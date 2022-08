Evropu berou útokem další čínská auta. Jedno z nich má skutečně bizarní jméno

Po nesmělých prvních pokusech se čínské automobilky zakusují do evropského trhu stále více a více. Některé k tomu zatím využívají především Norsko, kam dodávají své elektromobily, další už ale míří rovnou na největší evropský trh, do Německa. Tam také svou evropskou pouť začnou automobilky Ora a Wey patřící do koncernu Great Wall, které se spojily s největším evropským prodejcem nových aut.

Loni na autosalonu v Mnichově měly i kvůli neúčasti mnoha výrobců automobilky Ora a Wey prominentní postavení. Ukazovaly, s jakými modely se vydají do boje proti zavedeným evropským, ale také japonským či jihokorejským automobilům. Původní ambice jejich mateřského výrobce Great Wall Motors, patřícího mezi největší čínské automobilky, byla vybudovat si vlastní prodejní síť. Z tohoto plánu ale, jak se zdá, sešlo.

Great Wall se totiž spojil s největší evropskou prodejní skupinou: švýcarskou společností Emil Frey. Ta bude odpovědná za dovoz, distribuci, logistiku i poprodejní služby značek Ora a Wey, píše německý oborový magazín Automobilwoche. Ten také dodává, že Emil Frey bude obě značky prodávat ve všech zemích, v nichž momentálně působí. To by zahrnovalo i Českou republiku, kde je skupina dovozcem Citroënu, DS, Opelu, Peugeotu a Subaru a prodává také modely Kia, Suzuki a Toyota.

V dubnu pak bylo oznámeno, že také přebírá zodpovědnost za dovoz značek Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional a Jeep nejen do Česka, ale i na Slovensko a do Maďarska. S otázkou dovozu obou čínských značek na český trh jsou ale zástupci Emil Frey zatím spíše opatrní. Do budoucna a při zájmu zákazníků jej nevylučují, momentálně ale na pořadu dne není.

Také jiný oborový magazín Automotive News Europe uvádí, že o rozšíření aktivit na další trhy mimo německého, kde začne prodej dalších čínských aut ještě letos, se teprve jedná. Great Wall má mimochodem v Mnichově svou evropskou centrálu, kterou otevřel loni v listopadu.

Prvním modelem pod značkou Ora bude v Evropě kompaktní hatchback Funky Cat, který se v prodeji objeví v posledním čtvrtletí letošního roku. Ačkoliv to tak nemusí vypadat, auto má rozvor náprav s délkou 2650 mm a na délku měří přes 4,2 metru, jedná se tak o typického zástupce kompaktního segmentu a konkurenta aut jako Renault Mégane E-Tech nebo Volkswagen ID.3.

Ora Funky Cat by měla mít baterii s kapacitou 48 kWh, která jí umožní dojezd kolem 310 km na jedno nabití, nebo 63 kWh a dojezdem zhruba 400 km. Výkon elektromotoru je 126 kW. Design auta mimochodem navrhl bývalý designér Porsche Emanuel Derta. Německé ceny známé zatím nejsou, ve Velké Británii se ale zaváděcí bohatě vybavená verze First Edition s menší baterií prodává za 31 990 liber, tedy zhruba necelých 930 tisíc korun.

Wey naopak vsadí na plug-in hybridní SUV, prvním z nich bude 4,87 metru dlouhý model Coffee 01. Zajímavá je u něj především 41,8kWh baterie, čímž výrazně překonává hodnoty prakticky veškeré konkurence. To se podepisuje i na dojezdu, Číňané uvádějí až 150 km na jedno nabití. O pohon se starají dva elektromotory, na každé nápravě jeden, a přeplňovaný benzinový dvoulitr, celkově má auto 350 kW.

Wey a Ora ale nejsou jediné automobilky z Číny, které by ještě letos měly vstoupit na německý trh. Jen o pár dnů dříve oznámila svou expanzi také automobilka BYD, která bude skrze švédskou skupinu Hedin dodávat své modely od posledního čtvrtletí tohoto roku nejen do Německa, ale rovněž do Švédska. Na rozdíl od Ory a Wey už BYD, což je zkratka pro Build Your Dreams - v překladu "postavte si své sny" - s Evropou své zkušenosti má.

Loni značka vstoupila na norský trh, kam se svými elektromobily i díky tamnímu daňovému zvýhodnění míří stále více čínských výrobců. BYD tam nabízí elektrické sedmimístné SUV Tang s dojezdem 400 km nebo elektrickou dodávku ETP3 s dojezdem 265 km. Dá se předpokládat, že minimálně SUV Tang se objeví i na německém trhu.

Hned tři čínské značky se tak přidají do stále rostoucího portfolia výrobců z říše středu na evropském trhu. Jen v Česku jsou už od loňského roku dostupná SUV automobilky Dongfeng, která letos doplnila SUV značky MG, která kdysi patřila k chloubám britského automobilového průmyslu. Dále je možné v Česku koupit i MPV, SUV a dodávky značky Maxus či elektrické SUV JAC. Jak vyplývá ze statistik analytické společnosti Jato Dynamics, dále jsou v Evropě dostupné i modely značek Aiways, Haval, Hongqi, Nio nebo Xpeng. Například Aiways či Nio jsou dostupné i v Německu, třeba Hongqi se specializuje zatím jen na Norsko.