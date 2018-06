před 2 hodinami

Automobilka Porsche slaví letos 70 let od svého založení. Unikátní repliku modelu Porsche 356 roadster číslo 1 přivezla do Prahy a vystavuje ji ve speciální skleněné kostce přímo na Klárově v centru Prahy. K vidění bude do neděle 24. června.