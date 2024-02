Omlazená Škoda Octavia má první české ceny. Čtyři oči dá za zajímavých podmínek

Fungovalo to u Scaly a Kamiqu, tak to Škoda opakuje také u Octavie. Omlazený bestseller dnešním dnem dostal první české ceny, základní výbavu ale nečekejte. V Mladé Boleslavi v první fázi vsadili na plně vybavenou verzi First Edition, která přiváží nové prvky, které auto dostalo při faceliftu. Odpovídá tomu také cena.

Budete chtít být mezi prvními, kdo dostanou omlazenou Octavii? Připravte si minimálně 800 tisíc korun. Přesně tolik stojí liftback ve výbavě First Edition. Ta je jednou ze dvou, které se zatím objevily v ceníku omlazeného bestselleru. Ta druhá se jmenuje First Edition Ultimate a je o dalších 90 tisíc korun dražší.

Podobně je zatím omezená nabídka motorů. Vybírat můžete z benzinové patnáctistovky TSI o výkonu 110 kW s manuální šestistupňovou převodovkou, nebo dvoulitrového turbodieselu se stejným výkonem, ale sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Alespoň výběr mezi karoserií liftback a kombi, kdy ta praktičtější je o 40 tisíc dražší, zůstal zachován.

Co všechno liftback za 799 900 korun a kombi za 839 900 korun nabízejí? Ve verzi Ultimate nechybí maticové diodové světlomety s novým tvarováním a větší svítivostí, které v sobě mají integrované svícení do špatného počasí. To nahrazuje mlhovky. Vzadu se objevují pro změnu světla s animovanými blinkry. Z dalších prvků, které dostala omlazená Octavia poprvé, nechybí 13palcová navigace v kombinaci s desetipalcovým digitálním přístrojovým štítem.

Pro multimediální systém nechybí digitální asistentka Laura, ChatGPT do ní ale bude integrován až ve druhé polovině roku. Co ještě omlazená Octavia v úvodní zaváděcí verzi má? Třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, adaptivní tempomat, parkovací senzory vpředu i vzadu, couvací kameru, vyhřívání předních sedadel a volantu, automatické stěrače či bezklíčkové odemykání, startování a otevírání víka kufru. Litá kola mají 17palců, potahy jsou v kombinaci látky a kůže a kombí má stříbrné střešní ližiny.

Verze Ultimate za příplatek 90 tisíc (nabízí se jen s turbodieselem) pak přidává mimo jiné třízónovou automatickou klimatizaci, vyhřívání zadních sedadel, elektrická přední sedadla, průhledový displej, sledování mrtvých úhlů, panoramatický kamerový systém, lepší audiosystém, adaptivní tlumiče, kožené čalounění nebo 18palcová litá kola.

Seznam příplatkových položek je strohý, pro First Edition je to třeba čalounění kůží a mikrovláknem za 23 tisíc nebo elektrická přední sedadla za 26 tisíc, obě výbavy si pak mohou dopřát boční airbagy vzadu za 11 tisíc korun nebo zadní stěrač pro liftback za 3,5 tisíce. Verze Ultimate může za 32 900 korun dostat nezávislé topení.

Ceník - Škoda Octavia / Octavia Combi po modernizaci

First Edition First Edition Ultimate 1.5 TSI / 110 kW 799 900 / 839 900 Kč ---------- 2.0 TDI / 110 kW DSG 899 900 / 939 900 Kč 989 900 / 1 029 900 Kč

Pokud bychom se podívali na variantu před modernizací, s patnáctistovkou TSI a manuálním řazením startovala Octavia na 619 900 korunách a s dvoulitrovým turbodieselem s automatem na 779 900 korunách. Kombi bylo vždy dražší o 40 tisíc. Nutno podotknout, že ani v jednom případě nebyla výbava tak obsáhlá, a pokud bychom chtěli být složením co nejblíže, šlo by nejspíše o verzi Style za 749 900 korun s benzinovým a 849 900 korun s naftovým motorem. Pořád se ale bavíme o autě, kterému do současné verze First Edition chybějí maticová diodová světla nebo navigace.

Kolik bude stát Octavia s kompletním ceníkem, je zatím z této nabídky těžké usuzovat. V nabídce ale budou výbavy Essence, Selection, Top Selection, Exclusive Selection, Sportline a RS. Také nabídka motorů bude bohatší, chybět nebude základní patnáctistovka TSI naladěná na 85 kW, která se nabízí s manuální i automatickou dvouspojkovou převodovkou, ve druhém případě jde o mildhybrid. Mildhybridem s automatem může být i verze se 110 kW. Dvoulitrový turbodiesel nabídne zase 85 kW pouze s ručním řazením.

Příští rok pak přijede dvoulitrové TSI s výkonem 150 kW, automatem a pohonem všech kol, verze RS bude mít dvoulitrový benzinový motor výhradně se 195 kW, automatem DSG a pohonem předních kol. Plug-in hybrid v nabídce není a asi ani nebude, stejně tak už omlazená Octavia nedostane provedení Scout.

Ačkoliv ceník úvodní edice zveřejnila Škoda Auto dnes, do prodeje se Octavia dostane na přelomu druhého a třetího čtvrtletí letošního roku.