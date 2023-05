Vzorňáci a potížisti. Německý autoklub zveřejnil nový seznam problémových aut

Do statistiky poruchovosti za rok 2022 se poprvé dostaly také čtyři elektromobily, dva z nich skončily v čele nejspolehlivějších vozů. Nejčastějším důvodem pro výjezd servisního vozidla byla už tradičně závada startovací baterie.

Už od roku 1967 vede německý autoklub ADAC statistiku poruchovosti aut, která vychází z četnosti výjezdů jeho mechaniků ke konkrétním modelům, které nečekaně zůstanou stát u krajnice. Podle jeho žebříčku si lze udělat představu, se kterými auty nebude problém a kterým je naopak lepší se vyhnout.

Aby byl seznam pokud možno co nejobjektivnější, ze statistiky výjezdů automaticky vypadávají ty, za které auto nemůže. Například když dojde palivo v nádrži nebo když má defekt pneumatika.

V aktuálním přehledu za rok 2022 se vůbec poprvé objevují elektromobily, a to dokonce hned čtyři: BMW i3, Renault Zoe, Volkswagen ID.3 a Tesla Model 3 překročily v posledním sledovaném roce 2020 kvótu potřebnou do zařazení do žebříčku. Ta činí minimálně 7000 v Německu přihlášených aut daného typu v průběhu dvou let.

Žádná senzace z toho však neplyne, ukázalo se, že ani jeden ze sledovaných elektromobilů nemá výraznější slabinu. Volkswagen ID.3 a BMW i3 ze sledovaného ročníku 2020 měly dokonce vůbec nejméně poruch ze všech aut z aktuálního přehledu.

Na konečný závěr, zda jsou elektroauta spolehlivější než vozy se spalovacím motorem, je však ještě podle autoklubu brzy. Jak upozorňuje průvodní text k výsledkům, v budoucnu bude elektrických aut v žebříčku přibývat a delší bude i doba jejich pozorování. K objektivním výsledkům tak bude možné dospět až po několika letech.

U spalovacích aut však o zbrklém úsudku řeč být nemůže, jako dlouhodobě nejspolehlivější modely vycházejí z žebříčku Audi A4 a hned tři zástupci mnichovské značky: BMW 1, 3 a X3.

Nejméně spolehlivým autem je podle autoklubu ADAC Fiat Ducato vyrobený v roce 2013. Na záda mu ale dýchá Ford S-Max z roku 2016.

Přes 43 % všech loňských výjezdů žlutých andělů zapříčinila startovací baterie. Je to sice o tři procenta méně než předloni, autoklub si však pokles nevysvětluje lepší kvalitou tohoto dílu, ale tím, že roku 2021 řádila koronavirová infekce. Řidiči toho mnoho nenajezdili a baterie tak měly více příležitostí k samovolnému vybití.

Vadná baterka tak velmi často stojí za problematickou pověstí některých modelů, ačkoliv zbytek auta je v pořádku. Typickým příkladem je Renault Clio, který neměl na tento spotřební díl štěstí ani v jednom ze sledovaných ročníků a v kategorii malých aut vychází jako jeden z nejhorších.

Zvláštním případem je také Toyota C-HR. Japonská automobilka, která se dlouhodobě těší bezvadné pověsti, měla smůlu na dodavatele. Pod kapotou některých modelů se tak objevila baterie s výrobní vadou, která vedla k nápadně velké poruchovosti takřka zánovních vozů. Nejvíce postiženým byl právě C-HR, ale o mnoho lépe si nevedla ani Toyota RAV4.

Do letošního žebříčku spolehlivosti podle ADAC se propracovalo 155 modelů dvaceti automobilových značek ve stáří od tří do deseti let. Výběr deseti problémových a deseti spolehlivých aut najdete ve fotogalerii, na kompletní tabulky s výsledky (v němčině) se můžete podívat zde.