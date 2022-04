Fiat čeká elektrické znovuzrození. Chce být lidovou Teslou a italským Citroënem

Fiat kdysi patřil mezi nejoblíbenější značky na evropském trhu a jeho modely pravidelně obsazovaly čelné příčky v anketách o evropské auto roku. Posledních pár let se však Italům vyjma nejmenších modelů 500 a Panda až tolik nedaří, což by se však v následujících letech mohlo změnit. Fiat totiž čeká velké znovuzrození.

Vzpomenete si, kdy Fiat v Evropě naposledy představil úplně nové osobní auto? Jistě, předloni se ukázala nová elektrická pětistovka, která se zatím docela úspěšně nabízí vedle té spalovací z roku 2007. Pro další od základu nové auto je ale potřeba jít mnohem hlouběji do minulosti. V roce 2016 se představily evropské specifikace modelů Tipo a 124 Spider, z nichž druhý jmenovaný už v nabídce ani nefiguruje. Od té doby až na městský elektromobil nic, jen facelifty dlouho prodávaných aut jako Panda nebo 500X.

Svůj podíl na tom měl nedostatek financí, což se zformováním skupiny Stellantis, tvořené bývalými koncerny PSA a Fiat Chrysler, změnilo. Především to totiž italské automobilce otevřelo cestu k moderním platformám pro malá auta, která mohou být poháněná i elektromotorem. Ostatně už z dřívějška je jasné, že Fiat bude nejpozději v roce 2027 nabízet v Evropě výhradně elektromobily.

A ani šéf Fiatu Olivier Francois se v otázce elektrifikace značky nedrží zkrátka. "Fiat by měl být lidovou Teslou: elektrické auto pro všechny," řekl britskému magazínu Autocar. "Je jasné, že potřebujeme snížit cenu elektrifikace. Ale v roce 2027, možná i dříve, už budeme připraveni. Bude to záležet na ceně, ale chtěl bych, abychom byli první mainstreamová automobilka, která bude plně elektrická," dodal. Každé nové auto Fiatu by tak mělo mít i plně elektrickou verzi.

První vlaštovkou nové vlny bude příští rok malé auto, v této třídě přitom Italové čtvrt století úspěšně nabízeli Punto. Poslední vůz tohoto jména však vznikl v roce 2018 a Francois tvrdí, že novinka neponese slavné jméno. Konkurovat každopádně chce i modelům z jedné stáje, tedy Opelu Corsa nebo Peugeotu 208. Je pravděpodobné, že novinka využije jejich platformu CMP (později všechna malá auta skupiny přejdou na základ STLA Small), takže "nové Punto" bude mít i elektrickou variantu. Vedle ní Autocar očekává rovněž příchod hybridního pohonného ústrojí. Připomeňme, že elektrické varianty malých aut skupiny Stellantis mají elektromotor o výkonu 100 kW, 50kWh baterii a dojezd přes 350 km na jedno nabití.

Dohromady chce Fiat v následujících letech nabízet deset klíčových modelů: pět globálních osobních, čtyři lehké užitkové (v této třídě jsou aktuální novinkou Scudo a osobní E-Ulysse) a výhradně latinskoamerický malý model Strada. Paletu pěti globálních osobních aut budou tvořit právě nástupce Punta, rodina 500 a tři nové crossovery. Design doposud nepředstavených modelů pak má být výrazně ovlivněn tři roky starým konceptem Centoventi. "V následujících pěti letech představíme ročně jedno nové auto pro každý region a vyrobíme modely, které budou běžné na celém světě. S tím jsme v minulosti bojovali," slibuje Francois.

Ambiciózní plány ale mají jasně dané mantinely - Fiat nebude nabízet auta větší než kompaktní, to znamená s délkou kolem 4,5 metru. V rámci rozdělení rolí ve skupině Stellantis je to vlastně logické, sourozencem Italů je totiž Citroën a jak Francois vysvětluje, ten je úspěšnější ve třídě větších aut, to znamená i ve střední třídě. Fiat je naproti tomu specialistou na ta nejmenší auta, která Citroën po konci kolínského modelu C1 nenabízí. Mezi těmito kategoriemi se pak budou obě značky částečně překrývat.

Nejmenší Fiaty jsou dlouhodobě spjaty se jmény 500 a Panda, přičemž na rozdíl od Punta se jich automobilka ani v budoucnu nezbaví. Rodina 500 by měla kromě městského hatchbacku a polokabrioletu i nadále zahrnovat větší SUV 500X a zřejmě ještě jeden model, který podle šéfa značky bude "městský a moderní". Už delší dobu se přitom spekuluje, že se do nabídky vrátí kombi s tradičním jménem Giardiniera.

Nová Panda, pravděpodobně přetvořená do podoby crossoveru, by se měla výrazně inspirovat již zmíněným konceptem Centoventi, který pro změnu odkazoval na úplně původní hranatý model slavného jména z 80. let. Olivier Francois slibuje minimalistický přístup: "méně je více," říká. Tímto spojením má být vedle Pandy inspirován ještě minimálně jeden větší crossover. Naopak o kompaktní řadě Tipo šéf značky pro Autocar nemluvil, je tedy možné, že jej po současné generaci čeká konec.

Jakkoliv by to mohlo vypadat, že Fiat je po vytvoření skupiny Stellantis, co se techniky týká, jen příjemce, britský magazín upozorňuje i na to, že by mohl sám něčím přispět. Konkrétně jde o platformu pro městské elektromobily, která je základem Fiatu 500e. Tu si totiž Italové vyvinuli sami a používá se zatím právě jen v jednom modelu. Značky nejen Stellantisu přitom kategorii těch nejmenších aut houfně opouštějí, protože se produkce spalovacích verzí nevyplatí emisně a plně elektrických zase finančně. Jednou z mála značek, která v poslední době představila čistě spalovací model té nejmenší kategorie aut, je Toyota, která si ale Aygo X může díky nízkým flotilovým emisím dovolit. Teď by novou "nákupní tašku" mohl ukázat třeba i Citroën nebo Peugeot. Mimochodem elektrická pětistovka se příští rok dočká i ostré verze se znáčkem Abarth.