Šílenou nehodu v Krakově zachytila kamera. Renault ve vysoké rychlosti narazil do zdi

Nehodu jak vystřiženou z nějakého akčního filmu zachytily v sobotu v noci průmyslové kamery v Krakově. Na záběrech je vidět žlutý Renault Mégane RS, který se vysokou rychlostí žene městem, řidič nad ním ale ztratí kontrolu a nabourá. Nehoda ale nemá, na rozdíl od oněch akčních filmů, šťastný konec. Čtyři muži ve věku od 20 do 24 let při ní zemřeli.

"Řidič Renaultu Mégane, jedoucí po aleji Krasinského směrem k Debnického mostu, náhle ztratil kontrolu nad vozidlem, narazil do kuželů na vozovce, na křižovatce přejel vlevo, narazil do semaforu a pouliční lampy a následně se převrátil na schodech směrem k Czerwienského bulváru, kde narazil do betonové zdi." Tak zní policejní popis nehody, která se stala asi ve tři hodiny ráno v sobotu 15. července. Je to také vlastně dokonalý přepis toho, co vidíte na úvodním videu. Nehodu totiž zachytily průmyslové kamery v Krakově a město následně záběry zveřejnilo.

Ve žlutém Renaultu Mégane RS jeli čtyři muži ve věku od 20 do 24 let. Polská média odhalila, že jedním z nich byl syn známé polské hvězdy televizních reality show a podnikatelky Sylwie Perettiové. Policie pak později informaci upřesnila s tím, že Patryk P., jak ho identifikovala, auto řídil.

"Ačkoliv záchranné složky byly na místě do čtyř minut, žádného ze čtyř lidí vytažených z vraku auta už nebylo možné zachránit," píše polský magazín Auto Swiat. Jak rychle se žlutý Renault prázdnými ulicemi Krakova řítil, zatím policie nezveřejnila, že šlo ale o rychlost výrazně překračující zákonné limity (v polských městech je to 50 km/h), je z videa více než patrné.

Kromě rychlé jízdy a ztráty kontroly nad autem je na záběrech ještě vidět také chodec, který vkročí do vozovky, aniž by tam byl přechod. Podle polských médií tohoto člověka zatím policie neidentifikovala a hledá ho jako svědka celé nehody. Policie zatím také vyšetřuje, jestli nebyl řidič Renaultu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Polský magazín Autokult pak v souvislosti s autem píše o výrazných modifikacích, kterými se měl v minulosti chlubit na internetu sám Patryk P. Ten svému autu říkal "dominátor" a asi nejvýraznější úpravou prošel motor, který měl mít místo 195 sériových kilowattů 294 kilowattů. Kromě toho auto dostalo závodní spojku, pneumatiky Pirelli Trofeo R, upravené nápravy, nebo dokonce bezpečnostní klec. "Ani ta poslední modifikace ale bohužel nedokázala posádku zachránit," konstatuje Autokult.

Někteří lidé na sociálních sítích také upozornili na to, že na stránce Tablica-rejestracyjna, kam mohou psát lidé názory na ostatní řidiče podle jejich registrační značky, se to dlouho před nehodou jen hemžilo poznámkami, že žlutý Renault jezdí po Krakově vysokou rychlostí. Jeden z uživatelů tam po nehodě přidal i několik příspěvků z Instagramu, kde se Patryk P. rychlou jízdou veřejně chlubí.