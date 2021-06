Škoda Auto týdně odstavuje až 5000 nedokončených aut, strop je 55 tisíc vozů

Škoda Auto se potýká s nedostatkem polovodičů. I když některé automobilky problém řeší tak, že odstavují výrobu na dny či týdny, ve škodovce nedokončená auta odkládají na odstavné plochy okolo závodů nebo na letiště v Hradci Králové na pozdější dobu. "S odbory jednáme o tom, že během srpnové celozávodní dovolené budeme vozy dodělávat," říká v rozhovoru Michael Oeljeklaus, šéf výroby a logistiky.

Ve škodováckých závodech se týdně vyrobí zhruba 21 tisíc aut, nyní, kdy se celý autoprůmysl potýká s nedostatkem polovodičů, z nich 3000 až 5000 není dokončených, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Michael Oeljeklaus, šéf výroby a logistiky ve Škodě Auto.

Tyto nehotové vozy automobilka odkládá na odstavné plochy v okolí závodů a také na letišti v Hradci Králové. Podle Oeljeklause nyní evidují více než 33 tisíc vozidel bez některých čipů.

Firma má stanovený strop, kolik aut se na plochy vejde - je to 55 tisíc vozů - a pokud by této hranice dosáhla, musela by se výroba zastavit. Automobilka počítá s tím, že do začátku celozávodní dovolené, která začíná začátkem srpna, vyrobí celkem 50 tisíc nehotových aut.

Aby hranici nepřesáhla, v červnu začala rušit směny, během které běžně vyrobí 450 vozidel. "Nemohu to garantovat, ale zatím to vypadá, že celkově budeme do začátku celozávodní dovolené rušit 60 směn. Je možné, že se zastaví výroba na celý den, tedy tři směny naráz, či více dnů, ale nechceme ostavit výrobu na delší dobu. Bohužel nemůžeme vyloučit, že to skutečně nebude na celý týden," uvedl pro HN top manažer, který se výrobě věnuje přes 30 let.

Během celozávodní dovolené by Škoda Auto ráda nehotová auta postupně dokončovala. "Od výrobců chybějících čipů nám i během naší dovolené budou přicházet dodávky součástek, které chceme použít výhradně na dokončení rozpracovaných vozů. Rádi bychom během těchto dvou týdnů dokončili 20 tisíc aut," dodává.

Běžný automobil má v sobě několik stovek čipů v desítkách řídicích jednotek. Například nová generace Fabie, používá 40 řídicích jednotek a v nich celkem asi 450 čipů, do elektromobilu Enyaq se montuje 80 řídicích jednotek a celkem více než 1000 čipů. V současnosti je tedy modelem Škoda Auto s největší spotřebou polovodičů.

"Nechybí zdaleka všechny typy polovodičů, řekněme například, že pokud má Fabia přibližně 450 čipů, třeba jen pět nebo deset jsou ty, které aktuálně na trhu tolik chybí ve specializovaných součástkách. Nejvíce nám nyní chybí řídicí jednotka ESP v Octaviích a řídicí jednotky ovládání oken v podstatě ve všech modelech," uvádí Michael Oeljeklaus.

Současně věří, že koncem roku by se situace s čipy mohla zlepšit. "Ve čtvrtém čtvrtletí se trh vrátí do normálu a věříme, že dílů bude dost, abychom auta, která budeme muset v mezidobí opět odstavovat, dokončili. Doufáme, že v prvním čtvrtletí 2022 by se trh mohl uklidnit. Už přes 30 let pracuji ve výrobě automobilů a musím přiznat, že takovou situaci jsem dosud nezažil," uzavírá.