Řídili jsme elektrickou Teslu Model X. Je jako iPhone: nesmírně přitažlivá, ale nikoliv bez chyb

Pýcha Elona Muska předvádí díky dvěma silným elektromotorům ostrou akceleraci. Přitom se dojezdem vyrovná běžným vozům s benzinovými motory. Dovnitř se vejde sedm cestujících. Křídlové dveře jsou tu hlavně pro parádu. Občas vás budou i rozčilovat.

Zásadním problémem většiny elektromobilů je fakt, že na jedno nabití ujedou tak okolo 150 kilometrů. Z uživatelského hlediska jsou tedy odsouzené jen na popojíždění po centru velkých měst. Existuje ale jedna výjimka – Tesla. Automobilka vizionáře Elona Muska se stala tím, čím je Apple ve světě chytrých telefonů. Vyrábí vozy, které se vymykají zavedeným standardům, ať už jde o dojezd nebo design. Dokazuje to i třetí model v její historii, nazvaný Model X.



Model X a také starší Model S mají řadu společných prvků, z nichž asi nejzásadnějším je design. Tak jako si jsou podobné Tesla s Applem v marketingu, mají i nápadně shodný přístup ke vzhledu svých produktů. Model X má co nejčistší design bez jakýchkoliv „kudrlinek“ a nepatřičných linií. Díky tomu, že jde o elektromobil, nepotřebuje velký otvor chladiče na přídi, který tak nahrazuje jen chromová vlnka s logem značky. Za oblým tvarem se zase skryje fakt, že Model X je obří auto. Ačkoliv to z fotografií na první pohled není vůbec poznat, měří na délku přes pět metrů, se zrcátky je široký metry dva. Čistotu linií podtrhují ještě skryté „kliky“ dveří, subtilní diodové světlomety a velmi dlouhé čelní sklo, které se neznatelně prolíná do střechy.

Jako by to ale nestačilo, Musk zřejmě hledal něco, čemu Američané říkají „eye candy“, tedy co by potěšilo jejich zrak. Vznikly Falcon Wing Doors, dveře ve tvaru sokolích křídel, které jsou asi nejnápadnějším prvkem celého vozu. Přistupuje se přes ně do druhé a třetí řady sedadel. Oficiálně Tesla tvrdí, že mají hlavně usnadnit přístup na zadní sedačky. Těžko jí ale uvěřit, že se pustila do vývoje tak složitého systému jen kvůli pohodlí cestujících. Na první pohled je patrné, že šlo hlavně o upoutání pozornosti.



Dveře se otvírají elektricky, spustit se dají tlačítkem na sloupku, dálkovým ovladačem (stejně jako v případě Modelu S je vyveden ve tvaru a barvě auta) či přes dotykovou obrazovku. Díky tomu, že kromě hlavního ukotvení na traverze uprostřed střechy mají ještě jeden kloub, mohou se zvedat vzhůru i v úzkých prostorech. Mělo by k tomu stačit na šířku asi 30 centimetrů. Jsou navíc vybaveny senzory, které zabrání střetu s překážkami a stropem. Samozřejmě v podzemních garážích s omezeným prostorem se otevřou jen částečně, takže nakonec nemají cestující tak pohodlné nastupování do druhé řady sedadel jako venku. Ale divadlo, které při pohybu předvádějí, dokáže dlouho bavit majitele i kolemjdoucí.



Sokolí dveře nejsou jediným prvkem, který se ve voze sám hýbe. Tesla například pozná, že se k ní blíží její majitel, a otevře mu přední dveře. Stačí nastoupit, sešlápnout brzdový pedál a dveře se znovu zavřou. Auto je nastartované. Je to tak přirozené, že když po pár dnech přesednete do běžného vozu, budete se divit, že se nechová podobně. Na druhou stranu i toto řešení může občas zlobit. Třeba když jdete na dvůr vynést smetí a zapomenete si klíček v kapse. Tesla se rozsvítí a otevře (stalo se nám během testu).

Elektricky se otvírají i dveře spolujezdce a páté dveře kufru. Motorek hýbe i všemi sedadly, takže je jedním tlačítkem lze odsunout, aby se lépe nastupovalo do třetí řady. Samootevírací je dokonce i kryt elektrické zásuvky. V Tesle prostě není nutné s ničím manipulovat.



