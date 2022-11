Do Česka míří další čínská automobilka. Neznámý gigant Geely nabídne elektrické SUV

Jedna z největších čínských automobilek Geely vstoupí na začátku příštího roku na trh v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. Vozy bude nabízet prostřednictvím firmy Grand Automotive Central Europe. Prvním prodávaným typem by měl být elektromobil Geometry C. Firma to oznámila v tiskové zprávě zaslané ČTK.

"Vzhledem k tomu, že značka Geely poprvé vstupuje na trh Evropské unie, představuje toto partnerství se společností Grand Automotive Central Europe významný krok vpřed pro globalizační ambice společnosti Geely," uvedl dnes výkonný viceprezident automobilky Geely Cook Süe.

Do skupiny Geely, která na první pohled není v Evropě tolik známá, patří i automobilové značky Volvo, Polestar nebo Lotus, spolu s Mercedesem vlastní Číňané Smart a nedávno koupili 7,6 procenta akcií Aston Martinu. K tomu mají i 9,7procentní podíl v Daimleru. Zároveň spolupracují dále s Renaultem: už na jaře koupili Číňané podíl v jihokorejské divizi francouzské automobilky, teď založili společný podnik na výrobu spalovacích a hybridních pohonných jednotek. Nejprve je budou dodávat svým značkám, respektive Nissanu a Mitsubishi, které s Renaultem tvoří alianci, vyloučená ale není ani spolupráce s dalšími automobilkami.

Firma podle svého sdělení ročně vyrábí okolo deseti milionů aut a celosvětové zaměstnává 120 tisíc lidí. "Po dlouhých jednáních jsme se dohodli se společností Geely Auto International Corporation na všech bodech distribuční smlouvy pro tři země, takže od nynějška začneme společně budovat značku Geely ve střední a východní Evropě," uvedl generální ředitel Grand Automotive Viktor Molnár.

Hlavním úkolem Grand Automotive nyní podle Molnára bude vybudovat síť prodejců a poprodejních služeb. Firma již do střední Evropy dováží vozy japonské značky Nissan a v regionu spolupracuje s 61 dealery.

Geely Geometry C je elektrické SUV. Základem je podle dostupných informací baterie o kapacitě 70 kWh, vybavená aktivním řízením teploty, která umožňuje dojezd 460 kilometrů na jedno nabití. Elektromotor pohánějící přední kola má maximální točivý moment 310 Nm a z nuly na sto zrychlí za 7,7 vteřiny. V Číně se Geometry C nabízí i s menší baterií s kapacitou 53 kWh.

Již minulý rok oznámila vstup na český trh další velká čínská značka Dongfeng, která prostřednictvím společnosti Bidli začala, vedle SUV se spalovacím motorem, nabízet rovněž elektromobily. Kromě modelů Dongfeng je v Česku možné oficiální cestou koupit také auta dalších čínských značek Maxus nebo MG, které vyrostly na někdejších britských automobilkách.

Expanzi do Evropy chystají i další výrobci. Například jedna z největších čínských automobilek BYD by do konce roku ráda začala nabízet své modely na největších evropských trzích v Německu nebo Francii, vstup do České republiky je ale zatím otázkou. Great Wall Motor pro změnu chystá v Evropě prodávat elektromobily své značky Ora a plug-in hybridy jiné dceřiné značky Wey. Na různých trzích je možné koupit třeba také modely Hongqi, Aiways, Nio nebo Lynk & Co, příští rok zahájí prodeje automobilka Zeekr. Poslední dvě značky přitom také patří do skupiny Geely.

Vývoz čínských aut se v září meziročně zvýšil o 73,9 procenta. Jednou šestinou se na tom podílely elektromobily. Podle poradenské firmy PwC by v roce 2025 mohlo do Evropy zamířit na 800 tisíc aut vyráběných v Číně, vedle domácích značek tam ale patří i vozy zahraničních výrobců jen v Číně produkované. To je už dnes případ třeba BMW iX3, Citroënu C5 X nebo Dacie Spring.