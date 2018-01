Lada už není socialistické auto. Prozkoumali jsme kombi Vesta SW, které míří proti Octavii a Loganu

před 4 hodinami

Automobily Lada se nikdy nedokázaly úplně zbavit nálepky "toho vozu ze Sovětského svazu". Částečně to je pochopitelné, off-road 4x4 (dříve Niva) má původ hluboko v minulém století a ještě nedávno se vyráběla poslední evoluce kultovního Žigulíku. Ani pokusy o moderní Lady nebyly vždy úspěšné, Kalina, Priora nebo Granta sice mají nízkou cenu a poměrně bohatou výbavu, standardů aut z Evropy či Asie ale nedosahují. Změnu by v tomto ohledu měla představovat Vesta. Sedan a nově také kombi, vyvinuté pod taktovkou Renaultu. A zatímco tříprostorová karosérie se na vybraných evropských trzích již nějakou dobu prodává, kombi SW teprve do prodeje vstoupí. My jsme ho v předstihu prozkoumali ve Vídni.

V první části galerie najdete představení a naše dojmy z Lady Vesta SW. Ve druhé části jsme připravili stručný přehled nejdůležitějších konkurentů. Podrobnější informace o nich najdete pod tímto odkazem.

