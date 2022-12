Vadí názvy modelů. Audi a Nio se přou o písmenka, dohoda zkrachovala

Čínská značka Nio, která nedávno vstoupila na evropský trh, vede už více než rok soudní spor s automobilkou Audi. Němcům vadí podobnost s názvy jejích aut, rozuzlení nepřineslo ani nové kolo jednání před Krajským soudem v Mnichově.

"Hlavnímu vyjednavači Bertoldu Gedeonovi se opět nepodařilo přesvědčit obě strany k dohodě," informuje německý týdeník Automobilwoche na svých webových stránkách. Ve sporu obou značek jde o pojmenování modelů Nio ES6, ES7 a ES8. Audi vadí přílišná podobnost s vlastními modely S6, S7 a S8. Zprvu Audi napadlo pouze názvy ES6 a ES8. V srpnu byla žaloba rozšířena také o název elektrického SUV, který v Číně nese označení ES7.

Přitom už to vypadalo, že čínský výrobce ve sporu nakonec ustoupí. Když se Nio 7. října poprvé představilo evropskému publiku na velkolepém galavečeru v Berlíně, prezentované elektrické SUV dostalo k překvapení přítomných nový název - z původního ES7 se náhle stalo EL7. Jaký je osud dalších sporných modelů, není v tuto chvíli jasné, neboť ES6 a ES8 zatím do Evropy nedorazily.

Na okraj evropského startu se k přejmenování auta vyjádřil i viceprezident značky Lihong Qin: "Nechceme čekat na výsledek možná vleklého právního sporu s nejistým výsledkem," řekl tehdy časopisu Der Spiegel. Přesně to teď ale hrozí.

Ani jedna ze stran aktuálně probíhající řízení nekomentuje. Z informací Automobilwoche ale vyplývá, že rozsudek by mohl být vynesen relativně brzy, někdy po Novém roce. Týdeník však konstatuje, že je nepravděpodobné, že by tím spor skončil. V případě porážky totiž obě společnosti chtějí přejít k další instanci.

Při pohledu do nedávné historie je zřejmé, že koncern Volkswagen na obranu svých skutečných či domnělých práv do soudního sporu jít neváhá. Hojně medializovaný byl svého času případ berlínské půjčovny starých mikrobusů, která si v roce 2008 nechala na patentovém úřadě zapsat název "Berlin Bulli". Volkswagenu se to tehdy ani trochu nelíbilo, neboť si už o rok dříve zaregistroval název "Bulli".

Spolumajitel půjčovny Dirk Salomon argumentoval tím, že výraz "Bulli" je zlidovělým názvem mikrobusů VW a jako takový si jej žádná automobilka nemůže přivlastnit. Volkswagen byl ovšem opačného názoru: "Nápad provozovat půjčovnu se starými mikrobusy naší značky je skutečně milý, jen při tom nemohou používat označení Bulli," citoval zástupce pro užitkové vozy VW časopis Die Welt. Automobilka tehdy u soudu vyčíslila svou újmu na čtvrt milionu eur.

Firma "Berlin Bulli" Dirka Salomona a klávesáka skupiny Rammstein Christiana Lorenze už dávno neexistuje. Mezitím však v roce 2014 vznikla v Berlíně jiná, kterou noví majitelé pojmenovali "Old Bulli Berlin". Internetové stránky podniku uvádějí, že firmu provozují s oficiální licencí značky Volkswagen.