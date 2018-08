Skútristka na Vespě. Vyzkoušeli jsme v pražských ulicích limitovanou verzi ikonické Vespy Primavera

Vyzkoušeli jsme limitovanou edici Vespy Primavera uvedenou k jejímu padesátiletému výročí. Je to pořád jeden z nejvíce sexy skútrů, který, a buďme upřímní, sluší hlavně holkám.

Ne že by byla Vespa jen dámský stroj, ale na rovinu, docela se k nim hodí. Má výrazný styl, je nezaměnitelná a sexy. Vedle japonských skútrů vyniká úplně jiným, mnohem elegantnějším designem. Tak výjimečným, že se ho někteří snažili po léta dost neúspěšně napodobit.

Vůbec nejoblíbenější Vespou nejen v Evropě, ale i v Česku je Primavera. I proto, že její vzhled se po některých snahách o modernizaci vrátil ke klasickým tvarům. Výrazné kulaté přední světlo jí sluší stejně nejvíc a z boku působí vyváženě. Retro je jen lehce nenásilně, přesto nadčasová.

Letos je tomu přesně 50 let, kdy se uvedla Primavera na trh poprvé. A tak se Vespa rozhodla pustit do světa limitovanou verzi 50° anniversario. Ta se pozná podle toho, že bude buď bledě modrá Azzuro, anebo v kaštanově hnědém matném laku Marrone jako testovaný skútr. S krémovým koženým sedlem, které je prošité vždy v barvě skútru, tedy modře nebo hnědě, je to téměř dokonalá barevná kombinace.

Také má různé detaily, které limitku prozrazují, například plaketku 50, která připomíná její výročí. A je oproti běžné Primaveře dražší o 3 až 5 tisíc, vždy v závislosti na tom, o kterou kubaturu jde.

Primavera je ideální skútr do pražských ulic. Je totiž perfektně ovladatelná a extrémně lehká. Neumím si moc představit, že by na ní seděl stokilový chlap, asi by pak působil tak trochu jako medvěd na tříkolce. Vespa totiž působí subtilně, a aby byla hbitá nebo pohodlná, potřebuje drobnější řidiče nebo řidičky.

Má nízké těžiště a snadno se s ní manipuluje i na parkovišti. Je zkrátka velmi snadno ovladatelná, zvlášť pro holky, které se právě toho bojí ze všeho nejvíc. A moc dobře se na ní sedí.

Krásně se s ní dá vyhýbat kanálům a výmolům v silnici, reaguje totiž okamžitě. Když musíte náhle vybočit ze směru nebo projet vracečku, brzy si na její chování zvyknete. Díky tomu, jak drobná je, se dá s přehledem projet okolo stojících aut v koloně a zabrat místo pod světly na semaforu.

Jednoznačnou výhodou, pokud na ní sedí drobnější řidička, je to, jak snadno a živě Vespa akceleruje. Primavera se nabízí s jednoválcovým motorem o objemu 50 cm3, 125 cm3 nebo 150 cm3.

Vespa Primavera 125 50° anniversario Technické údaje Výkon: 7,9 kW

Točivý moment: 10,4 Nm

Převodovka: variátor

Pření kolo: 11"

Zadní kolo: 11"

Výška sedla: 780 mm

Provozní hmotnost: 130 kg

Nádrž: 8,0 litrů

Spotřeba: 2,0 l/100 km

Cena: 104 900 Kč

Pokud to jen jde, určitě volte alespoň tu prostřední kubaturu, aby se se skútrem dalo slušně žít v civilizaci, když je potřeba zrychlit od křižovatek nebo udržet rychlost v táhlejším kopci, případně se vydat i za hranice města. S výkonem 12,2 koně se nedají čekat zázraky, ale rychlost 90 km/h udrží.

Na "stopětadvacítku" vám stačí řidičák skupiny B. Ale jestli mohu radit, pokud máte řidičský průkaz na skupinu A, vyberte si Primaveru 150 cm3, mimochodem i proto, že rozdíl v ceně je pouhých tisíc korun.

Primavera 125 cm3 je zkrátka městský stoj. Svižně akceleruje už od samé nuly, takže jste záhy na rychlosti 50 km/h, což je pro život ve městě, kdy se potřebujete od křižovatek rychle odpíchnout, naprosto zásadní.

To malé kolečko vpředu o velkosti 11" ale je vždycky jediná věc, která mi na Vespě trochu vadí. Ve městě krásně a rychle zatáčí, ale když se pak musíte vydat na meziměstskou cestu, cítíte její limity.

Vespa je pak totiž trochu neklidná a není tak pohodlná jako skútry s kolem o větším rozměru. Cítíte i relativně drobné nerovnosti silnice, s tím minikolem to pak hází a nadskakuje.

Ale beru to jako daň za krásu a ovladatelnost ve městě. Protože vším ostatním se Vespy umí odměnit. Tohle není jen spotřební zboží, není to obyčejný stroj, který by si někdo kupoval, aniž by přemýšlel o vzhledu a stylu.

Z Vespy se za sedmdesát let její historie stala právem ikona, symbol Itálie a fenomén. Samozřejmě na trhu existují mraky mnohem levnějších skútrů, které také jezdí dobře, ale vedle jejího kouzla nemají šanci.

Na tom Vespa tradičně staví a nemám jí to za zlé. Primavera je krásná a kaštanově hnědá limitka 50° anniversario budí sympatie, kdekoli s ní zaparkujete. Na ní bude snad každá holka hned o kousek víc sexy.