Elektrická odpověď na Octavii Combi je z Číny. MG5 v testu nevyčnívá, je to dobře?

Říká se, že Češi jsou národ chatařů a chalupářů, a přesně na ně míří MG se svou poslední elektrickou novinkou. Před pár dny na trh vstoupilo "první kombi s elektrickým pohonem", model MG5. Na papíře si čínský kombík velikostí nezadá ani s Octavií nebo Golfem, přitom ale kvůli pohonu nemá přímou konkurenci. Jak obstálo MG5 v týdenním testu?

Když uvidíte MG5 poprvé, asi byste neřekli, že má elektrický pohon. Excentrické detaily, kterými někteří výrobci odlišují elektrická auta od spalovacích, u něj nenajdete. Bílé kombi dokonale splývá s davem a nebýt nápisu "Electric" na pátých dveřích, elektrický pohon byste mu nejspíše nehádali.

Pro některé tak bude vlastně ideální cestou k tomu, jak ze spalovacího auta přesedlat do elektromobilu. Je to auto nenápadné, navíc po vzoru MG4 se zajímavou cenovkou. Testovaná verze Excite s větší baterkou s využitelnou kapacitou 57,4 kWh a elektromotorem vpředu o výkonu 115 kilowattů totiž bez šedesáti korun stojí rovný milion. Na kompaktní kombi jistě dost, za podobné peníze dostanete plně vybavenou naftovou Octavii nebo hybridní Toyotu Corolla.

Ve světě elektromobilů jde ale o lákavou nabídku, vždyť z podobně velkých aut se pod milion dostane akorát sesterské MG4, Hyundai Kona Electric a elektrické dodávky Stellantisu, které ale mají výrazně kratší dojezd. A ani jedno není kombi: první dva modely musí dělat kompromisy v zavazadlovém prostoru.

Na druhou stranu že by MG5 v této oblasti úplně excelovalo, to se říct nedá. Na papíře je za zadními sedadly 479 litrů, což je na 4,6 metru dlouhé auto hodnota spíše průměrná. Potěší ale pravidelný tvar a odkládací schránky na bocích kufru. Vzadu je pak místa spíše tak akorát - 180 centimetrů vysoký člověk si "za sebe" sedne i s místem před koleny, vadí ovšem výše položený sedák s výraznějším sklonem. Kvůli němu je pozice trochu nepřirozená, chodidla navíc nejdou "zasunout" pod přední sedadla. Na rozdávání není ani místa nad hlavou.

Jen to pomalejší nabíjení…

Zmíněná větší baterie znamená, že podle tabulek ujede MG5 na jedno nabití 400 kilometrů. O 110 tisíc korun levnější provedení s menší baterkou ujede o 80 kilometrů méně. V reálném chladnějším podzimním provozu jsme se dostali na hodnotu lehce přes 300 kilometrů. Za týden testování si po asi 670 ujetých kilometrech ve městě, mimo něj i na dálnici auto řeklo podle palubního počítače o 17,0 kWh/100 km, což je o 0,5 kWh lepší hodnota, než jakou udává samotné MG. Ve městě se dá jezdit i výrazně pod 16 kWh/100 km.

Velmi dobře funguje rekuperace kinetické energie, kterou lze nastavit ve třech úrovních. U první nejspíše její přítomnost ani nepocítíte, naopak třetí znamená po vyšlápnutí pedálu akcelerátoru rychlé a plynulé zpomalování. Jedním pedálem auto ovládat nejde, i tak je to ale ve městě velice komfortní. Milovníci formule 1 se možná pousmějí nad tím, že MG označilo příslušné tlačítko zkratkou KERS.

Kde naopak MG5 zklame, je rychlost nabíjení. Automobilka udává maximálně 87 kW, my jsme se dostali nejvýše na 60 kW, po dosažení osmdesáti procent kapacity navíc nabíjecí výkon začal rychle klesat k 33 kW. V chladných měsících se ale může hodit předehřev baterie, který ne každý konkurent má. To stejné platí i o funkci V2L, kdy lze z baterie auta nabíjet výkonem až 2,2 kW různé elektrické spotřebiče.

Podvozek je trochu tvrdší, nicméně nerovnosti i tak dokáže elektrické kombi žehlit s grácií. Řízení působí sice trochu lehce, nicméně je přesné a na povely řidiče reaguje jistě.

Palubní deska je podobně jako vnější vzhled nenápadná a na první pohled by se hodila klidně do spalovacího auta. Kam cestující nejčastěji sahají, tam je povrch měkčený, třeba v horní části dveří nebo palubní desky jsou plasty tvrdé. Čeho by se MG mohlo příště vyvarovat, je lesklý černý plast na palubní desce i ve dveřích, který je rychle plný otisků prstů. Výtku si zaslouží i ovládání klimatizace a topení, teplotu a intenzitu větrání lze nastavit jen dotykově přes displej, což při řízení zbytečně rozptyluje.

Multimediální systém samotný ale na rozdíl od MG4 funguje v "pětce" plynule a rychle. Nechybí vestavěná navigace komunikující anglicky. A zatímco menu palubního systému rozumí česky, 12,3palcové digitální budíky komunikují s řidičem výhradně anglicky. Možná trochu matoucí, ale dá se na to zvyknout.

MG5 Excite Motor: Synchronní elektromotor s permanentním magnetem vpředu

Výkon: 115 kW / 156 k

Točivý moment: 280 Nm

Baterie: NMC, 57,4 kWh (využitelná)

Nejvyšší rychlost: 185 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,3 s

Kombinovaná spotřeba: 17,5 kWh/100 km

Kombinovaný dojezd dle WLTP: 400 km

Rozměry (d / š / v): 4600 / 1811 / 1543 mm

Rozvor náprav: 2659 mm

Objem zavazadlového prostoru: 479 / 1367 l

Hmotnost (provozní / užitečná): 1624 / 388 kg

Cena: od 999 940 Kč

Kromě zmíněné navigace nebo digitálních budíků má MG5 také digitální klimatizaci, diodová světla nebo soubor bezpečnostních asistentů včetně nouzového brzdění, udržování jízdního pruhu, varování před opuštěním jízdního pruhu či výborně fungujícího adaptivního tempomatu s možností nastavení udržování vzdálenosti od auta vpředu. Komfort pak přidávají i couvací kamera, zadní parkovací senzory nebo vyhřívané sedačky. Co nám chybělo, byla sklopná zrcátka nebo přední parkovací senzory.

MG5 tak představuje sice lehce kompromisní, ale zároveň zajímavý příspěvek do světa elektromobility, který ještě nějakou dobu nebude mít na českém trhu přímou konkurenci. Prakticky ničím příliš nevyčnívá - má nenápadný design, solidní cenu i výbavu (ačkoliv se nepodbízí tolik jako MG4), pro rodinu se dvěma dětmi dostačující vnitřní prostor, kterým ale Octavii strach nenažene. Docela obstojně funguje až na rychlost nabíjení i jako elektromobil. Pro někoho, kdo by snad zvažoval změnu spalovacího auta za elektrické, to tak vlastně může být zajímavá volba.