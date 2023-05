Rusové údajně zaplatí za Volkswagen tři miliardy korun. Renault se prodal za rubl

Volkswagen může definitivně prodat svou továrnu a veškeré aktivity na ruském trhu. Schválila to tamní vláda. Podle agentury Interfax za to získá v přepočtu tři miliardy korun. Přitom Renault prodal svůj podíl v továrně AvtoVaz za jeden rubl, Nissan za jedno euro. Jiné firmy se ale dohodly na možnosti zpětného odkupu.

Ruské úřady schválily dohodu, podle níž ruský prodejce automobilů Avilon zaplatí až 125 milionů eur (zhruba tři miliardy korun) za ruské aktivity německé automobilky Volkswagen.

Informovala o tom agentura Interfax, která se odvolává na zdroj obeznámený s příslušným rozhodnutím podvýboru vládní komise pro kontrolu zahraničních investic. Souhlas komise je potřeba, jestliže ruské aktivity prodávají firmy ze zemí, které Moskva považuje za znepřátelené.

Rozhodnutí úřadu se podle Interfaxu týká ruské divize Volkswagen Group Rus a jejích dceřiných společností. Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov už v pondělí sdělil agentuře TASS, že vládní komise schválila prodej hlavní továrny Volkswagenu v Rusku do rukou Avilonu. V továrně, která stojí v ruském městě Kaluga a je součástí divize Volkswagen Group Rus, se montovaly rovněž vozy české automobilky Škoda Auto.

Společnost Volkswagen Group Rus se k hodnotě transakce odmítla vyjádřit. Pokud by Volkswagen za své ruské aktivity skutečně získal až 125 milionů eur, kontrastovalo by to s vývojem u jiných západních automobilek. Ty své ruské aktivity většinou prodaly jen za symbolickou částku, v dohodách si nicméně vyhradily možnost jejich zpětného odkupu, uvedla agentura Reuters.

Závod v Kaluze s roční kapacitou 225 tisíc aut firma Volkswagen otevřela v roce 2007. Loni v březnu však provoz zastavila v souvislosti se sankcemi, které západní země uvalily na Rusko za jeho útok na Ukrajinu.

Západní sankce zasadily ruskému automobilovému sektoru tvrdou ránu. Celková výroba osobních automobilů v Rusku se loni propadla o 67 procent na 450 tisíc vozů, což je nejnižší úroveň od pádu Sovětského svazu v roce 1991.