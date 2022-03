Škoda Auto zřejmě kvůli Ukrajině přeruší výrobu vozidel Scala a Kamiq

Automobilka Škoda řeší, kde sehnat do svých aut kabelové svazky, které se vyrábějí v závodech na Ukrajině. Produkce modelů Kamiq a Scala se zřejmě bude muset zastavit.

Škodě Auto hrozí, že bude muset zastavit výrobu modelů Scala a Kamiq. Tak jako u elektromobilu Enyaq je důvodem výpadek dodávek elektrických svazků od dodavatele z válkou zmítané Ukrajiny, řekl vedoucí komunikace Škody Tomáš Kotera. Firma podle něj v současnosti hledá řešení, jak si kabelové svazky do aut zajistit.

Modely Scala i Kamiq se v Mladé Boleslavi stále vyrábějí, ale zastavení produkce je podle informací ČTK otázkou dnů, až dojdou již vyrobené díly. Loni automobilka vyrobila 48 200 vozů Scala a 120 700 vozů Kamiq. Zároveň dodala zákazníkům 44 700 elektromobilů Enyaq.

"Jedním ze scénářů je případná realokace postiženého ukrajinského dodavatele do ČR," řekl Kotera. To by podle něj v praxi znamenalo přestěhovat z Ukrajiny technologii i zaměstnance, kteří svazky vyrábějí. U nich by bylo potřeba zajistit pracovní povolení a další formality, včetně ubytování jejich rodin v České republice.

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu dolehla na 13 dodavatelů Škody. Kvůli chybějícím svazkům automobilka musela v tuzemsku zastavit výrobu elektromobilu Enyaq, u kterého letos předpokládala produkci přes 80 000 vozů. Během roku jej měla doplnit karosářská verze Coupé, kterou Škoda v současnosti prezentuje novinářům.

Na Enyaq už dostala automobilka od představení vozu přes 115 000 objednávek. Auto se vyrábí na stejné lince jako Octavia, její produkci ale brzdí chybějící výplně dveří po požáru dodavatelské firmy v Mladé Boleslavi.

Stejně jako celý koncern Volkswagen, jehož je Škoda součástí, mladoboleslavská automobilka minulý týden kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu oznámila pozastavení všech aktivit v Rusku. Týká se to i výroby v tamních dvou závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu.