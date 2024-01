Elon Musk se děsí čínských aut, chtěl by je zdanit. Před pár lety se jim vysmíval

Ještě před třinácti lety se jim vysmíval, dnes se jich bojí. Elon Musk v rozhovoru se zahraničními novináři připustil, že čínské automobilky mohou díky nízké ceně své konkurenty úplně zničit. Bojoval by proto proti nim pomocí obchodních bariér.

Slova zakladatele a majitele automobilky Tesla přišla nedlouho poté, co se čínská automobilka BYD stala v posledním čtvrtletí loňského roku celosvětově největším výrobcem elektroaut. Tesle nepomohlo ani razantní snížený cen, k němuž během loňského roku přistoupila hned několikrát, připomíná agentura Reuters.

"Pokud nebudou zavedeny žádné obchodní bariéry, tak prakticky zničí další světové automobilky," prohlásil Musk v rozhovoru se zahraničními novináři po výroční tiskové konferenci Tesly na adresu čínských automobilek. Dodal také, že právě na clech a dalších omezeních bude záviset jejich úspěch mimo Čínu. Podle něj každopádně čínské automobilky vyrábí extrémně dobré automobily, které jsou konkurenceschopné.

Tato slova z jeho úst přitom zazněla zhruba třináct let poté, co se automobilce BYD, do níž investoval nemalé peníze jiný americký podnikatel a miliardář Warren Buffett, v televizním rozhovoru pro Bloomberg vysmál. Když se ho moderátorka zeptala, proč se při zmínce čínské automobilky směje, odvětil: "Viděla jste jejich auta?"

Následně zpochybňoval kvalitu čínských aut, modely BYD podle něj nebyly dostatečně technologicky vyspělé a automobilka se měla podle Muska spíše než expanzi věnovat domácímu trhu, kde v tu dobu pokulhávala.

V roce 2024 je situace úplně opačná a z Muskem vysmívaného výrobce se stal globální hráč, který dokonce loni sesadil v domovské Číně tradiční prodejní jedničku Volkswagen. Ten přitom prodejům vládl od roku 2008. BYD, což je zkratka pro Build Your Dreams (v překladu "postav své sny"), prodal 2,4 milionu automobilů. V Česku zatím elektroauta BYD nekoupíte, třeba v sousedním Německu už se ale nabízí delší dobu.

Elon Musk také naznačil, že Tesla pomalu dosahuje hranice toho, kam až může ve snižování cen pokračovat. Pomoci by s prodeji měl nový levný elektromobil s cenou v přepočtu kolem 600 tisíc korun, jehož výroba by měla začít zhruba v polovině příštího roku. Auto má prozatímní označení projekt Sekvoj, více informací ale o něm zatím známo není.

Šéf Tesly není jediný, kdo před stále nižšími cenami čínských elektromobilů varuje. Už loni na to upozornila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která zahájila i vyšetřování čínských značek, které podle ní zneužívají čínské státní dotace k umělému udržení signifikantně nižších cen než v případě evropských konkurentů. O možném zavedení cel rovněž mluvila.

Ve Francii zase kvůli čínským elektromobilům navázali od letošního roku státní pobídky na pořízení elektroauta na emise CO2 z celého výrobního cyklu, nikoliv jen z výfuku, jako tomu bylo doposud. V praxi to znamená, že na dotaci dosáhnou jen modely vyráběné v Evropě.

Musk je údajně také otevřený možné spolupráci s čínskými výrobci, kterým by mohl povolit přístup k nabíjecí infrastruktuře Tesly, případně by jim chtěl licencovat systém jízdních asistentů Autopilot. Zatím se ale prý neobjevila žádná zjevná příležitost k takové spolupráci.