První dojmy z nové Škody Kodiaq. Kufr je o 75 litrů větší, s podvozkem se stal zázrak

První generace Škody Kodiaq je prodejní trhák, za šest let se prodalo celosvětově skoro 800 tisíc aut. A tak přišel čas na generaci číslo dvě. Jak vypadá, se veřejnosti ukáže až v říjnu. Redakce Aktuálně.cz se ale mohla projet maskovanými prototypy a taky zhodnotit, jak vypadá bez ochranných polepů.

Silnice se kroutí jako had na hladině, ostré zatáčky se střídají do všech směrů a občas se za skálou vynoří náklaďák. K vyhlídce na pohoří Jura, odkud je vidět nejen půlměsíc Ženevského jezera, ale dokonce i špičku Mont Blancu, to trvá už jen pár minut, ty ale stojí za to.

Kraj kolem jihovýchodního cípu Francie, který ze severní i jižní strany obestírá švýcarský kanton Ženeva, má prověřit schopnosti nové, v pořadí druhé generace škodováckého SUV Kodiaq. Odhalení auta se plánuje až na letošní říjen a výroba se má spustit až v lednu 2024. Přesto jsme se minulý týden mohli projet zamaskovanými prototypy.

Auto sice ještě čeká další vývoj a ladění funkcí i schopností, Škoda už si ale věří natolik, že chce ukázat, v čem se její největší, až sedmimístné SUV zdokonalilo.

Zatímco plánovaný Superb se vyvíjel společně se sesterským Volkswagenem Passat a budou se také vyrábět na jedné bratislavské lince, čímž koncern VW značně uspoří náklady, zbrusu nový Kodiaq je vedle Tiguanu svébytný model.

Proč to tak je, mladoboleslavští vývojáři vysvětlují tím, že Kodiaq i Tiguan jsou pro jednotlivé značky natolik důležité modely a v podstatě jejich vlajkové lodě, že by jim stoprocentní sdílení mohlo poškodit u zákazníků renomé. A to u prodejně superúspěšného auta - Kodiaqů se za dosavadních šest let jeho existence prodalo skoro 800 tisíc kusů - zkrátka nechcete.

1:42 Škoda Auto představuje nový Kodiaq | Video: Škoda Auto

Shrňme si, co o novém Kodiaqu díky prvním zveřejněným informacím víme. Rozvor a základní mechanické komponenty podvozku se nezmění. Bude ale o 61 mm delší, což mají pocítit hlavně pasažéři ve třetí řadě sedadel, kde má také být o 15 mm víc místa nad hlavou. Kufr se u pětimístné varianty zvětšil o 75 litrů na finálních 910 litrů, sedmimístná verze pojme 340 až 845 litrů (+70 l, resp. 10 l).

Ačkoli veřejnost si nový Kodiaq ještě prohlédnout nemůže, my jsme už finální podobu viděli. Nejde o žádnou revoluci, nejnápadnější je zvýrazněné zdvojení předních světlometů s vylepšenou funkcí Matrix-LED. Jejich obrys je daleko ostřejší, jako by světla lépe svítila. Středem masky chladiče se u lépe vybaveného modelu táhne lamelami přerušovaný světelný pás, čímž se vizuálně sladí s elektromobilem Enyaq. Ten má linku plnou, samozřejmě proto, že maska nepotřebuje přivádět vzduch ke spalovacímu motoru.

Zejména zboku je znát, o kolik se auto protáhlo. Podporuje to také plastový panel na sloupku D, který může být buď černý, nebo v barvě matného chromu. Hlavní designér exteriéru Karl Neuhold k tomu říká: "Lidé často ani nevědí, že Kodiaq může být sedmimístné auto, nečekají, že je v něm tolik prostoru. A to jsme chtěli změnit."

V kabině zaujme zjednodušený design, který má v posádce navodit dojem, že sedí v obývacím pokoji. Teba potahy připomínají domácí křeslo. Novinkou je také 12,9" displej s intuitivnějším ovládáním infotainmentu.

Protože je Kodiaq nabízen výhradně s automatickou převodovkou a její volič se nyní uklidil do tlusté páčky napravo pod volantem, designéři interiéru měli volnější ruce v tom, jak si pohrát se středovým tunelem. Je tu spousta místa, našel se tu prostor dokonce na čtyři držáky nápojů a také dvě přihrádky na bezdrátové nabíjení mobilů.

"Ty jsou schopny nabíjet výkonem 15 wattů. Aby se nepřehřály, nabíjecí desku ochlazuje větrák," dodává produktový manažer Vít Brožík. Nejvýraznější novinkou jsou ale ovladače Smart Dials pod dotykovým displejem, kde obvykle bývá ovládání klimatizace.

