Uděláte si v něm selfie a škrábanec na masce opravíte fénem. Test elektrického BMW iX

Bavorská značka chce už na konci dekády prodávat polovinu svých aut čistě na elektřinu. Zájem chce vzbudit s novinkou iX s unikátní architekturou, výjimečným interiérem a špičkovými výkony. Je to výkladní skříň technologických libůstek z dílen BMW a ohromuje ve všech směrech. Konkurovat chce především Tesle.

Elektrické iX je bez přehánění nejoriginálnější auto, které BMW v poslední době představilo. V některých ohledech až kontroverzní, minimálně ale zajímavé, ať už se budeme bavit o technice, interiéru, výkonech či jízdních vlastnostech.

To, jaké je, by mohlo napovědět, jaká budou plánovaná elektrická BMW. Bavorská značka nás jimi teď zásobovat čím dál víc, v roce 2030 chce BMW prodávat z 50 % jen čistě elektrická auta.

Model iX je rodinné SUV se sportovním charakterem. Má unikátní architekturu a skelet vyztužený karbonovými vlákny podobně jako kdysi revoluční i3. V kabině neskutečně luxusní, uvnitř technicky pokročilé. Daleko větší důraz než v jiných BMW se v něm kladl na komfort. Řadí se mezi prémiové rodinné vozy na baterky a chce zaujmout ty, kteří by se jinak dívali po Tesle Model X či Audi e-tron.

„Jistě, Tesla je rozhodně náš nejbližší konkurent. Mercedes zatím nemá na trhu elektromobil stejné velikosti. My jsme při vývoji kladli důraz především na kvalitu,“ říká Andreas Ederer, vysoký vousáč, který je v BMW produktovým manažerem.

Sedíme spolu v kabině iX. O ní se píše snadno, můžete si tu vybrat kterýkoli detail a dlouze se o něm rozpovídat, interiér novotou vonícího bavoráku je zkrátka výjimečný ve všech směrech. Začněme třeba materiály. Za příplatek tu jsou detaily ze skla Swarovski - otočný ovladač známý jako iDrive, volič převodovky či systém ovládání sedadel. Ten najdete na boku dveří jako u Mercedesu. Mimochodem, dveře se otevírají elektricky tlačítkem stejně jako v Teslách.

Je to také první bavorák, který má šestiúhelníkový volant, podobný, jenž nyní dostalo elektrické Audi. Když se Ederera zeptáte, jestli se těmito detaily v BMW inspirovali právě u těchto německých značek, odpoví s úsměvem: „Mercedes není jedinou značkou, která tento detail používá, stejně jako hranatější volant nemá jen Audi. Zkoušíme nové věci, které jsou v mnoha ohledech pro BMW inovativní změnou, i když nejde o prvky, které bychom my sami vymysleli. Chceme se ale posouvat."

Nejvýraznějším detailem v interiéru je ovšem protáhlý zakřivený digitální displej a pak samozřejmě materiály. Matná dýha, látka připomínající džínovinu… skoro jako by tu na vás dýchl severský design Volva. S tím ladí i výjimečně tvarovaná, pečlivě prošívaná a zároveň pohodlná sedadla. Mimochodem, mají v sobě integrovaný basový reproduktor, abyste měli zážitek z příplatkového audia skutečně intenzivní.

Také exteriér budí emoce, designéři vycházeli z konceptu iNext a snažili se autu zachovat určité prvky pro BMW typické, zároveň přinést i něco originálního. Třeba černý detail na zadních sloupcích odkazuje na první čistý elektromobil od BMW představený před osmi lety, model i3. Zůstala tu také pro bavoráky typická maska ve tvaru ledvinek, i když je plastová a má v podstatě jen dekorativní funkci.

Design či zpracování ale nejsou jediné věci, které na iX stojí za pozornost. Nový elektrický bavorák láká i na techniku. Zpočátku jsou k dispozici dvě verze, které mají i v duchu BMW označení, na něž jsme u značky zvyklí - slabší xDrive40 a silnější xDrive50. Mají dva elektromotory - jeden vpředu, druhý vzadu - a pohon všech kol. Slabší varianta nabídne výkon 240 kW/326 koní, 630 Nm a dojezd 425 km, silnější 385 kW/523 koní, 765 Nm a dojezd údajně až 630 km. Příští rok má na trh dorazit nejsilnější M60 s výkonem 620 koňských sil a 1100 Nm.

O technice auta nadšeně mluví ředitel celého projektu Johan Kistler. „Je to v pořadí už pátá generace elektrického pohonu z dílen BMW a také první plně elektrická čtyřkolka. Zaměřili jsme se na maximální dynamiku a současně také hospodárnost ústrojí. Hodně jsme se věnovali tomu, aby předvedlo špičkovou trakci, a pokud jde o techniku, vycházeli jsme z našich zkušeností, a tak i iX má skelet karoserie vyztužený plastem s uhlíkovými vlákny,“ říká muž, který měl v minulosti na starosti vývoj sedmičkového BMW i celého elektrického projektu „i“ a koncem roku se chystá do penze.

Zvuk startující vesmírné lodi

Nebylo lepší místo, kde otestovat nové elektrické BMW, než v Německu, konkrétně v okolí známého Hitlerova Orlího hnízda, na horských cestách v okolí Berchstedgadenu, po místních hezkých okreskách a dálnici do Mnichova, a také se s ním vydat do fabriky v Dingolfingu, kde se iX mimochodem vyrábí. K dispozici byla jen silnější varianta xDrive50, která má baterie v podlaze s využitelnou kapacitou 105,2 kW.

