Zachránce Alfy Romeo má jméno Tonale. SUV čerpá z minulosti a myslí na budoucnost

Téměř přesně po třech letech od představení konceptu přichází Alfa Romeo s produkční podobou kompaktního SUV Tonale. A může to být rovnou jeden z nejdůležitějších modelů její historie. Poprvé do nabídky italské automobilky přináší elektrifikaci a měl by se stát také jejím bestsellerem, co vykoupí nízká prodejní čísla modelů Stelvio a Giulia.

Na Tonale čekali fanoušci značky dlouho. Koncept vozu představila Alfa Romeo už před třemi lety, shodou okolností na posledním ženevském autosalonu, od té doby se však na autě usilovně pracovalo. Zdržení připouštějí i zástupci italské automobilky, podle nich ale bylo nutné i kvůli tomu, aby se Tonale v určitých aspektech stalo nejlepším na trhu. Už loni přitom vyšlo najevo, že šéf značky Jean-Philippe Imparato nebyl například spokojený s naladěním plug-in hybridního pohonného ústrojí, i proto se auto ukázalo až letos. Související SUV pro českého chalupáře. Tyto kompaktní modely mají nejvíce místa v kufru Přehled Jestli je Tonale skutečně nejlepší na trhu, bude jasné až po klasickém testu, zatím se 4,53 metru dlouhé, 1,84 metru široké a 1,6 metru vysoké SUV představilo jen virtuálně. Základem SUV každopádně není platforma Giorgio s pohonem zadních kol jako u Giulie a Stelvia, ale platforma skupiny Stellantis pro SUV segmentu C (vychází z ní třeba i Jeep Compass). Ta nicméně prošla mnoha úpravami, automobilka ho tak označuje za jakousi evoluční variantu. Mimo jiné to znamená, že v základu budou poháněná přední kola. Tonale také představuje vstup Alfy Romeo do světa elektrifikace, přestože už v roce 2027 nemají Italové dělat nic jiného než elektromobily. Mimochodem i nové SUV by prý mohlo dostat plně elektrickou variantu, ovšem jen tehdy, pokud o ní bude mezi zákazníky zájem. Zatím se tak zájemci musí spokojit se 48V mildhybridy, anebo plug-in hybridem. Související Analýza: Škoda Enyaq není nejbezpečnější SUV. Euro NCAP míchá hrušky a jablka 21 fotografií Základem benzinového mildhybridu je přeplňovaná zážehová patnáctistovka, přičemž ústrojí se dodává ve dvou verzích. Slabší s 96 kW nabízí už i Jeep Compass, Alfa má navíc ještě verzi s výkonem 118 kW. Obě verze mají standardně sedmistupňový dvouspojkový automat, a i když se jedná jen o mildhybridy, v nízkých rychlostech třeba při parkování se umí auto pohybovat jen na elektřinu. Elektromotor samotný má 15 kW a 55 Nm. Plug-in hybrid Q4, složený z přeplňované benzinové třináctistovky vpředu a elektromotoru vzadu, má dohromady 202 kW. Vzhledem k uspořádání pohonu nabízí tato verze jako jediná pohon všech kol (odtud i označení Q4) a z 0 na 100km/h zrychluje auto za 6,2 vteřiny. Baterie s kapacitou 15,5 kWh pak má stačit na elektrický dojezd 60 km, v městském cyklu dokonce až 80 km. Zástupci značky podobně jako u plně elektrické verze nevyloučili ani silnější sportovní Tonale Quadrifoglio, záležet ale bude na zájmu zákazníků. Související Lepší Audi RS 3 už nejspíš nevznikne. Novinka je pětiválcová hračka na každý den 36 fotografií Elektrifikované motory pak pro Evropu doplní ještě 96kW turbodiesel se šestistupňovým dvouspojkovým automatem a v Americe dostanou zákazníci dvoulitrový benzinový motor s výkonem 188 kW a klasickým mechanickým pohonem všech kol. Modely s pohonem předních kol budou mít standardně také elektronický samosvorný diferenciál, na všechny verze čeká volič jízdních režimů DNA. Alfa se také chlubí prakticky ideálním rozložením hmotnosti mezi obě nápravy a nejstrmějším řízením mezi kompaktními SUV. Mezi auty vůbec poprvé se pak právě v Tonale objeví takzvaný nezaměnitelný token, známější pod anglickou zkratkou NFT. Související Je to nejdražší nová Škoda: Enyaq Coupé iV stojí ve verzi RS přes 1,5 milionu 16 fotografií Ten bude pro každý vyrobený kus unikátní a bude se souhlasem majitele sledovat stav vozidla, zaznamenávat jeho nájezd, návštěvy servisu nebo nehody, což by mělo pomoci při případném dalším prodeji. Nový vlastník by tak měl mít přehled o tom, co vlastně v bazaru kupuje. Alfa přitom na NFT hodně sází, objevit by se měl i v dalších modelech značky. Design karoserie pak ze všeho nejvíc odkazuje na slavné Alfy minulosti. Například přední světla využívají koncept "3+3" se třemi moduly pro každé světlo a podobají se těm u limitovaného kupé SZ z pera studia Zagato nebo kupé Brera. Dnes už samozřejmostí je nabídka maticových diodových reflektorů. Dále nechybí maska ve tvaru typického štítu, z profilu pro změnu vynikne vlastně jediná výraznější linie táhnoucí se od předních světel až dozadu, označovaná jako GT Line. Ta odkazuje na model Giulia GT. Vzadu jsou světla podobná konceptu, přičemž je světelná linka propojuje přes celou šířku vozu. Litá kola pak mají průměr 17 až 20 palců. Tři roky starý koncept Alfy Romeo Tonale. | Foto: Alfa Romeo Rovněž interiér, především poloha volantu a budíků, si bere inspiraci z minulosti. Technologicky je ale kabina veskrze moderní, takže přístrojový štít je tvořený 12,3palcovým displejem, kterému na středovém panelu sekunduje 10,25palcová volně stojící obrazovka multimediálního systému. Nechybí zabudované připojení k internetu, aktualizace softwaru na dálku nebo hlasový asistent Amazon Alexa. Kufr by měl mít mimochodem přes 500 litrů, respektive 400 litrů u dobíjecího hybridu. Související Za volantem nového Taiga: Nejlevnější crossover od Volkswagenu může zatopit i Golfu 19 fotografií Objednávky začne Alfa Romeo přijímat už v dubnu, přičemž v první fázi půjde o limitovanou zaváděcí sérii Edizione Speciale. Standardní nabídka bude složená z výbavových stupňů Super a Ti, ty půjde rozšířit balíčky Sprint, respektive Veloce. Vedle klasických showroomů by Italové rádi prodávali Tonale ve větším množství i přes internet, celkem by pak mělo nové SUV tvořit více než polovinu prodejů značky. Očekává se od něj výrazné navýšení současných nízkých prodejních čísel - loni se v Evropské unii prodalo jen lehce přes 23 tisíc vozů Alfa Romeo, což je skoro dvakrát méně než Lancií. Ty se přitom nabízejí jen v Itálii. Loni v lednu jmenovaný šéf automobilky Jean-Philippe Imparato při virtuální prezentaci Tonale pro novináře také potvrdil, že do roku 2026 představí Alfa Romeo každý rok nový model.