Navíc poskytne obrovské množství informací a možností nastavení přes gigantický displej uprostřed. Obrazovka, která se s trochou nadsázky může poměřovat s domácí televizí, má jemnou grafiku a umožní velké zobrazení mapy nebo webového prohlížeče. Lze si tak třeba v zácpě prohlédnout oblíbené internetové stránky, i když tady je už reakce na dotyky poměrně opožděná a web se hýbe trhaně.

Hlavní ale je, že se dá cestovat s celou rodinou. Kromě Tesly zřejmě nenajdete elektromobil, který by byl schopen svézt sedm cestujících v relativním pohodlí, kdy má každý své plnohodnotně velké sedadlo. Samozřejmě do třetí řady je potřeba počítat spíše s dětmi. Díky tomu, že auto nepoužívá spalovací motor, nabízí kromě klasického kufru ještě další úložný prostor vpředu. Dohromady má tedy velkou přepravní kapacitu.

Tesla Model X využívá dva elektromotory s celkovým výkonem 380 kW. Každý z motorů ovládá jednu nápravu, jde o čtyřkolku. Baterie s kapacitou 90 kWh jsou umístěné mezi nápravami pod podlahou. Údaje platí pro střední model 90D, který jsme testovali. V nabídce je ještě silnější P100D. I zkoušený vůz ale dokáže šokovat svou dynamikou. Díky síle a téměř okamžitému maximu točivého momentu vystřelí z nuly na stovku za 5 sekund. To je na auto vážící téměř 2,5 tuny obdivuhodné. Ještě silnější je ovšem zážitek z akcelerace, která není přerušená žádným řazením či hlukem motoru jako u běžného auta. Tesla jednoduše zabzučí a vystřelí kupředu s konstantním tahem jako startující letadlo.



Přitom ale jde o reálně použitelný elektromobil. Při nabitých bateriích ukazovalo testovací auto dojezd mírně přes 400 kilometrů, což je srovnatelné s řadou benzinových aut se silnějšími motory. Dojezd by býval ještě lepší, nebýt nízkých teplot a toho, že jsme s vozem jezdili hlavně po městě a jeho okolí. Zapnuté elektrické topení, vyhřívání sedaček a neustálé starty od semaforů dojezdu ubírají.

Specifikace Výkon: 380 kW

Toč. moment: 657 Nm

Zrychlení: 5 s

Max. rychlost: 250 km/h

Baterie: 90 kWh

Dojezd: 489 km

Hmotnost: 2465 kg

Objem kufru: 2180 l

Základní cena: 94 900 eur

(podle aktuálního kurzu + DPH 3 103 024 Kč)

Teslu lze díky nabídce kabelů připojit do klasické domácí zásuvky, ale to nedoporučujeme. Tam se dobíjí jen velmi pomalu. Mnohem lepší je si do garáže pořídit dobíjecí box nebo využít sítě rychlonabíjecích stanic, které se po Česku pomalu rozšiřují. My jsme využili nabíječku ČEZ pár set metrů od redakce HN. Ze zhruba 150 zbývajících kilometrů jsme se dostali na dojezd 440 km během hodiny a deseti minut. Ještě rychlejší dobíjení slibují takzvané Superchargery přímo od Tesly. Na nich lze auto dobít za 30 minut, což je už přijatelný čas při cestování na dlouhé vzdálenosti. Firma svou síť postupně rozšiřuje, v Česku je už také první stanice se šesti Superchargery na D1 nedaleko Humpolce. Má tedy strategické umístění.



Teslu Model X lze díky velké kapacitě baterií a rychlému dobíjení provozovat stejně pohodlně jako běžný automobil. Stačí jen trochu víc plánovat cestu a časy dobíjení. Jde o splněný sen zastánců elektrického cestování. Bohužel pro většinu z nich ale zároveň nedosažitelný. Cenou se rovná luxusnímu sportovnímu vozu.



Vůz k testu poskytla společnost Trendpark (www.pujcsiteslu.cz)

autor: Jan Markovič