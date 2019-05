Řidiči alternativních taxislužeb zakládají asociaci, chtějí prosadit jednodušší testy

Během několika týdnů má vzniknout Asociace řidičů alternativních taxislužeb. Snahou jejích členů má být prosazení zjednodušení podmínek pro získání povolení.

Asociace řidičů alternativních taxislužeb by měla vzniknout během několika týdnů, na jejím vzniku nyní pracuje přípravný výbor. "Naším úkolem je chránit zájmy řidičů alternativních taxislužeb, jako je Uber nebo Bolt, které jsou pochopitelně jiné než zájmy klasických řidičů taxislužby," říká Blahoslav Tesárek, který je členem přípravného výboru.

Asociace chce více komunikovat se státní a veřejnou správou a pokusit se prosadit zjednodušení podmínek pro získání povolení pro řidiče taxi. "Nesmíme zapomenout, že tu není jenom Praha, ale i ostatní města, kde mohou alternativní taxi velmi dobře fungovat. Není důvod, proč by nemohly aplikace sloužit nejen obyvatelům Prahy, ale třeba i Děčína nebo Uherského Hradiště. K tomu je třeba mít sjednocené podmínky napříč republikou, aby se řidiči mohli plynule přesouvat tam, kde mají zrovna poptávku," dodává Tesárek.

Popírá, že by za vznikem asociace stály přímo služby jako Uber, Liftago apod. "S Liftago, které funguje jako taxi dispečink, se v pohledu na moderní taxislužbu neshodujeme, protože naším cílem je liberalizace a uvolnění podmínek. S Uberem a Boltem jsme samozřejmě v kontaktu, protože pro ně jezdíme, ale vznik Asociace je čistě naše iniciativa," vysvětluje Blahoslav Tesárek.

Asociace by si v ideálním případě představovala, aby se zkoušky z místopisu, které musí skládat řidiči, kteří chtějí své zaměstnání provozovat v Praze, zcela zrušily. Ve sněmovně aktuálně novela silničního zákona, která by měla tyto zkoušky zrušit, ale není ještě definitivně schválená.

Jde o test, který trvá celkem 90 minut a uchazeči musí odpovědět celkem na 60 otázek, přičemž polovina z nich obsahuje otázky z místopisu Prahy a druhá polovina otázky z právních předpisů.

Žadatel může udělat dohromady maximálně šest chyb. U testu z místopisu má k dispozici atlas Prahy, nesmí však používat mobil s mapami. Jaké otázky se v testu objevují, si můžete přečíst zde. V praktické části pak uchazeč musí předvést, že bezchybně ovládá taxametr.

Test z místopisu považují řidiči alternativních taxislužeb za zbytečnost. "Není důvod řešit dnes otázky typu "jaká je vzdálenost bulharské ambasády od letiště" nebo zda je nějaká ulice jednosměrka," myslí si Blahoslav Tesárek.

Řidiči taxi, a to jak ti, kteří jezdí pro alternativní taxislužby, tak ti, kteří mají smlouvu s tradičními firmami, stále častěji využívají mobily s aplikacemi, které poskytují informace o dopravě on-line. Díky nim volí trasy, které se mohou vyhýbat zácpám, a některým řidičům alternativních taxi, kteří Prahu tak dobře neznají, pochopitelně pomáhají se v ní vyznat.

Právě řidiči, často ze zahraničí, kteří by se bez mobilu s mapami v Praze nevyznali vůbec, jsou naopak trnem v oku tradiční Asociaci koncesionářů v taxislužbě, která poukazuje na to, že řidič taxi má město, ve kterém svou živnost provozuje, dobře znát. Může se totiž teoreticky stát, že ve chvíli, kdy se mobil porouchá, by taxikář neuměl na místo určení dojet sám, bez mapy.

"Když se porouchá mobil, tak řidič nemůže přijmout v aplikaci zakázku, takže asi nemá smysl řešit situace, které takřka nemohou nastat," oponuje Tesárek. "Podle nás stačí podmínky pro řidiče taxi zjednodušit. Má jít o řidiče s platným řidičským průkazem, platným oprávněním a pojištěným autem. Zbytek si trh vyřeší sám."