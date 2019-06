Techniku Škody Scala můžete mít i v malém autě za milion. Test tříválcového Audi A1

Naše cenové srovnání Škody Scala s konkurencí ukázalo, že kompaktní škodovka s technikou Volkswagenu Polo se prodává za ceny, které se příliš neliší od dospělých etalonů třídy, jakým je třeba Ford Focus. Sebevědomé, řekli byste si. Audi ale ukazuje, že se stejnou technikou můžete být ještě sebevědomější. Malé A1 začíná na 534 900 korunách a testovaný vůz s 85kW tříválcem a řadou lákavých příplatků vyjde dokonce na milion. Řekneme, jestli stojí za to, a poradíme, kde ušetřit.

Možná v těch štěrbinách nad mřížkou chladiče vidíte legendární rallyové Audi quattro, které dominovalo rychlostním zkouškám v první polovině 80. let. Možná vám jeho proporce a dvoubarevné provedení testované Edition One připomínají juniorský závoďák.

Ať už ale holdujete motorsportu, nebo ne, design nové malé audiny se povedl. Svým drsným komiksovým stylem vyznávajícím ostře řezané tvary teď konečně může být přímým konkurentem roztomile oblého Mini. To je velký posun oproti předchozí generaci, která nemastně neslaně připomínala spíše zmenšenou o třídu větší "á trojku".

Ač je ale nové A1 hravější, je také větší. Oproti předchůdci narostlo o pět centimetrů na délku, což se projevilo na použitelnějším kufru o objemu 335 litrů a také zadních sedadlech, na něž se konečně mohou posadit i dospělí (na dlouhé cesty to tedy stále nebude, po městě si ale stěžovat nebudou).

Novinka také již nebude dostupná s třídveřovou karoserií, ale jen jako praktičtější pětidvířko označené možná trochu zbytečně Sportback.

A prostornější, dospělejší karoserii doprovází také bohatší nabídka moderních technologií. Obrovský dotykový displej navigace nabízí stejné funkce jako výrazně větší SUV Q3, tedy včetně on-line zpravodajství o dopravě nebo informacích o pravděpodobné obsazenosti parkovacích míst na ulici.

Nechybí účinné LED světlomety, LCD panel nahrazuje i budíky a umí v přístrojovém štítu zobrazit mapu navigace. Ovládání je navíc příjemně srozumitelné.

Od malého luxusního auta za milion bychom navíc čekali jen kvalitní provedení. K němu v zásadě nelze mít mnoho výhrad, jen je škoda, že na výplních dveří narazíte v A1 na lacinější tvrdý plast.

Větší rozměry a technologická výbava naštěstí neznamenají, že by A1 nedostálo svému rošťáckému vzhledu, když si sednete za volant. Ano, testovaný vůz má pod kapotou tříválec, ale pokud nepotřebujete s malým městským autem vládnout levému dálničnímu pruhu a předjet každého na sebekratší rovince, vlastně vám to ani nemusí vadit.

Motoru musíte odpustit jemné vibrace na volnoběh, jeho natěšený cvrkot, živost a zdravá chuť po otáčkách vás ale rychle přivedou na jiné myšlenky. Spotřeba se navíc běžně pohybuje mezi šesti a sedmi litry.

Dynamické parametry navzdory litrovému objemu a 85 kilowattům výkonu nejsou také špatné. Auto zrychlí z nuly na sto za 9,4 vteřiny. Svůj podíl na nich má i rychlá sedmistupňová dvouspojková převodovka, protože manuál zvládne stejné sprinterské cvičení za 9,5 vteřiny. Stojí ale také 52 tisíc korun navíc a je přesně tím místem, kde můžete ušetřit a cenu testovaného kusu tím srazit pod milion.

Nemuset řadit je pohodlné, ale její cukavé váhání při rozjezdu nebo popojíždění už tak fajn není. Stejně jako až přílišná tendence dusit motor pod 1500 otáček. Na výjezdu ze zatáčky jí často budete muset pomoci manuálním podřazením.

Manuál navíc tak nějak patří k jízdním vlastnostem nového A1. Malé Audi patří k těm autům, které můžete až překvapivě bez rozmyslu zlomit do zatáčky a využít přilnavosti kol přední nápravy, která za sebou pocitově táhne celý zbytek čtyřmetrového rošťáka. Je to takové bezstarostné, veselé auto, které dokazuje, že nepotřebujete silný motor, abyste se za volantem bavili.

Audi A1 30 TFSI S Tronic S line Motor: benzinový 3válec, 999 cm3, turbo

Výkon: 85 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 200 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 203 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,4 s

Kombinovaná spotřeba: 4,8 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 335 l

Cena: 683 900 Kč

Ani na obřích 18" kolech a se sportovním podvozkem s přepínatelnou charakteristikou tlumičů to navíc není nepohodlné auto. Ani v tužším režimu není přehnaně prkenné, jen se prostě v zatáčkách méně naklání.

Audi A1 na každý pád patří k nejlepším malým autům na trhu. Otázka ale je, jestli jeho vysoká cena obhájí jeho kvality. Problémy má i takřka ve vlastní stáji. Vezměte si takové Polo GTI s dvoulitrem o výkonu 200 koní. To začíná na 576 900 korunách. A když se podíváme jinam: skvělý Ford Fiesta ST začíná na 525 900 korunách a má dvousetkoňovou jednapětku. A to je méně, než za kolik (534 900 Kč) koupíte základní Audi A1 se 70kW litrem. Levnější, ale jen o trošku, je i srovnatelné Mini One. Vyjde na 530 400 korun.

Abyste ho tedy koupili, musíte se skutečně zamilovat. Nebo přemýšlet tak trochu jinak. K A1 se dá totiž dostat i tak, že si na operativní leasing pořídíte velký sedan A6. Někteří prodejci k němu nabízeli nebo stále nabízejí jedno A1 zdarma. Předsudky velí, že pro manželku. Tak jen pozor, abyste jí pak potají nebrali klíče.