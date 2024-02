Tesla musí na dálku přeprogramovat téměř všechny své elektromobily v USA

Nesprávná velikost varovných kontrolek ve vozech Tesla v USA může vést k nehodě, varují tamní úřady. Tesla tak musí auta na dálku opravit.

Výrobce elektromobilů Tesla ve Spojených státech musí překontrolovat 2,2 milionu vozidel, to znamená téměř všechny své elektromobily. Důvodem je nesprávná velikost písma varovných kontrolek, což zvyšuje riziko nehody. Oznámil to v pátek americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA).

Pro Teslu je to zatím největší "svolávací" akce (avšak bez nutnosti skutečně zajet do servisu. pozn. red.), upozornila agentura Reuters. Před dvěma měsíci musela Tesla překontrolovat 2,03 milionu vozů, aby do svého pokročilého asistenčního systému Autopilot nainstalovala nová ochranná opatření. Kvůli svému asistenčnímu řízení, které má vozidlům umožnit automatické řízení, zrychlení a brzdění v rámci pruhu, je přitom Tesla pod drobnohledem NHTSA.

Akce se týká vozidel různých modelů, včetně Modelu S, Modelu X, Modelu 3 z let 2017 až 2023, Modelu X a pick-upů Cybertruck. Tesla dodala, že auta Cybertruck, jež jsou nyní ve výrobě, budou mít aktualizaci, která problém vyřeší.

"Varovné kontrolky s menší velikostí písma mohou na přístrojové desce zhoršit čtení informací důležitých pro bezpečnost, což zvyšuje riziko nehody," uvádí NHTSA.

Tesla začala bezplatně vydávat aktualizaci softwaru vzduchem (over-the-air), tedy bez potřeby fyzického připojení, která má tento problém odstranit. Díky tomu se zvětší velikost písma varovných kontrolek brzd, parkovacího systému a systému ABS.