Tesla na půl roku zdarma. Německá vláda chce omezit zneužívání dotací na elektroauta

Štědré německé vládní dotace na pořízení elektromobilu nenechaly některé tamní podnikatele v klidu. Na internetu se začaly objevovat firmy, které se na něm rozhodly vydělávat, tedy výhodně se státní podporou nakoupit a po uběhnutí požadované doby velice rychle a se ziskem prodat. Spolková vláda teď chce podobné praktiky zastavit.

Majitel autobazaru v Mönchengladbachu, Alexander Schmitz, se rozhodl chopit příležitosti. "Jezděte Teslou půl roku zdarma," hlásají jeho webové stránky. Firma garantuje opětovný výkup Tesly Model 3 za cenu, kterou musel zákazník zaplatit po odečtení státní prémie. Jakmile si zákazník auto objedná, autobazar se smluvně zaváže, že od něj vůz vykoupí.

Německé podmínky pro udělení státních dotací jsou poměrně jednoduché. Pokud si tam zákazník koupí elektromobil, jako Tesla Model 3, v ceně do 40 000 eur bez daně, dostane od státu dotaci 6000 eur a tři tisíce od automobilky. Podmínkou je, aby majitel auto držel po dobu šesti měsíců.

Schmitzův byznysmodel funguje na základě toho, že je jeho firma auta schopná opětovně prodat za vyšší cenu například v Dánsku. Půl roku staré zánovní Tesly se tam prodávají za víc, než je německá pořizovací cena po odečtení prémie. Autohaus Schmitz býval naprosto klasickým bazarem. "Od podzimu 2020 se zabýváme výhradně obchodem s elektromobily," řekl majitel firmy německému magazínu Autobild. Podobně se však dá prý "kšeftovat" i s elektrickými volkswageny, například modely e-up! nebo ID.3.

Článek o podnikání Alexandera Schmitze vyšel na webu magazínu v květnu loňského roku. Když se autoři tehdy ptali německých úřadů, jestli o podobných praktikách, které jsou na hraně zneužívání prostředků daňových poplatníků, vědí, odpověď byla, že ne. Zástupci Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) tehdy sdělili, že nemají informace o tom, že by byla elektrická vozidla spolufinancovaná státním příspěvkem ve velkém vyvážena za hranice.

S novou německou vládou se ale přístup má změnit, ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) v únoru prohlásil: "Smyslem státní podpory není, aby byla dotovaná auta běžně přeprodávána do okolních evropských zemí, poté co uplyne minimální doba, během níž je nutné je vlastnit. To se bohužel stalo modelem pro celou řadu prodejců a kupující," cituje Habecka magazín Focus.

Podmínky dotací se tak mají pro rok 2023 změnit. V případě nákupu elektromobilu je podle vyjádření mluvčího Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu v plánu prodloužit minimální dobu pro držení vozu na 12 měsíců. Z přeprodeje ročních elektroaut by již neměl být takový zisk jako v případě půlročních vozů.

Focus, který uvádí, že i kvůli dalším daňovým úlevám stojí jedno elektroauto německé daňové poplatníky celkem 20 000 eur, však kritizuje, že ke změně nedochází dostatečně rychle. "Není jasné, proč může podobné zneužívání dotací pokračovat ještě další rok," píší autoři v článku.