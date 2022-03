Putin je č* a vy si nedobijete. Ukrajinci hackli Rusům dobíječky pro elektromobily

Na ruské dálnici M-11 mezi Moskvou a Petrohradem přestaly fungovat dobíjecí stanice pro elektromobily, které provozuje tamní státem ovládaná energetická společnost Rosseti. Řídicí jednotku dodala ukrajinská společnost Autoenterprise a teď využila bezpečnostní skulinu k jejich zablokování.

Na displeji nefunkčních stanic se navíc objevily nápisy "Sláva Ukrajině, sláva hrdinům. Putin je č*rák. Smrt vrahům". Záběry zasažené stanice na Instagramu publikoval uživatel oleg_moskovtsev, na videu se rozčiluje, jak to, že mohou být na ruské dálnici takové hanlivé nápisy. Dnes je jeho profil na sociální síti nedohledatelný, video nicméně koluje například po Facebooku, na svém profilu ho mimo jiné sdílela právě ukrajinská firma Autoenterprise.

O žádnou dezinformaci se však podle všeho nejedná, protože napadení a odstavení svých dobíjecích stanic potvrdil i jejich provozovatel, firma Rosseti. Na Facebooku tvrdí, že stanice nakoupila v roce 2020 od jiné ruské firmy Gzhelprom. Pak ale zjistila, že ruská společnost dodala jen vnější kryt stanice a vnitřnosti, včetně řídicí jednotky, jsou od ukrajinské Autoenterprise. Ta si prý nechala v systému "zadní vrátka", která jí umožnila se do stanic na dálku nabourat.

Rosseti dále uvádí, že stejné řídicí jednotky společnost Autoenterprise dodávala i do stanic v Evropě (oficiální zastoupení má však jen v Portugalsku) a že pracuje na tom, aby její dobíječky na M-11 byly co nejdříve funkční. Jestli se to již povedlo, ale ze sociálních sítí ruské firmy jasné není.

Na druhé straně hranice přitom dobíjecí stanice naběhly do opačného režimu. Superchargery Tesly jsou v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku nyní k použití zdarma, a to samé platí i o superrychlých dobíječkách sítě Ionity, která je společným podnikem německých, korejských automobilek a Fordu. "Lidé, kteří pomáhají našim sousedům na Ukrajině, si zaslouží naši podporu," uvedlo Ionity na svém twitterovém účtu. Provoz zdarma v současné době platí od prvního do 31. března.