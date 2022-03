První Tesly "Made in Germany" z rukou Elona Muska. Továrna u Berlína konečně jede

Americká automobilka Tesla oficiálně zprovoznila svůj první evropský závod, postavený nedaleko německého Berlína. S investicí 5,5 miliardy eur, tedy skoro 138 miliard Kč, jde o jednu z nejdražších automobilových továren v Evropě. Na slavnostním ceremoniálu předal zakladatel Tesly Elon Musk prvním 30 majitelům Model Y "Made in Germany".

Americká automobilka Tesla v úterý oficiálně otevřela svůj první závod na výrobu automobilů v Evropě. Na ceremoniálu pochopitelně nemohl chybět zakladatel automobilky Elon Musk. Ten prvním 30 majitelům Modelu Y osobně předal auto, jež se může pyšnit visačkou "Made in Germany". Jde o Model Y Performance, který lze v českém online konfigurátoru pořídit od 1 874 490 korun. Musk se majitelům podepsal na středový tunel v interiéru vozu.

Doposud se Modely Y vozily na evropský trh z Číny, protože výstavba fabriky se vlekla. Původně ji chtěl Musk otevřít už loni v létě, pak se termín posunul na podzim, ještě později na konec roku. Nakonec závod dostal finální povolení až začátkem března letošního roku.

Na zahájení provozu dorazil okolo poledne spolkový ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení). Na oficiální ceremoniál dorazil v odpoledních hodinách také německý kancléř Olaf Scholz.

V okolí závodu se od rána shromáždila skupinka ekologických aktivistů, která proti továrně dlouhodobě protestuje, upozorňuje zejména na to, že závod stojí v blízkosti přírodní rezervace i zdroje pitné vody pro celou oblast, čímž zdroj údajně ohrožuje. Odpoledne aktivisté zablokovali příjezdovou cestu a museli proti nim zasáhnout policisté.

🇩🇪🇩🇪 Danke Deutschland!! 🇩🇪🇩🇪 — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2022

Pozvání na slavnostní zprovoznění závodu nebylo veřejné. Podle fotek, které zveřejnila agentura Reuters, se lidé nadšeně fotili s Elonem Muskem a prohlíželi si vozy v továrně. Odpoledne Elon Musk napsal na svůj Twitter jednoduchý vzkaz: "Děkuji, Německo!"

Berlínský závod a jeho plány

Do stavby v Grünheide u Berlína firma nainvestovala 5,5 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 138 miliard korun. Automobilka má v plánu zde vyrábět svou poslední novinku, Model Y. Ten se má stát nejprodávanější Teslou, jde o crossover s technikou Modelu 3 s dojezdem až 505 kilometrů a cenou lehce nad 1,7 milionu. Vedle toho se v Gigafactory u Berlína bude montovat také Model 3 a mají se zde vyrábět baterie, články a pohonné jednotky pro elektromobily.

Firma má v plánu vyrábět ve své evropské továrně až půl milionu aut ročně a zaměstnat 12 tisíc lidí. Tesla v úterý uvedla, že do této chvíle zaměstnala 3000 lidí. Kolik aut stihne letos smontovat, firma nesdělila, ale automobilový magazín Automotive News Europe uvádí, že podle analytické společnosti JP Morgan by se letos mělo v Německu vyrobit 54 000 vozů, v roce 2023 by údaj měl podle odhadů vzrůst na 280 000 a do roku 2025 by fabrika měla naplno využít kapacitu výroby půl milionu vozů ročně.