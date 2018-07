před 1 hodinou

V roce 2004 se stal šéfem Fiatu, o deset let později získal také vedení koncernu Fiat Chrysler Automobiles (zkráceně FCA). Sergio Marchionne však v minulém týdnu ve věku 66 let zemřel. Příčinou smrti byly zřejmě komplikace po operaci ramene. Ještě začátkem června přitom vedl tradiční výroční konferenci italsko-amerického koncernu, kde prezentoval plány do budoucna. V následující galerii se však podívejte do minulosti italské automobilky, a později celého koncernu, a připomeňte si auta, která pod Marchionneho vedením vznikla. Některá firmě pomohla, jiná ale dříve tradiční značky koncernu pohřbila.