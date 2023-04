Silnice o Velikonocích budou hlídat policisté. Kontrolovat chtějí nejen alkohol

Od čtvrtka do pondělí se Policie ČR zaměří na frekventovaná místa a hlavní tahy, budou hlídkovat i v turistických oblastech a na rizikových místech, kde se často porušují pravidla silničního provozu a stávají dopravní nehody.

Při celorepublikové akci s názvem Velikonoce policisté i letos dohlédnou o nadcházejícím prodlouženém víkendu na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích i na silnicích.

Od čtvrtka do pondělí se zaměří na frekventovaná místa a hlavní tahy, budou hlídkovat i v turistických oblastech a na rizikových místech, kde se často porušují pravidla silničního provozu a stávají dopravní nehody. Kontrolovat budou také to, zda řidiči před jízdou nepili alkohol nebo nepožili jiné návykové látky. Na policejním webu to oznámila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

"Dopravní policisté budou kontrolovat dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Dále se policisté zaměří na kontrolu dokladů předepsaných k řízení a provozu motorového vozidla, technický stav vozidel, zda se řidiči během jízdy plně věnují řízení," uvedla mluvčí.

S ohledem na teplejší počasí policie předpokládá, že na silnice vyrazí motorkáři. "Ani ti proto nezůstanou stranou zájmu policistů," dodala Rubášová.

Velikonoce patří na českých silnicích k rizikovým obdobím, kdy do auta sedají i sváteční řidiči a lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti. Obvykle se stane více nehod než v jiné víkendy, často s tragickými následky. Roli v tom hraje také alkohol, zejména o Velikonočním pondělí s tradiční pomlázkou.

Loni při dopravních nehodách o prodlouženém velikonočním víkendu přišli o život čtyři lidé, dopravní policisté od pátku do pondělí zaznamenali víc než 700 nehod. V předchozích dvou letech byly jarní svátky na silnicích klidnější, protože vládní opatření proti koronaviru omezovala volný pohyb lidí.

Podobnou dopravně bezpečnostní akci policie na Velikonoce pořádá každoročně. I letos vyzvala motoristy ke zvýšené opatrnosti, vzájemné ohleduplnosti a toleranci. "Nepřeceňujte své síly a buďte předvídaví," uvedla Rubášová.