Splaskne bublina s elektroauty? Plánovaný milion v Německu do dvou let jezdit nebude

Milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020 pravděpodobně jezdit nebude. Poradci berlínské vlády nově tvrdí, že se tak stane o dva roky později.

Milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020 pravděpodobně jezdit nebude. Poradci berlínské vlády nově počítají, že by jich tolik mohlo být o dva roky později. Po přezkoumání současné růstové dynamiky na automobilovém trhu to odhaduje zpráva německé Národní platformy pro elektromobilitu (NPE) zveřejněná 19. září.

NPE zkoumá německý trh s elektromobily již osm let a vládě dává doporučení. Odhad, že na německých silnicích bude do roku 2020 jezdit milion elektrovozů, vydala v roce 2010. Vláda si číslo vytkla za cíl, kancléřka Angela Merkelová ale již loni řekla: "Momentálně to vypadá tak, že tohoto cíle nedosáhneme."

Začátkem letošního roku jezdilo v Německu pouze 98 280 aut na elektrický pohon a plug-in hybridů, tedy hybridů do zásuvky. Evropská automobilová velmoc výrazně zaostává za zeměmi jako je Čína, Spojené státy, nebo Norsko, které elektromobilitu více politicky podporují.

Berlínská vláda v současnosti poskytuje na nákup aut na baterii příspěvek ve výši 4000 eur (zhruba 102 000 Kč) a na pořízení hybridních vozů dobíjených ze zásuvky připlácí 3000 eur (asi 76 000 Kč).

Podle dnešního vyjádření šéfa NPE Henninga Kagermanna se podíl elektrovozů v Německu nezvýší sám od sebe, doporučuje proto ve vyplácení ekologického bonusu pokračovat, dokud se nepodaří milionového cíle dosáhnout.