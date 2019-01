Sebevědomá Škoda Scala zná své ceny: Oproti Rapidu podražila o sedmdesát tisíc

Auto, které v nabídce Škody vyplní místo po odcházejícím Rapidu, má svůj ceník. Na konkurenty v nižší střední třídě se Scala nedotáhla jen rozměry, ale i cenou: za litrový tříválec o výkonu 70 kilowattů dáte přinejmenším 369 900 korun.

Důvodem je to, že z nabídky Škody vypadla základní verze Active. O tu není mezi soukromými zákazníky zájem a právě Scala je auto, které by mělo hrát u soukromníků prim.

"Scala je prvním modelem, u něhož základní verzi Active vypouštíme. Chceme zjistit, jaká bude reakce zákazníků," tvrdí Petr Janeba, který má v Česku na starosti marketing Škody. Český zákazník podle něj neslyší na základní cenu, ale velice důsledně zvažuje výbavu, kterou za své peníze dostane.

Nejlevnější Scala se tedy bude prodávat ve verzi Ambition. Základní benzinový tříválec o výkonu 70 kW v ní vyjde na zmíněných 369 900 Kč, v případě Rapidu na něj stačilo 299 900 korun (přehled všech verzí Rapidu Spaceback naleznete zde).

Nejslabší motor ale bude dostupný až v červnu, vstupní jednotkou zatím bude jeho silnější 85kW verze. Ta stojí 394 900 Kč, přičemž v Rapidu vyšel adekvátní 81kW litr minimálně na 319 900 Kč. V obou případech se ale jedná právě o srovnání s "holou" verzí Active. Výbava, která je ve Scale standardně, by u Rapidu vyšla téměř na 80 000 Kč, některé prvky pak Spaceback ani nenabízel (např. asistenční systémy)

Přehled cen Škody Scala:

Výbava/motor Ambition Style 1.0 TSI/70 kW 369 900 Kč - 1.0 TSI/85 kW 394 900 Kč 449 900 Kč 1.0 TSI/85 kW DSG 434 900 Kč 489 900 Kč 1.5 TSI/110 kW ACT DSG - 524 900 Kč 1.6 TDI/85 kW 434 900 Kč 489 900 Kč 1.6 TDI/85 kW/DSG - 529 900 Kč

Pro srovnání: Kia Ceed s atmosferickou jednačtyřkou se 73 kW stojí 359 900 Kč, stejně je na tom i Hyundai i30 Fastback - v akční verzi Turbo pořídíte za stejnou cenu dokonce silnější 88kW tříválec. Renault Mégane je pak dokonce levnější: základní 74kW motor se dá koupit za 339 900 Kč.

Škoda již naštěstí "v základu" není chudá příbuzná. Ve verzi Ambition najdete takřka vše podstatné: rádio s barevným dotykovým displejem a Bluetooth handsfree, klimatizaci, tempomat nebo asistenční systémy včetně nouzového brzdění a samočinného udržování v jízdním pruhu.

Od konkurence se domácí automobilka výrazně odlišuje tím, že bez příplatku nabízí jednoduché LED světlomety (dálková světla jsou tvořena žárovkami), nastavitelnou bederní opěrku nebo třeba mlhovky.

Řada soupeřů pak naopak má standardně třeba elektricky ovládaná okna vzadu. Výjimkou je opět Hyundai i30 s bohatě vybavenou akční variantou Turbo. Ta sice postrádá LED světlomety, ale obsahuje kupříkladu zadní parkovací senzory.

Chybějící prvky výbavy lze naštěstí u Scaly snadno doplnit v různých balíčcích: za 10 000 korun pořídíte sadu Interiér s vyhřívanými sedadly, elektrickými okénky vzadu nebo malým koženým paketem, Exteriér za 16 000 Kč doplní litá kola, zadní LED světla s dynamickými (animovanými) blinkry nebo parkovacími senzory.

Díky tomuto sdružení prvků výbavy se dá ušetřit okolo 50 procent jejich ceny oproti jejich objednání jednotlivě. V případě korejské konkurence je kvůli některým žádaným příplatkům nutné volit rovnou vyšší výbavový stupeň, zaplatíte tak obvykle více i za věci, které často ani nepotřebujete. Podobný přístup jako Škoda naopak vyznává např. Ford, Renault nebo Peugeot.

V současné době nejvyšší varianta Style pak u Scaly za 55 000 Kč navíc přináší výbavu v hodnotě 112 000 Kč: plnohodnotné Bi-LED světlomety (tedy i s dálkovým světlem tvořeným diodami), automatickou klimatizaci, parkovací senzory nebo třeba startování tlačítkem.

V případě verze Style máte k dispozici (na rozdíl od Ambition) rovněž kompletní paletu příplatků včetně vyhřívaného volantu (3000 Kč), adaptivního tempomatu (10 200 Kč), automatického parkování (20 000 Kč) a sportovního podvozku s měnitelnou charakteristikou tlumičů (12 000 Kč). I zde se dá využít nejrůznějších výhodných balíčků.

Navzdory tomu, že Scala již nebude tak dostupná jako Rapid, má s ní Škoda velké plány. Ještě letos by chtěla prodat na 10 000 aut, což by z ní udělalo třetí nejprodávanější model na českém trhu (za Octavií a Fabií). Rapid Spaceback přitom vloni zaznamenal 7331 prodaných kusů. Předpoklady domácí automobilky potvrzuje i to, že ještě před zveřejněním cen evidovala na 1000 objednávek.

První předváděcí auta se k dealerům dostanou 24. dubna, první objednané vozy si pak zákazníci odvezou v průběhu května. "V dubnu bychom chtěli mít 3000 předobjednávek," doufá Petr Janeba. Ještě do konce roku by se také měla uzavřít nabídka motorů, na přelomu listopadu a prosince se objeví verze s 66kW litrem spalujícím stlačený zemní plyn.

Scala by podle Janeby měla být skutečnou Octavií hatchback, tedy typem, který dosud Škodovce chyběl. "Segment kompaktních hatchbacků nižší střední třídy by díky Scale měl v Česku zažít renesanci," říká. Češi totiž v této třídě podle něj dosud preferovali liftbacky a kombíky.

V tomto Janebovi dává za pravdu i rozhodnutí úhlavního konkurenta, Hyundaie. Ten přestal nabízet i30 jako klasický hatchback, ale prodává ji jen ve verzi se splývavou výklopnou zádí pojmenovanou fastback.

VIDEO: Sledujte první záběry Škody Scala na premiéře v izraelském Tel Avivu