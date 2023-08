Hvězda kempovací sezony 2025. Nový Volkswagen California skrývá nejedno překvapení

Historie obytných Volkswagenů sahá hluboko do historie až k modelu T1. Už 35 let pak obytky používají jméno California. S nadsázkou se dá napsat, že jak se vyvíjel svět automobilů, dospívala i ona. Dobře je to vidět na zatím předsériovém konceptu obytného modelu na základě aktuálního Multivanu T7. Poprvé má dvoje boční posuvné dveře, poprvé jej také pohání plug-in hybridní pohon.

"Je delší, širší a vyšší než současná California. Stále je ale vysoká méně než dva metry, takže s ní v garáži zaparkujete," řekl při představení Californie T7 v Düsseldorfu, kde dnes začíná dnem pro novináře veletrh karavanů a obytných automobilů Caravan Salon, šéf divize užitkových vozů VW Carsten Intra. Novinka vychází striktně z prodloužené verze Multivanu - to znamená s délkou skoro 5,2 metru a rozvorem náprav přes 3,1 metru. Menší verze by prý neměla smysl. Související Za Havlíčkem, ale ne do Brodu. Na cestě obytným Volkswagenem po severní Itálii 62 fotografií Pak by se totiž do interiéru nevešlo všechno vybavení, a právě ono je alfou a omegou německé obytky. Začít můžeme asi největší novinkou: poprvé má California řady T posuvné dveře na obou stranách karoserie. Pomohlo posunutí kuchyně směrem dozadu, doposud vždycky sahala až ke sloupku B, takže by dveře na straně řidiče neměly žádný smysl. Spolu s touto úpravou značně stouplo především venkovní využití vozu. Klasickou markýzu nalevo doplňuje plachta chránící proti slunci napravo. Kuchyně ve voze samozřejmě nechybí, zásuvky ale mají obousměrné otevírání - lze se tak do nich dostat jak zevnitř vozu, tak i zvenku. Přítomná je samozřejmě i lednička, dále též plynový vařič doplněný indukční deskou a dřezem. Nádrže na čistou i špinavou vodu mají 25 litrů. Nechybí řada odkládacích schránek, které jsou uzavíratelné. A pak je tady samozřejmě lůžko - na něj lze jednak přeměnit samostatné zadní sedačky (další novinka oproti dřívější lavici), jednak je další postel schovaná i ve výsuvné střeše. Koncepční California má veškerý nábytek vyrobený z kvalitních materiálů mezi nimiž nechybí dřevo. Lesklé plochy přidávají nádech luxusu, stejně jako diodové ambientní podsvícení. Vlastně lze při pohledu na provedení obytné části tak trochu chápat, proč Intra během prezentace prohodí, že to je v podstatě byt, a šéfdesignér užitkových Volkswagenů Albert Kirzinger pak auto uvede spojením "obývák na kolech". Přední sedačky lze mimochodem otáčet opět o 180 stupňů a veškeré funkce vozu ovládat a sledovat pomocí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu. Najdete v ní údaje o tom, jak velká část nádrží je plná, nebo si nastavíte klimatizaci či barvu zmíněného podsvícení. Vestavěný tablet třeba na ovládání výsuvné střechy, je také v zadním boční sloupku. Související V roli "festivalové káry". Test Volkswagenu T7 Multivan s obytnou vestavbou 24 fotografií Jak už bylo řečeno, kuchyň je možné poprvé používat nejen zevnitř, ale i zvenku - třeba zapojením přenosného elektrického grilu. K posezení opět slouží dvě rozkládací židle, volitelně nahraditelné rozkládací dvojsedačkou. Auto může mít jen jedno, nebo druhé. Budete-li chtít všechna čtyři místa, dvě zkrátka musí zamířit do prostoru pro posádku, není je kam jinam schovat. Stůl lze mimochodem jednoduše připevnit ke kuchyňské lince a používat ho i uvnitř, když třeba zrovna prší. A ještě jedna věc za zmínku stojí, venkovní sprcha. Přímo na vnitřní části pátých dveří je na ní speciální místo, kam se dá přichytit. Vtipná je i malá přenosná lampička LED. Související Test obytňáku velikosti S. Volkswagen Caddy California jsou dvě auta v jednom 34 fotografií Pohon konceptu obstarává plug-in hybrid, který má ve standardním Multivanu celkově 160 kilowattů. Technické detaily Volkswagen nezveřejnil až na poznámku, že California bude dostupná se všemi pohony jako klasický Multivan: to znamená benzinovou patnáctistovku se 100 kilowatty, benzinový dvoulitr se 150 kilowatty anebo dvoulitrový turbodiesel se 110 kilowatty. Všechny motory mají dvouspojkovou automatickou převodovku. Výroba nového Volkswagenu California by měla začít na konci příštího roku, ostrý prodej se tak rozjede nejspíše někdy v úvodu roku 2025. Čím tak bude za dva roky jezdit na prázdniny část Evropy, víme bezpečně už dnes.

