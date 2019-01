před 3 hodinami

Uplynulý rok byl co do nových automobilů bohatý na nejrůznější SUV. V letošním roce jich na trhu uvidíme jistě také pěknou řádku, mezi nejočekávanějšími novými auty jsou ale tentokrát spíše hatchbacky nižší střední třídy, tedy vozy nejoblíbenější evropské kategorie. Hned dva má připravené Volkswagen - a půjde rovnou o osmou generaci Golfu a elektromobil ID Neo. To jsou však jen dvě z patnácti novinek, které budou v následujících dvanácti měsících patřit podle nás mezi ty nejdůležitější. Ať už z pohledu evropského nebo českého trhu. Na další se podívejte do galerie.