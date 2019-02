před 54 minutami

Stejně jako autosalonová sezona začíná v americkém Detroitu, ta veteránská má svůj začátek v Paříži. Francouzská metropole tradičně v únorovém termínu hostí výstavu Retromobile. Na ní je možné prohlédnout si celou plejádu zajímavých old- i youngtimerů, případně si některý z automobilů odvézt domů. Letošní ročník byl specifický hned několika jubilei. Tím nejvýznamnějším je 100 let Citroënu. Stejnou metu si připomnělo Bentley, ještě o deset let víc oslavilo Bugatti, šedesátiny slaví Mini a sedmdesátiny Abarth. Na zajímavosti z pařížské akce se můžete podívat do galerie.