Na fotce vám je zatím ukázat nesmíme. Ale představte si je jako tři otočné knoflíky s digitálním zobrazením uprostřed, které lze otáčet i stisknout. Díky nim jde intuitivně a hlavně po paměti ovládat samostatně teplotu pro řidiče i spolujezdce, vyhřívání a odvětrávání sedadel, u prostředního chytrého "knoflíku" si lze vybrat až čtyři různé funkce z šesti.

Kromě směru a intenzity větrání umí přibližovat nebo oddalovat mapu navigace, ovládat hlasitost audia a také vybrat některý z jízdních režimu nastavitelného podvozku DCC Pro.

Právě na něj jsou vývojáři ve Škodovce pyšní. Příplatkové adaptivní tlumiče totiž nově mění charakteristiku zvlášť pro stlačení a zvlášť pro zdvih. Mohou tak daleko přesněji reagovat na vnější podmínky. Typicky v zatáčce, kdy se jedna strana auta odlehčuje a druhá ponořuje.

Vše samozřejmě řídí počítač podle desítek parametrů od čidel náklonu, rychlosti, pohybu volantu po sešlápnutí pedálu plynu či brzdy.

Se čtyřmi zamaskovanými prototypy auty jsme jezdili jen asi hodinu, ale ihned nás zaujalo, že Kodiaq mnohem, ale opravdu mnohem lépe drží v zatáčkách, aniž by za to platil komfortem kdekoliv jinde. A pocítí to hlavně ti vzadu. Dělá se vašim dětem v rychleji projetých zatáčkách v Kodiaqu špatně? Tak teď by nemělo.

Na podrobné hodnocení celého auta je jistě brzo. Ale vylepšené jízdní vlastnosti podvozku DCC Pro jsou spolu se zvětšeným prostorem bezpochyby největším přínosem nového Kodiaqu.

Pět motorů místo tří

Počkat si zatím musíme i na kompletní technické údaje. Žádný nový agregát se ale pro Kodiaq nevyvíjel. Pohání ho tak třeba 1.5 TSI evo2 mild-hybrid se 110 kilowatty, který se už objevil například v Octavii. Využívá turbo s variabilní geometrií lopatek, úsporný Millerův cyklus i vypínání válců.

Pohon všech kol se pojí s motory 2.0 TSI či 2.0 TDI. U dieselu se výkon snížil ze 147 kilowattů na 142, benzinový dvoulitr naopak posílil ze 140 kilowattů na 150. Slabší verze 2.0 TDI má výkon 110 kW. U všech motorů vývojáři slibují mírné snížení spotřeby, v průměru o sedm procent, a to hlavně díky vylepšené aerodynamice.

Velkou novinkou je plug-in hybridní pohon. Nejenže je v Kodiaqu poprvé, ale motor 1.5 TSI v něm spolupracuje s baterií na 25,7 kilowatthodin, která dovolí 100kilometrový dojezd. To zatím uměl jen Mercedes třídy S. Hybrid navíc půjde nabíjet výkonem 50 kilowattů, takže to stihnete během hodinového nákupu.

Jestli časem dorazí také provedení RS, Škoda nechce potvrdit. "V současnosti o tom intenzivně vedeme debaty, uvidíme," vysvětluje produktová manažerka Andrea Pfeiferová.

Potvrzené je ovšem rozšíření nabídky bezpečnostních asistenčních systémů. Kodiaq bude možné zaparkovat na dálku pomocí aplikace v mobilu a naučit ho pravidelnou trasu do garáže. Auto bude v koloně do rychlosti 60 km/h schopné také jezdit, rozjíždět se a udržet se v pruhu samo.

Simply Clever Co by to bylo za novou škodovku, kdyby se v ní neobjevily některé praktické vychytávky, již Škoda Auto nazývá "Simply Clever" řešeními. Nový Kodiaq bude mít vedle duálního rychlého nabíjení mobilů také odkládací přihrádku v zadní části středového tunelu s držákem nápojů a navíc čistič displeje pro dotykovou obrazovku. Půjde o hranol potažený látkou připomínající utěrku z jemného mikrovlákna. Ten bude mít pod loketní opěrkou své vlastní odkládací místo, aby se neztrácel.

Zeštíhlí se také nabídka výbav a příplatky se sdruží do 13 paketů. "Nevíme sice přesně, kolik to uspoří, ale víme, že toto zjednodušení dává smysl. V seznamech příplatkových položek jsme v jednu chvíli přesáhli hranici zdravého rozumu," popisují experti Škody z oddělení produktového plánování.

Ceny pochopitelně značka ještě nezveřejňuje a nechce o nich ani diskutovat. Také nad budoucností Kodiaqu v Číně škodováci krčí rameny a nechtějí komentovat, jak to s tamním trhem bude dál. Přitom právě čínský trh byl pro Kodiaq jeden z nejpodstatnějších, do konce loňského roku se tam prodalo 160 tisíc aut. Česko je pro Kodiaq čtvrtým nejdůležitějším trhem.