Auto naskočí za doprovodu zvuku jako z nějaké počítačové hry. Akustickou kulisu motoru tu nahrazuje tzv. IconicSound, tedy umělý zvuk, jejž složil oscarový hudební skladatel Hans Zimmer, kterému v BMW obdivně říkají "zvukový guru". Při jízdě tak iX zní jako startující vesmírná loď nebo tramvaj z budoucnosti, ale až už to půjde posádce na nervy, dá se vypnout.

Nikoho nepřekvapí, že iX je neskutečně rychlé a výkonné, z nuly na 100 km/h akceleruje za 4,6 sekundy. S přehledem udržuje i dálniční rychlost až 200 km/h a stále je úctyhodně stabilní, při klidnějším tempu vynikne jistota podvozku a schopnost se vypořádat s nerovnostmi, silnější iX má totiž už v základu vzduchové odpružení podvozku a aktivní řízení kol, které se zase hodí při parkování.

Naklání se, přece jen je to SUV s hmotností téměř 2,6 tuny, a tak chuť s autem jezdit po okreskách ostře z řidiče brzy vyprchá, i přesto si vývojové oddělení v BMW zaslouží za jízdní vlastnosti auta pochvalu.

Protože jsme s autem nejeli „na spotřebu“, údaj by nebyl zcela relevantní, BMW slibuje, že xDrive50 má spotřebovat 19,8 až 23,0 kWh/100 km. Potěší, že si řidič může zvolit různé režimy rekuperace od nejmírnější až po tu, kdy se auto ovládá jen jedním pedálem, lze také rekuperaci nechat v adaptivním režimu, kdy auto samo zohledňuje informace z navigace a reálné hustoty dopravy a brzdí podle toho.

Z 10 na 80 % se má dobít za 35 minut, rychlost nabíjení jsme ale během naší jednodenní jízdy zkusit nestihli. Je však schopné nabíjet se stejnosměrným proudem výkonem až 200 kW.

Špičková výbava a zajímavé funkce

Technických vychytávek je na autě hodně, vedle zmíněných integrovaných reproduktorů má také panoramatické okno s elektrochromatickým sklem, takže je možné ho při příliš silném slunci zastínit. K tomu je tu i funkce selfie fotky - auto vás pomocí kamery ve zpětném zrcátku vyfotí, a protože je připojené on-line s konektivitou k 5G síti, rovnou můžete snímek poslat třeba přes WhatsApp kamarádům.

Mimochodem, v BMW jsou pyšní na to, že aktualizace probíhají na dálku, stejně jako v Tesle. I díky tomu má auto přehled o dopravě v reálném čase a propočítává nejlepší trasu do cíle. K vozu jsme nedostali běžný klíč, ale digitální v mobilním telefonu.

Infotainment v iX je nové generace, jmenuje se iDrive 8 a změna je to skutečně zásadní. Od řidiče se táhne zakřivená obrazovka s dvěma displeji - ten před řidičem má rozměr 12,3 palce, na něj navazuje středový displej s úhlopříčkou 14,9“. Můžete si menu upravit podle svého. Množství ikon a podmenu je hodně, bude to chtít trochu času, než se dokonale zorientujete ve všech funkcích, které auto má, povely lze dávat samozřejmě hlasem.

Vyzkoušeli jsme si také jízdu ve voze, který se „učí“ couvací manévr v podzemní garáži, aby v budoucnu mohl zaparkovat na místo zcela sám. Auto si nasnímalo sloupy i jiné zaparkované vozy a vyhnulo se jim při zaplutí do příčných míst k stání. V zadním logu je ukrytý ostřikovač, který ve chvíli, kdy chcete couvat, očistí zadní kameru od špíny, abyste měli dobrý výhled.

A ještě jednu zajímavou „vychytávku“ auto má, pokud se na plastové masce neexistujícího chladiče objeví škrábanec, je možné na něj použít fén a rýpanec horkým vzduchem zacelit.

Kufr velikostí neohromí

Půdorys iX by se dal nejlépe přirovnat k BMW X5, délku mají auta skoro shodnou, iX je o 3 cm delší, iX je ale o 5 cm nižší. V elektrické novince je uvnitř pro posádku místa dost, přestože ti vzadu budou mít kolena malinko výš než v konvenčním autě.

Sedí se tu ale příjemně a opěradla mají pohodlný sklon. Kufr je ale o něco menší než ve zmíněné „ixpětce“, nabízí 500 litrů a poněkud vysoko položenou podlahu. Příčinou je elektromotor umístěný na zadní nápravě. Zajímavý je i detail, který vám připomene Opel Insignia ST minulé generace - když vyklopíte víko kufru vzhůru, po stranách je tu instalovaná sada menších světel, protože ta hlavní zůstala na pátých dveřích.

BMW iX xDrive50 Motor: 2x elektromotor, pohon všech kol

Celkový výkon: 385 kW/524 koní

Točivý moment: 765 Nm

Nejvyšší rychlost: 200 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,6 s

Kapacita baterie: využitelná 105,2 kWh

Dojezd: až 630 km

Spotřeba: 19,8 - 23,0 kW/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 500 l

Cena: od 2 628 600 Kč

BMW už zveřejnilo ceny, slabší varianta vyjde na 2 067 000 Kč, testovaná xDrive50 startuje na ceně 2 628 600 korun. Jsou to pochopitelně částky na hony vzdálené představě o dostupných rodinných elektromobilech, v segmentu luxusních aut na baterky má ale nové BMW co nabídnout. Láká na špičkový interiér a také královskou výbavu, i když je tu stále za co utratit další desetitisíce. Teslu Model X aktuálně pořídíte od 3 029 900 Kč.