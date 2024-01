Kilo za pět stovek. Provoz vodíkových pump v Česku musíme dotovat, říká Orlen

Cena vodíku v Česku začátkem letošního roku raketově stoupla. Orlen, který provozuje zatím dvě veřejné plničky v Praze na Barrandově a v Litvínově, zdražil oproti loňskému roku skoro dvojnásobně. Přesto ani to podle zástupců petrolejářské firmy nestačí k tomu, aby byl provoz vodíkových stanic alespoň "na nule".

Ještě loni se dal kilogram vodíku na barrandovské plnicí stanici pořídit za 278 korun, po Novém roce se ale jeho cena zvedla na 499 korun. Všiml si toho magazín fDrive. "Cena vodíku na našich stanicích v Praze na Barrandově a v Litvínově byla v době jejich otevření a v následujících několika měsících zaváděcí," řekla Aktuálně.cz Lada Gadas, mluvčí petrolejářské firmy Orlen Unipetrol, která jediné dvě rychlé veřejné vodíkové stanice v Česku provozuje.

Nižší dotovaná cena byla zvolená z propagačních důvodů, s příchodem roku 2024 ale akční nabídka pominula. Proto skokové zdražení na 499 korun za kilogram. "Aktuální cena ale stále nepokrývá naše provozní náklady, především kvůli nízkým výtočům," říká Gadas. "Provoz vodíkových stanic je pro nás tedy i nadále ztrátový," dodává.

Čistě teoreticky by plná nádrž Hyundai Nexo, jednoho ze dvou osobních aut na vodík prodávaných v Česku, vyšla na 3144 korun. Při deklarovaném dojezdu 666 kilometrů by tak jeden vyšel asi na 4,7 koruny. U Toyoty Mirai by plná nádrž stála 2794 korun, kilometr pak při deklarovaném dojezdu 650 kilometrů vyjde asi na 4,3 koruny. To je výrazně více než u běžných aut s benzinovým nebo naftovým motorem.

První veřejnou plničku otevřela polská skupina Orlen u své čerpací stanice na Barrandově loni v březnu. Nádrže na vodík se tam u osobních aut plní pod tlakem 700 barů, Toyota Mirai tak má "plnou" za zhruba pět minut. Právě rychlost plnění patří k výhodám vodíkových aut oproti klasickým elektromobilům. Pro nákladní auta je pak určená jiná plnicí pistole, která plní nádrže pod tlakem 350 barů.

Jenomže využívání plniček zatím v Česku vázne, protože vodíkových aut je v provozu naprosté minimum. "Vodíkové stojany jsou aktuálně využívány podobně jako nabíječky pro elektromobily v rámci celého Česka, to znamená kolem tří procent," popisuje Lada Gadas z Orlenu. Podle Svazu dovozců automobilů přibylo loni v Česku jen 16 nových vodíkových aut, 12 kusů Toyoty Mirai a čtyři Hyundai Nexo. Kromě osobních aut využívají vodíkové stanice třeba také autobusy.

Například v Dánsku loni všechny plničky pro osobní auta kvůli nedostatečnému vytížení a pomalému růstu vodíkového vozového parku zavřely. Finančně se jejich provoz nevyplatil. Tamní provozovatel se chce soustředit na výstavbu infrastruktury pro potřeby nákladní dopravy.

V Česku se zatím podobný scénář nechystá, polský Orlen by měl brzy otevřít další tři plničky. "Aktuálně připravujeme instalaci vodíkových stojanů na naše čerpací stanice v Brně-Slatině, Ostravě-Pustkovci a v Praze - Horních Počernicích," říká mluvčí Gadas.

Drahý vodík nicméně není problémem jen Česka. Podle mapy vodíkových stanic H2.live stojí například v Rakousku ve Vídni nebo Stenu 23,99 eura za kilogram, v přepočtu asi 587 korun. V Německu je vodík levnější, na stanicích v Mnichově, Lipsku, Cvikově, Pasově, Berlíně nebo Řeznu stojí kilo paliva 15,25 eura, asi 373 korun.

S prosazováním vodíku kromě Česka nebo Dánska ale bojují i v dalších zemích, rozvoj nejen sítě plnicích stanic není tak rychlý, jak si mnozí ještě před několika lety plánovali. Samotná výroba je drahá, vysokou cenu mají zejména elektrolyzéry, pro rozvoj vozového parku i sítě tak budou potřeba státní pobídky. Nadále se objevují i technologické obtíže například s potrubím, kterým by se měl vodík dopravovat.