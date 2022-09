V Řecku se skoro třicet let schovávala nová Škoda Favorit. Teď je na prodej

Škoda Favorit před pár dny oslavila 35 let od svého představení a zřejmě jen dílem náhody se o několik dní později objevil na prodej zbrusu nový kousek, který má najeto jen 34 km. Nejedná se sice o úplně první verzi vozu, nýbrž model s "knírkem" po druhém faceliftu z roku 1993. Kdo tak nestihl koupit auto před necelými třiceti lety, má možná jedinou šanci to napravit.

Historie Favoritu by se podle přední masky dala rozdělit na tři období. To první lze datovat mezi září 1987 a srpen 1991, kdy se vyráběl model s původní asymetrickou maskou s logem vedle úzkého nasávacího otvoru. Druhé mezi srpnem 1991 a lednem 1993 se vyznačovalo celistvou maskou s logem uprostřed. Mírný vliv na tuto podobu měl koncern Volkswagen, který do Škodovky v dubnu 1991 podílově vstoupil.

V lednu 1993 pak přišla poslední vývojová fáze českého hatchbacku, která přinesla "knírek", tedy nasávací otvor umístěný přímo pod centrálním logem mladoboleslavské automobilky. Byla to jen jedna z 548 změn, které v tu dobu Favorit už zcela pod taktovkou Volkswagenu prodělal. Právě nejetý kousek z tohoto období se teď objevil na prodej na aukčním portále Collecting Cars. Prodejce z Řecka tvrdí, že jeho Favorit má najeto jen 34 km, což dokládá mimo jiné i tím, že v květnu letošního roku auto prošlo důkladnou technickou prohlídkou.

Ostatně přední sedadla mají ještě ochranné igelity a podle dostupné sady fotek auto zatím prakticky nenapadla koroze. Drobné šrámy za ty roky stání kdesi v garáži škodovka sice utrpěla, většinou jde ale jen o malé škody v podobě třeba poškrábané plastové kliky dveří. Poněkud netradičně působí některé drobné doplňky: ať už jde o barevné boční pruhy končící na zadním sloupku nápisem "Favorit", které kontrastují s bílým lakem karoserie, nebo loga "Bertone" na předních blatnících.

Ještě více netradiční je interiér s falešným dřevěným obložením, které tvoří nalepovací lišty. Že jde o verzi v nižší výbavě LX prozrazují především hodiny v přístrojové desce, dražší model GLX tam měl otáčkoměr. Výbava obsahuje také vyhřívané zadní okno, manuálně ovládaná boční okna a zrcátka nebo sklopná opěradla zadních sedadel. Vyjma prostředního sedadla vzadu mají všechna místa opěrky hlav, vzor čalounění pak odpovídá době vzniku počátkem 90. let, kdy byly podobné barevné prvky v kurzu.

Třináctipalcová kola by podle prodejce měla mít stále originální pneumatiky Barum, které však podle zmíněné technické prohlídky budou vyžadovat výměnu. Pod kapotou je samozřejmě atmosférická zážehová třináctistovka ve slabší verzi s označením 135 a výkonem 40 kW, ale už s jednobodovým vstřikováním paliva Bosch. Na přední kola pak sílu přenáší pětistupňová manuální převodovka. Během prohlídky v květnu letošního roku bylo podle prodávajícího vyměněno palivové čerpadlo, dále je nová také baterie, vodní pumpa, olej a olejový filtr nebo brzdové destičky. Součástí vozu je i originální rezerva s nářadím, náhradní díly a původní manuál a prospekt Favoritu.

Prodejce škodovku prodává prostřednictvím aukce bez nejnižší ceny, to znamená "od koruny". V době tvorby článku přihazovalo celkem pět lidí, nejvyšší nabídka byla na 1500 eurech, v přepočtu necelých 37 tisících korunách. Vzhledem k tomu, že aukce končí až ve čtvrtek o půl deváté večer, dá se očekávat, že částka ještě poroste. Jak už bylo řečeno, auto stojí v Athénách, prodejce ale nabízí bezplatný transport Favoritu do německého Frankfurtu nad Mohanem, kam je to z Česka přece jen o něco blíž.