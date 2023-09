Na výměnu 316 tisíc řidičských průkazů zbývají tři měsíce. Nejvíc mezi staršími lidmi

Do konce letošního roku zbývá ještě vyměnit více než 316 tisíc řidičských průkazů. Nejvíce mezi osobami ve věku nad 61 let.

Do konce letošního roku zbývá ještě vyměnit více než 316 tisíc řidičských průkazů. Ministerstvo dopravy uvádí, že do 15. září si nový řidičský průkaz vyměnilo zatím 558 447 řidičů z celkových 875 tisíc, kterým letos platnost dokladu končí.

Ze zbývajících 316 tisíc ještě zbývá nejvíce řidičských průkazů do konce roku vyměnit ve Středočeském kraji, v Praze a v Jihomoravském kraji, přičemž v každém z nich končí platnost ještě necelým 40 tisícům. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, mezi řidiči do 30 let jich je naopak nejméně.

Aby se lidé vyhnuli frontám na úřadě, lze si o nový řidičský průkaz zažádat přes Portál dopravy a dojít si až pro hotový doklad. Při podání elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tedy do 20 dní, kdy se za výměnu neplatí, tak i ve lhůtě kratší, do pěti pracovních dnů. V takovém případě se ale platí 700 korun.

Ministerstvo vysvětluje, proč měnit řidičský průkaz, když ho od 1. ledna příštího roku nebude potřeba vozit u sebe.

"Možnost nevozit český řidičák platí pouze na území České republiky. Jedná se o mezinárodní doklad, jehož vydávání nařizuje evropská směrnice o řidičských průkazech. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik k aktualizaci údajů, například i jinde využitelné fotky v systémech státu," uvádí František Jemelka z tiskového oddělení.