dotváří rovná řídítka a široké šestnáctipalcové obutí o rozměrech 150 mm vzadu a 130 mm vpředu.

Právě od přední pneumatiky by se očekávalo, že bude mít za následek zhoršení jízdních vlastností v zatáčkách. Ano, na první dobrou je to poněkud nezvyk, ale stačí pár kilometrů a s Bobberem si padnete do noty a svižně už projíždíte serpentiny na Slapech. Po celou dobu jízdy máte pocit stability a naprosté kontroly nad strojem, což je způsobeno i níže položeným těžištěm, díky němuž není problém prokličkovat mezi auty ve městě či se doslova otočit na pětníku bez toho, aniž by se i kdejaký nemotora dotknul nohou země. Stabilita je opravdovou doménou. Vše je čitelné, víte, jak se bude chovat, a máte naprostou jistotu při zatáčení.

Výtku bych měl akorát k zadním tlumičům, které mě při přejezdu relativně větších nerovností nakopávaly. To dělalo neplechu hlavně při rychlejší jízdě v náklonu, ale ne nijak závratnou. Tahle motorka hlavně není o lovení broušených kolínek či soupeření s ostatními účastníky provozu. Ne! "Vé-devítka" vás doslova nakazí svým charakterem. Volnost, která z ní sálá, zkrotí už od prvního nasednutí snad každého závodníka a probudí v něm pocit naprosté pohody a radosti z jízdy.

Měkké sedlo nabízí komfortní a spolu s řídítky vzpřímený posed, kdy koleny v ideálním úhlu mohu sevřít nádrž, aniž bych se dotýkal hlav válců. Výrobcem uváděná výška sedla necelých osmdesát jedna centimetrů je pro moji postavu o 172 cm dostačující na to, abych byl na křižovatkách oběma nohama v kontaktu se zemí. Pro spolujezdce se tu místo také najde. Jistě se nebude cítit tak dobře jako řidič, ale i tak se mu naskýtá určité pohodlí.

Technické údaje Výkon: 40,1 kW

Točivý moment: 62 Nm

Převodovka: manuální 5st

Pření kolo: 16"

Zadní kolo: 16"

Výška sedla: 780 mm

Provozní hmotnost: 199 kg

Nádrž: 15 litrů

Cena: 254 900 Kč

Srdcem Bobbera je vzduchem chlazený dvouválec do V o objemu 853 ccm, svírající úhel 90° a oplývající výkonem 42 kW při 6 250 otáčkách za minutu. Točivý moment je pak při 3000 otáčkách na hodnotě 62 Nm. Kdo by čekal pronikavý hřmot linoucí se z výfuku, byl by zklamán. Příjemné bublání se stejně jako vibrace ve středních otáčkách vytrácejí. Specifikem příčně usazeného motoru je jeho lehké naklonění do strany při přidání plynu na místě či při podřazování. Samotný chod je kultivovaný s dostačující porcí síly, přenášené kardanem na zadní kolo. Potěší i spotřeba. Ta se během testování pohybovala těsně pod pět litrů a znamená dojezd až 300 kilometrů na jednu nádrž.

V případě, že to přece jen přeženete, můžete se spolehnout na účinné, snadno dávkovatelné brzdy Brembo osazené vpředu i vzadu. Najdete zde i ABS a kontrolu trakce, která je nastavitelná ve dvou stupních s možností úplného vypnutí. Informaci o deaktivaci můžete vidět na budíku, obsahujícím palubní počítač se zobrazením aktuální spotřeby, průměrné spotřeby, počet ujetých kilometrů a zařazené rychlosti. Přepínat mezi hodnotami se dá pomocí ovladače u levé rukojeti, kde najdeme i přepínač směrovek, kontroly trakce a klakson.

Moto-Guzzi V9 Bobber je kvalitně zpracovaná motorka s krásným designem. Nadchne svojí osobitostí, stabilitou a nezaměnitelnými projevy motoru, díky kterým jí odpustíte všechny její neduhy - tlumení vzadu, vůle plynu - a naplno si budete užívat jízdu po městě, a hlavně mimo něj.