Plakáty a prospekty ukazují, jak se prodávaly osobní vozy Tatra. Mapuje je nová kniha

Spolu se Škodou je Tatra nejslavnější českou automobilkou, o níž již vyšla řada publikací. Přesto je nová kniha Tatra - osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-1999 unikátní. Na 296 stranách totiž ukazuje, jak se kopřivnické osobní automobily propagovaly nejen v Československu, ale také v zahraničí. Autor Martin Kupec ji dával dohromady skoro rok, teď už je z poloviny vyprodaná.

"Kniha je shrnutím těch nejdůležitějších propagačních materiálů, které automobilka od roku 1945 až do skončení produkce osobních vozů v roce 1999 vydala," přibližuje náplň publikace Tatra - osobní automobily na plakátech a v prospektech, 1945-1999 její autor Martin Kupec. "Vzhledem k tomu, že se jednalo o malosériovou výrobu a modely Tatry byly v zásadě z větší části určeny pro vybraný okruh uživatelů, byla i propagace svým rozsahem a grafikou specificky zaměřena," říká spisovatel.

Jak napovídá již samotný název, kniha se ve 21 kapitolách a na 296 stranách věnuje poválečným osobním a lehkým užitkovým tatrovkám. "To znamená od typu T57b a T87 až po T700 nebo Tatru Beta," popisuje autor. Nechybí ani kapitola věnovaná supersportu MTX Tatra V8. "Kniha je doplněna o kresby vozů od výtvarníka Jana Hlavína, které uvádějí jednotlivé kapitoly," říká dále Kupec. Právě v úvodu každé z kapitol je možné zjistit stručnou historii daného typu.

Zeptáte-li se autora knihy na nejzajímavější kousek, bude mezi nimi určitě brožura k poslední osobní Tatře, tedy typu T700, který je dnes hodně ceněný. "Prospekt z roku 1997 byl kombinací fotografií a kreseb a měl netradiční velký čtvercový formát," popisuje Kupec. "Podle pamětníků prý proto, aby nezapadl v knihovně mezi ostatními prospekty. Dnes se dá říci, že se tento cíl naplnil, neboť prospekt je mezi sběrateli ceněný a není vůbec levný. Takže nezapadl ani v knihovně, ani sběratelsky," dodává.

Vypichuje ale i další zajímavé kousky. "Kreslené prospekty a plakáty od výtvarníka a designéra Františka Kardause měly svoji neopakovatelnou atmosféru a vysokou grafickou úroveň," říká autor knihy s tím, že spoustu zajímavých materiálů připravil později i Motokov, který se staral o vývoz aut mimo Československo.

Oblíbených plakátů nebo prospektů má hned několik, v každé dekádě prý byly zdařilé materiály. "Asi nejvíce je obdivována T603, to byl po všech stránkách unikátní a nadčasový vůz. Ve světě nejznámější je zase bezesporu model T87, a to díky cestovatelům Hanzelkovi a Zikmundovi. Exportně úspěšný byl také Tatraplan," vypočítává.

Nejblíže má ale asi k Tatře 613. "Jako malý kluk jsem se v ní několikrát svezl, což byl pro mne tehdy pochopitelně velký zážitek," vysvětluje Martin Kupec. Navíc vlastní také typ T613-3 z roku 1990. "Je ve stadiu renovace do původního stavu, kdy jeho originální barva byla netypická šedá v kombinaci s tmavě červeným interiérem," dodává.

U plakátů a prospektů Tatry to nekončí

Publikaci připravoval Martin Kupec téměř rok, ovšem s dodatkem, že prakticky všechny podklady měl již dopředu nastřádané. Sám totiž už přes deset let sbírá prospekty a plakáty především československých automobilů, se sháněním dalších mu pomohli ostatní sběratelé nebo lidé ze dvou kopřivnických muzeí Tatry. Jedno věnované osobním a druhé nákladním autům.

Věděl tak mimo jiné, že kromě velkého množství prospektů v češtině vyšla o Tatrách i řada materiálů i v cizích jazycích - angličtině, němčině, francouzštině a samozřejmě ruštině. Kopřivnické automobilky totiž často mířily i za hranice, dokonce do západní Evropy. Nebál se proto, že by materiálů nebyl dostatek, jak by přitom poměrně úzké zaměření značky a relativně malá výrobní čísla Tatry mohly napovídat.

"Nápad (na sestavení podobné knihy - pozn. red.) vznikl před dvěma lety při přípravě muzejní výstavy plakátů Škoda, kdy jsem měl k této expozici vytvořit obrazovou brožuru. Ta nakonec nikdy nevznikla, neboť postupným přidáváním dalších stránek se z toho stala kniha o 430 stranách. Tím byla založena jednotná edice, ve které vzniklo ve vydavatelství Moto Public už několik knih," popisuje Martin Kupec.

Loni mu vyšla publikace o prospektech a plakátech Škoda Auto, kterou letos doplnila kniha o soutěžních a závodních škodovkách. Loni Martin Kupec vydal také knihu zaměřenou na historii prospektů a plakátů Mototechny a už teď je jasné, že ani aktuální práce o osobních Tatrách - mimochodem kniha v nákladu dvou tisíc výtisků už je z více než poloviny vyprodaná - nebude jeho poslední.

"Nyní je v přípravě kniha o legendárních nákladních Tatrách 815," říká spisovatel. "Dalšími projekty jsou slovenská edice knihy Mototechna k desátému výročí působení obnovené Mototechny na Slovensku a pokračování české verze Mototechna 2, která bude navazovat na prodejně velmi úspěšný první díl," předestírá dále.

"Plánována je také kniha o automobilech prodávaných v Tuzexu, kde se mi podařilo sehnat skutečně unikátní propagační materiály, a měl jsem možnost mluvit také s lidmi, kteří tam vozy prodávali, takže to bude i informačně zajímavé," láká Martin Kupec čtenáře.