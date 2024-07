Rusové našli náhradu za Karoq a Rapid. Škodu nahradila Jetta verze Do-Do

Značka Jetta, která vznikla v roce 2019 jako společný podnik čínské společnosti FAW a německého Volkswagenu, začala oficiálně působit v Rusku. Sankce prý nejsou problém, píše tamní tisk.

"Náhrada za Škodu Karoq odhalena," hlásají titulky ruských novin, když referují o příchodu staronové značky Jetta na ruský trh. Tamní motoristé Jettu dobře znají, její automobily se do země dostávaly prostřednictvím takzvaného paralelního dovozu. Změna nyní spočívá v tom, že je Jetta na ruském trhu zastoupena oficiálně, s vlastními internetovými stránkami a marketingovou kampaní.

Jettu do země dováží společnost FAW Eastern Europe, což "umožňuje poskytnutí oficiální záruky po dobu dvou let nebo 100 tisíc km", píše portál Autonews. Taková informace má při rozhodování o koupi vozu svou váhu, protože většina dovážených aut se nyní v Rusku prodává bez jasně stanovených záručních podmínek.

Skupině FAW podle informací Autonews "nehrozí sekundární sankce", protože značka Jetta je produktem společného podniku FAW a Volkswagenu, přičemž většinový podíl drží čínská strana. "Mluvíme o zcela nezávislé značce, jejichž produkty je nesprávné srovnávat s vozy německého partnera," cituje server prohlášení importéra.

Přesně to se ale nyní v ruském tisku děje. "Technicky jde o Volkswagen se vším, co z toho plyne - všechny klíčové komponenty procházejí pečlivou kontrolou německého výrobce a pod kapotou se skrývají mimořádně spolehlivé agregáty. Třeba automatickou převodovku dodává Aisin," píše portál Autonews. Právě převodovky jsou momentálně v Rusku velké téma, protože variátory používané v čínských autech bývají terčem časté kritiky.

Velkou radost z porovnávání obou značek nemá ani Volkswagen, který před dvěma lety opustil agresorskou zemi jako jeden z prvních. "Například model Jetta VA3 je sice podobný Volkswagenu Polo, má ale pouze částečně pozinkovanou karoserii. Jde o produkt šitý na míru čínskému zákazníkovi, který nemá vyhřívaná sedadla v žádné konfiguraci ani neumožňuje sklopení opěradla zadní lavice. Motor pod kapotou je z rodiny TSI s označením EA 111," cituje odpověď z wolfsburgské centrály server DailyWrap na otázku, jak moc se od sebe modely Jetta a Volkswagen liší.

Jenže zároveň zbývá dost věcí, které Jettu s koncernovými modely spojuje. U Škody Karoq a Jetty VS5 je to třeba společná podvozková platforma MQB, stejně jako nepřehlédnutelné designové prvky. I podoba s vozy Škoda by mohla hrát prodejům značky Jetta v Rusku do karet - před válkou na Ukrajině byly modely Rapid a Karoq mezi Rusy velmi oblíbené, oba navíc vznikaly v místní továrně v Kaluze.

O tom, že by vozy Jetta odpovídaly standardům koncernu Volkswagen, však panují jisté pochybnosti. Zástupci značky například serveru Autonews.ru potvrdili, že vozy dodávané na místní trh se od čínských nijak neliší - neprocházejí žádnými úpravami a ve výrobě nepodléhají dodatečné antikorozní úpravě.

V praxi to tedy znamená, že například základní verze nemají ani vyhřívaná zrcátka, což je při intenzitě ruských zim neodmyslitelná součást zdejších aut. S nízkými teplotami souvisí i odlišnosti provozních náplní: Jak ukázala praxe, čínské oleje v motoru a převodovkách tuhnou, a jsou tak pro ruskou zimu zcela nevhodné. Pokud tedy majitelé aut v severních oblastech chtějí předejít jejich poškození, musí si náplně na vlastní náklady vyměnit.

Čínská auta si tak v Rusku vysloužila posměšný přívlastek "doma dodělat", což pamětníkům připomene ledabyle sestavené socialistické vozy "verze Do-Do" prodávané za minulého režimu v Mototechně. Ruský tisk si zároveň všímá, že oficiální stránky importéra jetta-motors.ru přestaly fungovat jen dva dny od spuštění prodejů. Namísto informací o autech se zájemcům zobrazuje hlášení o chybě 404.