Škoda Auto poprvé vyrobila v ČR přes 900 tisíc aut, celosvětově ale poklesla

Škoda Aut vyrobila v loňském roce na území Česka přes 900 tisíc aut. Celosvětově ale produkce mírně poklesla.

Automobilka Škoda Auto loni poprvé vyrobila ve svých závodech v Česku více než 900 tisíc aut. Meziročně její tuzemská produkce vzrostla o 2,25 procenta na 910 000 vozů.

Automobilka již dříve uvedla, že celosvětové jí dodávky aut loni klesly o 0,9 procenta na 1,24 milionu vozů, důvodem byl zejména pokles na čínském a indickém trhu.

V České republice má Škoda tři výrobní závody. Hlavní je v Mladé Boleslavi, kde loni sjelo z linek 590 000 nových vozů, téměř polovinu z toho tvořila Octavia. Kromě ní vyrábí automobilka v Boleslavi také modely Fabia, Scala, Kamiq a Karoq.

V Kvasinách Škoda vyrábí velké SUV Kodiaq, kompaktní SUV Karoq a modely Superb a Superb iV s hybridním pohonem. Závod ve Vrchlabí se pak specializuje na výrobu komponentů pro celý koncern VW.

Letos začne v Mladé Boleslavi výroba prvního elektromobilu vyvinutého na koncernové platformě MEB. Do roku 2025 investuje společnost Škoda do rozvoje alternativních technologií pohonu a nových služeb mobility dvě miliardy euro (více než 50 miliard korun). Firma očekává, že podíl elektrifikovaných vozů na jejím celkovém prodeji bude do roku 2025 činit přibližně 25 procent.

Vedle kompletních vozů Škoda loni v Boleslavi vyrobila také 570 000 motorů a stejný počet převodovek, 4000 baterií a více než 2,3 milionu náprav. V nové lakovně, která zahájila provoz v srpnu, je ročně nalakováno až 168 tisíc karoserií. Ve Vrchlabí pak automobilka loni vyprodukovala 556 tisíc převodovek nejen do modelů Škody, ale také do vozů jiných značek koncernu Volkswagen.

Škoda vyrábí vozy také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. V ČR zaměstnává asi 37 tisíc lidí.